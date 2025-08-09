Autóbalesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és férje

Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér megyében péntek este.

„Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. – szól az Országos Mentőszolgálat szombati Facebook bejegyzése.

„Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti” – zárják a bejegyzést. Kommentben pedig hozzátették, hogy az elhunyt nő mindössze 30 éves volt.