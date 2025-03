Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"877fdafa-6fa1-4a53-9274-8e7c0598882e","c_author":"Horn Andrea - Vándor Éva","category":"sport","description":"Évek óta az egyik legkiszámíthatatlanabb, legszorosabb Forma–1-es világbajnoki versenynek ígérkezik az idei, pedig már a tavalyira sem lehetett panaszunk. A tesztek alapján nemcsak a mezőny élén lesz nagy tülekedés, hanem a középcsapatok között is. A várható izgalmakhoz pedig csak hozzátesz, hogy egyfajta őrségváltásnak is tanúi lehetünk: idén hat újonc debütál, és a mezőny csaknem fele, kilenc pilóta 25 év alatti. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Lewis Hamilton beül egy Ferrariba.","shortLead":"Évek óta az egyik legkiszámíthatatlanabb, legszorosabb Forma–1-es világbajnoki versenynek ígérkezik az idei, pedig már...","id":"20250314_forma-1-szezonelozetes-hamilton-verstappen-norris-ferrari-mclaren-red-bull-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/877fdafa-6fa1-4a53-9274-8e7c0598882e.jpg","index":0,"item":"8c4012f0-1803-4edb-8929-ea4a21c55690","keywords":null,"link":"/sport/20250314_forma-1-szezonelozetes-hamilton-verstappen-norris-ferrari-mclaren-red-bull-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 20:00","title":"Az év sztorijával, visszavágóval és egy igazi csúcsigazolással indul a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vállalat „szilárd meggyőződése”, hogy a kormányhivatal „a legmagasabb szintű szakmai hozzáértéssel és szigorral járt el”.","shortLead":"A vállalat „szilárd meggyőződése”, hogy a kormányhivatal „a legmagasabb szintű szakmai hozzáértéssel és szigorral járt...","id":"20250314_catl-debrecen-gyar-kornyezethasznalati-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"dded2aaa-7bf1-40ed-8e2c-d405705cad31","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_catl-debrecen-gyar-kornyezethasznalati-engedely","timestamp":"2025. március. 14. 18:41","title":"Reagált a CATL arra, hogy a szakvélemények szerint hibás és hiányos az épülő debreceni gyár környezethasználati engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fe3f51-da2a-41b1-9e65-14397c5b4795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Katona József Színház színésznője Szilágyi Erzsébetet játssza minden idők legdrágább magyar sorozatában.","shortLead":"A Katona József Színház színésznője Szilágyi Erzsébetet játssza minden idők legdrágább magyar sorozatában.","id":"20250314_Rujder-Vivien-Hunyadi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0fe3f51-da2a-41b1-9e65-14397c5b4795.jpg","index":0,"item":"234599c8-77c3-484d-9b0a-53fac41ab1ad","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Rujder-Vivien-Hunyadi","timestamp":"2025. március. 14. 15:43","title":"Rujder Vivien a Hunyadi-sorozatról: Azt látom, ez a pénz nem lett ellopva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2d401b-059a-4246-8236-a68f6e0f62c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a mondanivaló maga, hanem a közlő személye is fontos.","shortLead":"Nemcsak a mondanivaló maga, hanem a közlő személye is fontos.","id":"20250314_Nem-mindegy-ki-mondja-Median-Orban-Magyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab2d401b-059a-4246-8236-a68f6e0f62c7.jpg","index":0,"item":"649691a1-5ace-4e14-bb94-d5004bb19736","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Nem-mindegy-ki-mondja-Median-Orban-Magyar-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 18:50","title":"Medián-kutatás Orbánról és Magyarról: Nem mindegy, ki mondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32387fcb-3b05-4776-b118-3e2a0914391b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mikrobák fontosak az ember egészsége szempontjából. A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) számuk nagyon korlátozott, ami sebezhetőbbé teszi az űrhajósokat.","shortLead":"A mikrobák fontosak az ember egészsége szempontjából. A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) számuk nagyon korlátozott, ami...","id":"20250316_nemzetkozi-urallomas-iss-mikrobak-bakteriumok-alacsony-szama-egeszseg-asztronautak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32387fcb-3b05-4776-b118-3e2a0914391b.jpg","index":0,"item":"2346aaf1-9dc8-4acb-aec0-f55bc58c527b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_nemzetkozi-urallomas-iss-mikrobak-bakteriumok-alacsony-szama-egeszseg-asztronautak","timestamp":"2025. március. 16. 10:03","title":"Nagyon kevés a mikroba a Nemzeti Űrállomáson, és ez igazából baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Románia március 10-én vezette be a tilalmat, erről nem tájékoztatta Magyarországot. A probléma az, hogy az Európai Bizottság döntése szerint a száj- és körömfájással nem érintett területekről származó export nem korlátozható.","shortLead":"Románia március 10-én vezette be a tilalmat, erről nem tájékoztatta Magyarországot. A probléma az, hogy az Európai...","id":"20250314_Romania-jogsertoen-akadalyozza-a-magyar-termekek-beszallitasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"e4cfd16d-faeb-414b-a4ac-b1bb1cfdbc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Romania-jogsertoen-akadalyozza-a-magyar-termekek-beszallitasat","timestamp":"2025. március. 14. 14:31","title":"Románia úgy zárta le a határait a magyar agrártermékek elől, hogy nem is szólt róla Budapestnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17518667-12b5-4d47-8101-adfa5681ceb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem aprózták el: egyből 87 tevékenységi kört jegyeztek be. ","shortLead":"Nem aprózták el: egyből 87 tevékenységi kört jegyeztek be. ","id":"20250315_Uj-ceget-alapitott-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17518667-12b5-4d47-8101-adfa5681ceb9.jpg","index":0,"item":"8d6d147f-8e8e-450f-adee-400087266109","keywords":null,"link":"/360/20250315_Uj-ceget-alapitott-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. március. 15. 15:45","title":"Új céget alapított Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem tagadhatja meg Ukrajnától az uniós tagság lehetőségét, sőt a létezést.","shortLead":"Orbán Viktor nem tagadhatja meg Ukrajnától az uniós tagság lehetőségét, sőt a létezést.","id":"20250315_Netto-aljassag-Petofi-es-tarsai-forognanak-a-sirjukban-Ungvary-Krisztian-Orban-12-pontjarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b.jpg","index":0,"item":"7eeae286-68b5-4846-a56f-3f7d1c110bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Netto-aljassag-Petofi-es-tarsai-forognanak-a-sirjukban-Ungvary-Krisztian-Orban-12-pontjarol","timestamp":"2025. március. 15. 14:30","title":"Nettó aljasság, Petőfi és társai forognának a sírjukban – Ungváry Krisztián Orbán 12 pontjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]