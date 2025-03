Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport segítségével panaszt nyújt be az OpenAI-hoz.","shortLead":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport...","id":"20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"bc3d6cb6-cef8-4e64-b7b5-478a8c1fe978","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","timestamp":"2025. március. 20. 17:03","title":"Valótlanul vádolt egy férfit a gyermekei megölésével a ChatGPT, panaszt tett az OpenAI-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zuhanórepülésbe kezdett az István és a Fanni, a Hannát is letaszították a trónról.","shortLead":"Zuhanórepülésbe kezdett az István és a Fanni, a Hannát is letaszították a trónról.","id":"20250320_Gyozott-Luca-es-Dominik-ezek-voltak-2024-legnepszerubb-lany-es-fiu-utonevei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"deabc13a-2269-40c1-b60f-b732dfffc5eb","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Gyozott-Luca-es-Dominik-ezek-voltak-2024-legnepszerubb-lany-es-fiu-utonevei","timestamp":"2025. március. 20. 14:39","title":"Győzött a Luca és a Dominik – ezek voltak 2024 legnépszerűbb lány- és fiúutónevei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fd91a-5b85-4072-aa2b-f99ba4ce2339","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Huawei a Mate XT után újabb hajlítható kijelzős mobilt dobott piacra, ami olyan, mintha a Samsung összeházasította volna a Galaxy Z Foldot és a Galaxy Z Flipet. Ez lett a Huawei Pura X.","shortLead":"A kínai Huawei a Mate XT után újabb hajlítható kijelzős mobilt dobott piacra, ami olyan, mintha a Samsung...","id":"20250321_huawei-pura-x-osszecsukhato-telefon-hajlithato-kijelzo-specifikacio-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054fd91a-5b85-4072-aa2b-f99ba4ce2339.jpg","index":0,"item":"388180f5-9c2c-4875-a654-022518faf081","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_huawei-pura-x-osszecsukhato-telefon-hajlithato-kijelzo-specifikacio-deepseek","timestamp":"2025. március. 21. 09:08","title":"Mint egy ötvözet: itt a Huawei új, hajlítható kijelzős mobilja, a Pura X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogyan Magyarországon, a szomszédos országban sem fordult elő ez a betegség már évtizedek óta. ","shortLead":"Ahogyan Magyarországon, a szomszédos országban sem fordult elő ez a betegség már évtizedek óta. ","id":"20250321_szlovakia-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367.jpg","index":0,"item":"ecd3b46d-1a87-4783-b3ba-41830f8b18fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_szlovakia-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 21. 13:25","title":"Több szlovákiai állattartó telepen is megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9d82c7-8c54-4a8b-b5d9-946b3b7d154c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Oroszország akár Magyarországra is fenyegetést jelenthet Orbán Balázs szerint. A miniszterelnök politikai igazgatója kijelentette, hogy az orosz–ukrán háború kapcsán a világ nagy része osztja Magyarország “békepárti álláspontját”, az európai pozíció pedig “elszigetelt és tarthatatlan”.","shortLead":"Oroszország akár Magyarországra is fenyegetést jelenthet Orbán Balázs szerint. A miniszterelnök politikai igazgatója...","id":"20250320_orban-balazs_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e9d82c7-8c54-4a8b-b5d9-946b3b7d154c.jpg","index":0,"item":"b7340a6a-de95-44f9-b5cc-fa569e3f9599","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_orban-balazs_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","timestamp":"2025. március. 20. 18:15","title":"Orbán Balázs az EU-csúcson: Ha Magyarország gyenge, Oroszország fenyegetést jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dfca3b-412a-405e-9fbf-426b2b5868b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zaporizzsját és Kirovohradot is támadták az oroszok az éjjel.","shortLead":"Zaporizzsját és Kirovohradot is támadták az oroszok az éjjel.","id":"20250321_ukrajna-odessza-orosz-drontamadas-petr-pavel-cseh-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56dfca3b-412a-405e-9fbf-426b2b5868b4.jpg","index":0,"item":"c4706587-07d1-4935-97c0-dd39ac37d947","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-odessza-orosz-drontamadas-petr-pavel-cseh-elnok","timestamp":"2025. március. 21. 10:13","title":"Orosz dróntámadás érte Odesszát, amikor a cseh elnök odalátogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5977eb96-1ffc-4f5b-80f4-d8c36f0daa63","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A péntek esti tüntetésen a résztvevők azt skandálták, hogy vigyék Felcsútra az üzemet, Gulyás Gergely kormányinfós mondatait pedig komoly fújolás fogadta,","shortLead":"A péntek esti tüntetésen a résztvevők azt skandálták, hogy vigyék Felcsútra az üzemet, Gulyás Gergely kormányinfós...","id":"20250321_soskut-faklyas-felvonulas-tiltakozas-akkufeldolgozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5977eb96-1ffc-4f5b-80f4-d8c36f0daa63.jpg","index":0,"item":"bc91b45e-84a8-4523-a0e9-f51781df5177","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_soskut-faklyas-felvonulas-tiltakozas-akkufeldolgozo","timestamp":"2025. március. 21. 20:18","title":"Zúgott a „mocskos Fidesz” Sóskúton, ahol fáklyás felvonulással tiltakoztak az akkufeldolgozó építése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf19d37-89f5-4051-9966-37d3d43546a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az újabb Galaxy modellek mellett több régebbi is megkapja a számos új funkciót hozó One UI 7-et.","shortLead":"Az újabb Galaxy modellek mellett több régebbi is megkapja a számos új funkciót hozó One UI 7-et.","id":"20250321_samsung-oneui-7-android-15-frissites-regebbi-galaxy-keszulekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bf19d37-89f5-4051-9966-37d3d43546a2.jpg","index":0,"item":"aa90be1c-b8ce-4513-b053-46203b8a744d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_samsung-oneui-7-android-15-frissites-regebbi-galaxy-keszulekek","timestamp":"2025. március. 21. 15:03","title":"Ha régebbi Samsung mobilja van, most kapott egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]