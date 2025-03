Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","shortLead":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","id":"20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434.jpg","index":0,"item":"f1b589c0-175d-41a7-89b6-0190df56a9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","timestamp":"2025. március. 26. 11:36","title":"Egy kis emlékeztető: egymillió forintos bírságot kockáztat a felelőtlen muskátli- és a biciklitulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület alpolgármestere.","shortLead":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület...","id":"20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71.jpg","index":0,"item":"1eaae572-8316-4475-8595-daa2227adf79","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","timestamp":"2025. március. 25. 13:32","title":"Szivárványzászlót tűztek ki az óbudai városháza épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számvevők szerint az alapítvány nem alakított ki olyan szabályokat, kontrollokat, amelyek alkalmasak a kockázatok kezelésére. A várost irányító polgármester, Szemereyné Pataki Klaudia a Neumann János Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottságának tagja, Gaál József alpolgármester pedig a kuratórium tagja.","shortLead":"A számvevők szerint az alapítvány nem alakított ki olyan szabályokat, kontrollokat, amelyek alkalmasak a kockázatok...","id":"20250326_MNB-botrany-tuntetest-szerveznek-Kecskemetre-az-egyetemi-alapitvany-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234.jpg","index":0,"item":"c3f291a1-3ac7-46b1-8cb2-b04da8d45d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_MNB-botrany-tuntetest-szerveznek-Kecskemetre-az-egyetemi-alapitvany-miatt","timestamp":"2025. március. 26. 11:45","title":"MNB-botrány: tüntetést szerveznek Kecskemétre az egyetemi alapítvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39fe761-a4f7-4668-95f2-ba5c7592249c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Bár a települési önkormányzatok nem kérték, és szükségük sincs erre, a kormány az ingatlan-adásvételek korlátozhatóságával biztosítaná „önvédelmi” képességüket. A Fidesz 15 éve rombolja az önkormányzatiságot, a jogkörök és források visszaadása nincs terítéken.","shortLead":"Bár a települési önkormányzatok nem kérték, és szükségük sincs erre, a kormány az ingatlan-adásvételek...","id":"20250325_falvak-identitas-kormany-epp-elvett-meg-egy-fontos-jogot-az-onkormanyzatoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d39fe761-a4f7-4668-95f2-ba5c7592249c.jpg","index":0,"item":"c8aac4e0-4e23-4dba-b02d-21e6a7f3a029","keywords":null,"link":"/360/20250325_falvak-identitas-kormany-epp-elvett-meg-egy-fontos-jogot-az-onkormanyzatoktol","timestamp":"2025. március. 25. 11:39","title":"A falvak „identitását védi” a kormány, miközben elvett még egy fontos jogot az önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","shortLead":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","id":"20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"e9e3cbc3-860b-42d9-bfcd-3bd1d10ef570","keywords":null,"link":"/elet/20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 14:00","title":"Orvosa szerint életveszélyben volt Ferenc pápa: „Választanunk kellett, hogy hagyjuk elmenni, vagy próbálkozzunk minden lehetséges módszerrel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai nyúlfarkfű sem úszta meg az akciót.","shortLead":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai...","id":"20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9.jpg","index":0,"item":"2fc4d8e9-be07-4e1f-977a-a5157443bc30","keywords":null,"link":"/zhvg/20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 13:01","title":"Ukrán nemzeti színekbe festették Normafán a Tündér-sziklát, védett növények pusztultak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám bizonyos jelenetekben vérfagyasztóan komoly?","shortLead":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám...","id":"20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39.jpg","index":0,"item":"96fdbc45-3bb0-4b84-af0d-4cae6cbd1c05","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","timestamp":"2025. március. 25. 12:15","title":"Placebo-e a depresszió elleni új gyógyszer? – megtudjuk a Centrál Színház szellemes új darabjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A februári uniós átlag több mint duplája a hazai érték.","shortLead":"A februári uniós átlag több mint duplája a hazai érték.","id":"20250325_EU-eurozona-inflacio-Eurostat-februar-magyar-inflacio-a-legmagasabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"a0bd8182-6caf-4997-a365-08ffa10662ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_EU-eurozona-inflacio-Eurostat-februar-magyar-inflacio-a-legmagasabb","timestamp":"2025. március. 25. 14:32","title":"Továbbra is a magyar infláció a legmagasabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]