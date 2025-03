Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db9687ae-f64f-4ce1-afc4-9530f0eaf399","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szombaton több török nagyvárosban is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel, miközben Ekrem Imamoglut öt órán át hallgatták ki a bíróságon.","shortLead":"Szombaton több török nagyvárosban is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel, miközben Ekrem Imamoglut öt órán át...","id":"20250323_torokorszag-tuntetesek-isztambuli-polgarmester-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9687ae-f64f-4ce1-afc4-9530f0eaf399.jpg","index":0,"item":"caad90ea-e9a6-4369-8429-f0c84482cce5","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_torokorszag-tuntetesek-isztambuli-polgarmester-letartoztatas","timestamp":"2025. március. 23. 08:52","title":"Elrendelték az isztambuli polgármester előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Javier Milei és az űrutazás hátulütői. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250323_urben-reked-Argentina-elnoke-Elvitelre-podcast-vilagur-kripto-Javier-Milei-asztronauta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"b9050afa-42ac-45a7-a430-b9687ebe772a","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_urben-reked-Argentina-elnoke-Elvitelre-podcast-vilagur-kripto-Javier-Milei-asztronauta","timestamp":"2025. március. 23. 06:00","title":"Mi van, ha az űrben reked Argentína elnöke? │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf44d87-bac1-41e5-802d-15a068481af4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A döntő előtt nem érezte magát teljesen jól – nyilatkozta. ","shortLead":"A döntő előtt nem érezte magát teljesen jól – nyilatkozta. ","id":"20250322_Molnar-Attila-negyedik-400-meter-atletikai-vb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf44d87-bac1-41e5-802d-15a068481af4.jpg","index":0,"item":"ef6e0aa7-d032-4a2d-86e4-1432ace5f177","keywords":null,"link":"/sport/20250322_Molnar-Attila-negyedik-400-meter-atletikai-vb","timestamp":"2025. március. 22. 15:13","title":"Molnár Attila negyedik lett 400 méteren a fedettpályás atlétikai vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Punk’s not dead!","shortLead":"Punk’s not dead!","id":"20250322_sex-pistols-koncert-100-club","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0.jpg","index":0,"item":"22a5cb06-cb36-4174-9d0a-f8e02c09164d","keywords":null,"link":"/elet/20250322_sex-pistols-koncert-100-club","timestamp":"2025. március. 22. 13:42","title":"Újra a punk bölcsőjében koncertezett a Sex Pistols","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ff3a3-7efd-4feb-abd5-d11a6c92d72e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nehézsúlyú ökölvívó legenda 76 éves volt. ","shortLead":"A nehézsúlyú ökölvívó legenda 76 éves volt. ","id":"20250322_meghalt-george-foreman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a1ff3a3-7efd-4feb-abd5-d11a6c92d72e.jpg","index":0,"item":"dc5273f4-4535-4e4f-a2e7-658dc0eb9ce6","keywords":null,"link":"/sport/20250322_meghalt-george-foreman","timestamp":"2025. március. 22. 07:28","title":"Meghalt George Foreman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd38fe16-1539-4433-afe5-b4652a07116b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemben ugyanakkor nem reagáltak a Tisza vezetőjének az állításaira. ","shortLead":"Érdemben ugyanakkor nem reagáltak a Tisza vezetőjének az állításaira. ","id":"20250322_magyar-peter-hatvanpuszta-orban-ittas-vezetes-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd38fe16-1539-4433-afe5-b4652a07116b.jpg","index":0,"item":"e376b8bc-cc14-4ffb-ab84-a9f59925f610","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-hatvanpuszta-orban-ittas-vezetes-reakcio","timestamp":"2025. március. 22. 14:02","title":"A kormány szerint „még viccnek is rossz”, amit Magyar Péter a hatvanpusztai fákról és Orbán ittas vezetéséről állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül hogy egyetlen lövés is eldördült volna. Az ágyúnaszád-diplomáciaként ismert erődemonstráció ismét előkerült, de ma már hadihajó sem kell hozzá.","shortLead":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül...","id":"20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7.jpg","index":0,"item":"464cb130-20d5-4fda-87cb-8d99c95f3246","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","timestamp":"2025. március. 22. 13:00","title":"„Ha tárgyalni mész, beszélj halkan, de vigyél magaddal egy nagy botot” – ezt tanulta Trump az ágyúnaszád-diplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez az első alkalom, hogy a 76 éves Depardieu-nek ténylegesen bíróság előtt kell felelnie zaklatási vádak miatt.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a 76 éves Depardieu-nek ténylegesen bíróság előtt kell felelnie zaklatási vádak miatt.","id":"20250322_Szexualis-zaklatassal-vadoljak-Gerard-Depardieu-birosag-ele-all","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"f5f1a209-4f88-42bd-b6c7-c7102987df36","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Szexualis-zaklatassal-vadoljak-Gerard-Depardieu-birosag-ele-all","timestamp":"2025. március. 22. 19:35","title":"Szexuális zaklatással vádolják Gérard Depardieu-t, hétfőn bíróság elé áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]