Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"78ef1fbf-3bdc-4d08-ae48-3f48fd272c91","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy a miniszterelnök számára dedikált mezt ajánlottak fel közösen.","shortLead":"Egy a miniszterelnök számára dedikált mezt ajánlottak fel közösen.","id":"20250323_Konig-doki-utan-a-TrollFoci-is-kozoskodik-Orban-Viktorral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ef1fbf-3bdc-4d08-ae48-3f48fd272c91.jpg","index":0,"item":"5e49fe64-4a03-4964-984e-4017d687fd93","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Konig-doki-utan-a-TrollFoci-is-kozoskodik-Orban-Viktorral","timestamp":"2025. március. 23. 08:44","title":"Kőnig doki után a TrollFoci is közösködik Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128cdbc3-59ae-44e4-ac28-410f5f11ac7a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott háborús károk megtérítésére, így felhasználhatók a zárolt orosz vagyoneszközök Ukrajna pénzügyi támogatására.","shortLead":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott...","id":"20250323_orosz-vagyon-zarolasa-london-brit-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/128cdbc3-59ae-44e4-ac28-410f5f11ac7a.jpg","index":0,"item":"5a8b0bbe-fe43-412a-acc7-f89d6efd94fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_orosz-vagyon-zarolasa-london-brit-kormany","timestamp":"2025. március. 23. 15:25","title":"Eddig 25 milliárd font értékű orosz pénzügyi eszközt zárolt a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mivel a fajok kihalási üteme drámaian felgyorsult, egyes kutatók szerint a hatodik tömeges kihalás küszöbén állunk. De vajon tényleg elkerülhetetlen-e ez a folyamat, vagy még van esélyünk megállítani? Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"Mivel a fajok kihalási üteme drámaian felgyorsult, egyes kutatók szerint a hatodik tömeges kihalás küszöbén állunk. De...","id":"20250322_Tenyleg-a-hatodik-tomeges-kihalas-fele-tartunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328.jpg","index":0,"item":"04602e6d-8374-4944-8564-25e010df20ac","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250322_Tenyleg-a-hatodik-tomeges-kihalas-fele-tartunk","timestamp":"2025. március. 22. 19:15","title":"Tényleg a hatodik tömeges kihalás felé tartunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha nem törlik az eredményeiket, akkor Leclerc az ötödik, Hamilton a hatodik, Gasly pedig a 11. helyen végzett volna a hivatalos összesítésben.","shortLead":"Ha nem törlik az eredményeiket, akkor Leclerc az ötödik, Hamilton a hatodik, Gasly pedig a 11. helyen végzett volna...","id":"20250323_kinai-nagydij-kizarasok-hamilton-leclerc-gasly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b.jpg","index":0,"item":"ba15db5a-c6b9-48e4-a85d-65a278132d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250323_kinai-nagydij-kizarasok-hamilton-leclerc-gasly","timestamp":"2025. március. 23. 13:30","title":"Kínai Nagydíj - Kizárták Leclerc-t, Hamiltont és Gaslyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d311de0-0683-4880-b63b-1db427d6364c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét első felében teljes fegyvertárát felvonultatja a tavaszi időjárás.","shortLead":"A hét első felében teljes fegyvertárát felvonultatja a tavaszi időjárás.","id":"20250323_idojaras-tavasz-nap-eso-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d311de0-0683-4880-b63b-1db427d6364c.jpg","index":0,"item":"92a5adc6-026d-4b9d-8369-b6d5921b51a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_idojaras-tavasz-nap-eso-felho","timestamp":"2025. március. 23. 10:27","title":"Hozza a tavasz a formáját, hol esni fog, hol felhős lesz az ég, hol kisüt a nap, de legalább nem lesz hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"De most egy kis csúszással jelent meg a rendelet, és csak jövő szombattól hatályos.","shortLead":"De most egy kis csúszással jelent meg a rendelet, és csak jövő szombattól hatályos.","id":"20250322_Az-arresstoprol-is-kotelezo-tajekoztato-tablakat-kitenni-a-boltoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305.jpg","index":0,"item":"d7df789e-7b3c-4fb6-8c2a-d1d1e677dcbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250322_Az-arresstoprol-is-kotelezo-tajekoztato-tablakat-kitenni-a-boltoban","timestamp":"2025. március. 22. 08:22","title":"Az árrésstopról is kötelező tájékoztató táblákat kitenni a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","shortLead":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","id":"20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"20ea2732-71b9-47ee-94e6-3f0e25d14e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","timestamp":"2025. március. 23. 11:15","title":"Irán szerint nem lehet újraéleszteni a jelenlegi formájában a 2015-ös atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező tett egy javaslatot arra, hogy mit lehetne mondani, hogy „ne érezze magát az ember ennyire reménytelenül ebben a szartengerben”. ","shortLead":"A rendező tett egy javaslatot arra, hogy mit lehetne mondani, hogy „ne érezze magát az ember ennyire reménytelenül...","id":"20250322_schilling-arpad-magyar-peter-orban-viktor-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1.jpg","index":0,"item":"749ca6ec-3858-4b3b-9cd2-4e768624e55d","keywords":null,"link":"/elet/20250322_schilling-arpad-magyar-peter-orban-viktor-pride","timestamp":"2025. március. 22. 11:22","title":"Schilling Árpád írt egy beszédet Magyar Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]