[{"available":true,"c_guid":"29496dd0-889e-4292-80c2-415717ff1c2b","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Januárban és februárban is a hivatalos várakozás közel kétszerese volt az infláció, ami azt is jelenti, hogy a nyugdíjasok ismét a költségvetés nettó befizetői lettek, hiába sző meséket az ellenkezőjéről a kormány.","shortLead":"Januárban és februárban is a hivatalos várakozás közel kétszerese volt az infláció, ami azt is jelenti...","id":"20250324_Az-inflacios-adatok-nyugdij-vasarloero-megorzes-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29496dd0-889e-4292-80c2-415717ff1c2b.jpg","index":0,"item":"5b997b73-6973-4f9d-9b8c-252e2904e300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Az-inflacios-adatok-nyugdij-vasarloero-megorzes-ngm","timestamp":"2025. március. 24. 13:52","title":"Az inflációs adatok mutatják, mennyire üres szólam a nyugdíjak értékének megőrzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai nyúlfarkfű sem úszta meg az akciót.","shortLead":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai...","id":"20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9.jpg","index":0,"item":"2fc4d8e9-be07-4e1f-977a-a5157443bc30","keywords":null,"link":"/zhvg/20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 13:01","title":"Ukrán nemzeti színekbe festették Normafán a Tündér-sziklát, védett növények pusztultak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerencsére senki nem sérült meg, amikor egy méretes villám egy autópályát talált telibe. ","shortLead":"Szerencsére senki nem sérült meg, amikor egy méretes villám egy autópályát talált telibe. ","id":"20250324_vihar-kozeli-villamlas-fedelzeti-kamera-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"cad1a00f-dfe7-48c8-8795-d47cb955cbc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_vihar-kozeli-villamlas-fedelzeti-kamera-video","timestamp":"2025. március. 24. 15:33","title":"Valóra vált rémálom: centikkel az autók mellett csapott be a villám – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német befektetők mind nyíltabban értésre adják: elégedetlenek, mert szerintük a kormány rossz irányba viszi a gazdaságot. A francia cégek pedig titokban félnek, hogy a bizonytalanság helyébe idővel az önkény lép – írja helyzetképében a francia lap.","shortLead":"A német befektetők mind nyíltabban értésre adják: elégedetlenek, mert szerintük a kormány rossz irányba viszi...","id":"20250326_Le-Figaro-inflacio-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9.jpg","index":0,"item":"be28f49d-5833-4678-8413-472358b35d61","keywords":null,"link":"/360/20250326_Le-Figaro-inflacio-lapszemle","timestamp":"2025. március. 26. 07:30","title":"Le Figaro: Az infláció sebezhetővé teszi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf1b2d-dce6-48e7-9c70-3f236498341a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Bátor ember, aki egy ilyen fuvart elvállal. ","shortLead":"Bátor ember, aki egy ilyen fuvart elvállal. ","id":"20250326_Ilyen-egy-kinai-kozuti-monstrumtreler-30-autot-szallit-egyszerre-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbf1b2d-dce6-48e7-9c70-3f236498341a.jpg","index":0,"item":"91dd0e2a-8948-47e5-bdf2-5bdccac04949","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Ilyen-egy-kinai-kozuti-monstrumtreler-30-autot-szallit-egyszerre-video","timestamp":"2025. március. 26. 08:43","title":"Ilyen egy közúti monstrumtréler Kínában: 30 autót szállít egyszerre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52074f73-6e8d-4d0f-b08b-617216691b3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt viszont nem tudja megmondani, hogyan tudtak ekkorát bakizni, egyelőre vizsgálják, mi is történt pontosan. ","shortLead":"Azt viszont nem tudja megmondani, hogyan tudtak ekkorát bakizni, egyelőre vizsgálják, mi is történt pontosan. ","id":"20250326_mike-waltz-signal-botrany-felelosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52074f73-6e8d-4d0f-b08b-617216691b3a.jpg","index":0,"item":"6939d7be-995a-41fc-aed2-9821e4df3ea2","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_mike-waltz-signal-botrany-felelosseg","timestamp":"2025. március. 26. 12:20","title":"Mike Waltz vállalja a felelősséget, amiért egy újságírót is bevettek a kormányzati Signal-csoportba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint hárommilliárd ember szenved idegrendszeri eredetű betegségektől. Mi minden okozza ezt a jelenséget, és miért egyre nagyobb ennek az egészségügyi és társadalmi költsége? Milyen jó hírek ellensúlyozzák a riasztó adatokat? Dóczi Tamás idegsebésszel, a Pécsi Tudományegyetem professzorával beszélgettünk.","shortLead":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint...","id":"20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"b665ba9e-4025-4b5f-9845-97adb392965e","keywords":null,"link":"/360/20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","timestamp":"2025. március. 25. 06:30","title":"A láthatatlan járvány: már nem a szívünkkel és a keringésünkkel van a legtöbb gond, hanem az idegrendszerünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c5f45-c505-4726-a1b4-aa1a616d70db","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a Suzuki első globális elektromos modelljével, az elődjénél nagyobb és sokkal modernebb, illetve várhatóan drágább e Vitarával.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a Suzuki első globális elektromos modelljével, az elődjénél nagyobb és sokkal modernebb...","id":"20250326_magyarorszagon-a-suzuki-elso-villanyautoja-beultunk-az-uj-elektromos-vitaraba-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce9c5f45-c505-4726-a1b4-aa1a616d70db.jpg","index":0,"item":"9070b9bd-1571-4a4e-a65b-0f054f23063a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_magyarorszagon-a-suzuki-elso-villanyautoja-beultunk-az-uj-elektromos-vitaraba-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 26. 11:42","title":"Magyarországon a Suzuki első villanyautója, beültünk az új elektromos Vitarába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]