Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cfa5cedf-7f8c-45cd-aa3d-0372372b8ea7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hangélmény biztosan jobb lenne, de a világ közben másfelé halad.","shortLead":"A hangélmény biztosan jobb lenne, de a világ közben másfelé halad.","id":"20250320_Visszaterhetnenek-V10-es-motor-Forma-1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa5cedf-7f8c-45cd-aa3d-0372372b8ea7.jpg","index":0,"item":"b9c74ea9-0bd1-474f-8808-d824cb4fb5f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Visszaterhetnenek-V10-es-motor-Forma-1","timestamp":"2025. március. 20. 08:05","title":"Visszatérhetnének a V10-es motorok a Forma–1-be – egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az MNB hallgat, az ÁSZ feljelentéseket tett amiatt, hogy Matolcsy György elnöksége alatt arcátlanul elherdálhatták a Pallas Athéné alapítvány százmilliárdjait.","shortLead":"Az MNB hallgat, az ÁSZ feljelentéseket tett amiatt, hogy Matolcsy György elnöksége alatt arcátlanul elherdálhatták...","id":"20250320_asz-mnb-alapitvany-jelentes-optima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318.jpg","index":0,"item":"a9495ffc-f320-4d52-b630-2e25865e79e3","keywords":null,"link":"/360/20250320_asz-mnb-alapitvany-jelentes-optima","timestamp":"2025. március. 20. 17:29","title":"Ki felel a Matolcsy-klán játszmáiban eltűnt százmilliárdokért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bebde7c-a6d6-4f88-9683-fcbcd6b9420e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a lépést a „józan ész” vezérelte.","shortLead":"Az elnök szerint a lépést a „józan ész” vezérelte.","id":"20250321_egyesult-allamok-oktatasi-miniszterium-donald-trump-megszuntetes-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bebde7c-a6d6-4f88-9683-fcbcd6b9420e.jpg","index":0,"item":"b697d284-3f3d-4e64-a153-f8efa52fc810","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_egyesult-allamok-oktatasi-miniszterium-donald-trump-megszuntetes-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. március. 21. 05:21","title":"Trump aláírta az oktatási minisztériumot megszüntető rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e97afc1-eeb5-443c-a226-f1e6c5937da1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szakvezető szerint kemény lesz a törökök elleni isztambuli meccs, az pedig, hogy az előző három egymás elleni mérkőzést a magyar válogatott nyerte, csak a statisztikák szempontjából érdekes.","shortLead":"A szakvezető szerint kemény lesz a törökök elleni isztambuli meccs, az pedig, hogy az előző három egymás elleni...","id":"20250319_marco-rossi-labdarugas-magyar-valogatott-szovetsegi-kapitany-torokorszag-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e97afc1-eeb5-443c-a226-f1e6c5937da1.jpg","index":0,"item":"b6fabc02-8a68-475a-ba65-0ecc52ee5359","keywords":null,"link":"/sport/20250319_marco-rossi-labdarugas-magyar-valogatott-szovetsegi-kapitany-torokorszag-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. március. 19. 12:51","title":"Marco Rossi komoly bejelentést tett a jövőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megint százmilliárd forintos kifizetések esedékesek az inflációkövető állampapírokból. Bár az állampapír már nem olyan vonzó befektetési forma, a többség nem mozdul ki belőle.","shortLead":"Megint százmilliárd forintos kifizetések esedékesek az inflációkövető állampapírokból. Bár az állampapír már nem olyan...","id":"20250320_Megint-hatalmas-penzeso-erkezik-erdemes-alaposan-megfontolni-mit-vesz-fel-az-ember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"6ffb6f7c-befc-4a75-980b-d41fdcac6681","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Megint-hatalmas-penzeso-erkezik-erdemes-alaposan-megfontolni-mit-vesz-fel-az-ember","timestamp":"2025. március. 20. 11:58","title":"Megint hatalmas pénzeső érkezik – érdemes alaposan megfontolni, mit vesz fel az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy kormányzati tervezet szerint az anyák munka mellett is megkaphatnák a gyerek születése utáni első fél évben járó csed 70 százalékát. Ez már részmunkaidő mellett is havi több tízezer forint pluszbevételt jelentene a családnak.","shortLead":"Egy kormányzati tervezet szerint az anyák munka mellett is megkaphatnák a gyerek születése utáni első fél évben járó...","id":"20250320_csed-plusz-jovedelem-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2.jpg","index":0,"item":"09778d99-1fd7-46c5-b3bf-fc200333d6e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_csed-plusz-jovedelem-munka","timestamp":"2025. március. 20. 13:37","title":"Repülőrajt: a kormány havi több tízezer forintos pluszpénzzel noszogatná vissza dolgozni a kismamákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8f423b-dd4d-415a-bf42-b604d01441fb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A francia gyártó megkezdi a Renault 5 E-Tech szerényebb teljesítményű, kisebb hatótávú alapmodelljének forgalmazását.","shortLead":"A francia gyártó megkezdi a Renault 5 E-Tech szerényebb teljesítményű, kisebb hatótávú alapmodelljének forgalmazását.","id":"20250321_olcsobb-valtozatban-tamad-az-ev-autoja-gyoztes-uj-renault-5-e-tech","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b8f423b-dd4d-415a-bf42-b604d01441fb.jpg","index":0,"item":"709dcfb2-9044-4d26-b5e1-464f3c648847","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_olcsobb-valtozatban-tamad-az-ev-autoja-gyoztes-uj-renault-5-e-tech","timestamp":"2025. március. 21. 06:41","title":"Olcsóbb változatban támad az Év Autója győztes új Renault 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a99247-69ec-4f7e-8603-521b6f062862","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Ha majd Romániában és Bulgáriában is győznek a békepárti pártok, akkor nem leszünk a sor végén, ahol most sem vagyunk, addig meg guggolva is kibírjuk, némi buzizással elzakatolunk szeptemberig, azt meg ne firtassák a Soros tervén munkálkodó sajtómunkások, hogy hova lett Ruszin-Szendi Romulusz leszívott zsírja, mert a miniszterelnökúrnak igenis jól áll.","shortLead":"Ha majd Romániában és Bulgáriában is győznek a békepárti pártok, akkor nem leszünk a sor végén, ahol most sem vagyunk...","id":"20250320_Para-Kovacs-Imre-Fergektol-nehezulo-busulojuhasz-jelmezunk-poloska-Orban-marcius-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82a99247-69ec-4f7e-8603-521b6f062862.jpg","index":0,"item":"fd1aa16b-2944-4c49-867e-80578b17a641","keywords":null,"link":"/360/20250320_Para-Kovacs-Imre-Fergektol-nehezulo-busulojuhasz-jelmezunk-poloska-Orban-marcius-15","timestamp":"2025. március. 20. 07:49","title":"Para-Kovács Imre: Férgektől nehezülő búsulójuhász-jelmezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]