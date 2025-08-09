Nem tudták megmenteni azt a fiatal lányt, akinek egy szekszárdi iskolában leállt a szíve

Rosszul lett, remegni kezdett, majd összeesett kedd délelőtt a szekszárdi Baka István Általános Iskolában egy fiatal lány, akinek leállt a szíve, írtuk meg korábban. A helyszínre perceken belül kiért az esetkocsi, így sikerült újraéleszteni a kislányt, akit a sikeres helyszíni beavatkozásokat követően lélegeztetés mellett, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

„Sajnálatos módon a szakszerű orvosi ellátás ellenére klubunk fiatal játékosának szervezete tegnap feladta a harcot. Tragikus ezt kimondani, de Dóri csatlakozott az égiek kosárcsapatához”- adta hírül szombat délután a szekszárdi sportegyesület.

A lánynak vasárnap este 8 órakor megemlékezést szerveznek, mint írják, „Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg”.

