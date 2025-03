Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Indokolatlanul volt zavaros, alacsony minőségű a YouTube-videók minősége sok esetben, de most javították ezt a hibát.","shortLead":"Indokolatlanul volt zavaros, alacsony minőségű a YouTube-videók minősége sok esetben, de most javították ezt a hibát.","id":"20250325_google-youtube-videok-lejatszasa-hiba-kepminoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"daba8b43-6a84-40c5-a7ad-ca7453886aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_google-youtube-videok-lejatszasa-hiba-kepminoseg","timestamp":"2025. március. 25. 09:03","title":"Javított egy bosszantó hibát a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac0cc7e-839e-45e9-959e-af00dc21fab7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A belső kereslet ösztönzése miatt kénytelenek lépni. ","shortLead":"A belső kereslet ösztönzése miatt kénytelenek lépni. ","id":"20250325_Kinaban-valtozik-a-sajat-auto-birtoklasanak-szabalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ac0cc7e-839e-45e9-959e-af00dc21fab7.jpg","index":0,"item":"39434b7c-0bb0-4172-9723-d2094a7956ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_Kinaban-valtozik-a-sajat-auto-birtoklasanak-szabalyozasa","timestamp":"2025. március. 25. 07:33","title":"Lazítanak Kínában az autólottón, amikor sorsolással dől el, hogy ki vehet egyáltalán kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdaságban élő 1400 állat mindegyikét le kellett ölni, a kár milliárdos.","shortLead":"A gazdaságban élő 1400 állat mindegyikét le kellett ölni, a kár milliárdos.","id":"20250325_kisbajcs-marhatelep-kirugas-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"22bc6391-4429-4cd0-b878-b19dde7ddea7","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_kisbajcs-marhatelep-kirugas-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 25. 13:16","title":"Kirúgják a dolgozók felét a kisbajcsi marhatelepről, ahol megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tudni, hol tartják fogva Hamdan Ballalt és az állapotáról sincsenek információk.","shortLead":"Nem tudni, hol tartják fogva Hamdan Ballalt és az állapotáról sincsenek információk.","id":"20250325_ciszjordania-idf-oscar-dijas-rendezo-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0.jpg","index":0,"item":"9fd4fc0d-1e5e-41be-9945-c03baf47853e","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_ciszjordania-idf-oscar-dijas-rendezo-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. március. 25. 10:25","title":"Izraeli katonák fogták el az Oscar-díjas palesztin rendezőt Ciszjordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56317baf-c952-437e-9922-43386a9b9e2a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament legfrissebb felmérése szerint a magyarok ragaszkodnak az EU-hoz, nagy többséggel úgy gondolják, hogy az ország profitál az uniós tagságból és az EU legnagyobb előnyének a sok új munkahelyet tartják.","shortLead":"Az Európai Parlament legfrissebb felmérése szerint a magyarok ragaszkodnak az EU-hoz, nagy többséggel úgy gondolják...","id":"20250324_eurobarometer_kozvelemenykutatas_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56317baf-c952-437e-9922-43386a9b9e2a.jpg","index":0,"item":"91d8ad2e-8b37-4454-946e-df471a8b82b4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250324_eurobarometer_kozvelemenykutatas_europai-parlament","timestamp":"2025. március. 25. 07:01","title":"Az új munkalehetőségek miatt szeretik a magyarok az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A folyóirat mostani két vezetője két terjedelmes interjúban szólaltatta meg a lap két korábbi irányítóját. Ebből is kiderül, hogy a lap az irodalomtörténet kimeríthetetlen kincsesháza.","shortLead":"A folyóirat mostani két vezetője két terjedelmes interjúban szólaltatta meg a lap két korábbi irányítóját. Ebből is...","id":"20250324_hvg-Literatura-Kritika-folyoirat-sajtotortenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"c7b616dc-65c9-4fc5-a601-c8e7839bba6f","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-Literatura-Kritika-folyoirat-sajtotortenet","timestamp":"2025. március. 24. 12:15","title":"A kádári kultúrpolitika és egy 1989-es tabudöntés felidézésével ünnepel az 50 éves Literatura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az áfa-visszatérítéstől is kevesen várnak érdemi javulást az időskorúak helyzetében.","shortLead":"Az áfa-visszatérítéstől is kevesen várnak érdemi javulást az időskorúak helyzetében.","id":"20250324_nyugdij-felmeres-afa-visszaterites-publicus-kozvelemeny-kutatas-fidesz-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"15f6b57e-c36a-4611-b383-d9bdcead384f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_nyugdij-felmeres-afa-visszaterites-publicus-kozvelemeny-kutatas-fidesz-tisza-part","timestamp":"2025. március. 24. 07:29","title":"Még a fideszesek többsége szerint is nehézkes a nyugdíjasok megélhetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488ae808-2134-4de1-900a-4c2aa2d1c790","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik a törökök elleni vereség után arról beszélt, hogy a szerencséért tenni kell, ezt a magyar válogatott az elmúlt években többször is bebizonyította.","shortLead":"Szoboszlai Dominik a törökök elleni vereség után arról beszélt, hogy a szerencséért tenni kell, ezt a magyar válogatott...","id":"20250324_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488ae808-2134-4de1-900a-4c2aa2d1c790.jpg","index":0,"item":"c0cb341e-ef93-4163-a54d-7776e465754a","keywords":null,"link":"/sport/20250324_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. március. 24. 10:34","title":"Szoboszlai: Akik azt kívánják, hogy ne legyünk ott a vébén, nem lesznek boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]