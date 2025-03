Gulyás Gergely: Nagyon sok ember szereti a hazáját és utálja a kormányt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee1c99a6-ad02-4ac6-8ac4-6c7edcb779f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított nyomozást.","id":"20250326_hadhazy-akos-tuntetes-sulyos-testi-sertes-rendorseg-omsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee1c99a6-ad02-4ac6-8ac4-6c7edcb779f0.jpg","index":0,"item":"1bbe35a8-9e91-423b-935d-7ec2b3f06246","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_hadhazy-akos-tuntetes-sulyos-testi-sertes-rendorseg-omsz","timestamp":"2025. március. 26. 12:45","title":"Nagyon megvertek egy tüntetőt kedden Budapesten, a rendőrség is nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c53f3ad-bc5b-4134-b3d0-56a24d14d7e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, az X-re felkerült fotón az iPhone 17 Air mellett a szintén idei évben debütáló iPhone 17 Pro látható, ami alapján jól látni a méretkülönbséget a két készülék között.","shortLead":"Egy, az X-re felkerült fotón az iPhone 17 Air mellett a szintén idei évben debütáló iPhone 17 Pro látható, ami alapján...","id":"20250326_apple-iphone-17-air-okostelefon-kiszivargott-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c53f3ad-bc5b-4134-b3d0-56a24d14d7e4.jpg","index":0,"item":"eae94824-8e97-4413-a2c5-6b278ea9ba9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_apple-iphone-17-air-okostelefon-kiszivargott-foto","timestamp":"2025. március. 26. 16:03","title":"Kiszivárgott fotón látszik, milyen vékony lehet valójában az iPhone 17 Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724d317-f24b-48e0-bf0f-13e478965c8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Jezero-kráter peremén, ahol az élet után kutat a NASA, a Perseverance marsjáró szúrt ki egy egészen furcsa képződményt.","shortLead":"A Jezero-kráter peremén, ahol az élet után kutat a NASA, a Perseverance marsjáró szúrt ki egy egészen furcsa...","id":"20250326_nasa-mars-perseverance-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6724d317-f24b-48e0-bf0f-13e478965c8c.jpg","index":0,"item":"2bf4d630-113f-4e51-a14f-faceb68b34ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_nasa-mars-perseverance-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 18:03","title":"Nagyon furcsa sziklát talált a NASA a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a bejelentés ennyi időt vett igénybe, milyen hosszú lesz maga a film?","shortLead":"Ha a bejelentés ennyi időt vett igénybe, milyen hosszú lesz maga a film?","id":"20250327_Bejelentettek-az-uj-Avengers-film-szereposztasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca.jpg","index":0,"item":"95d95b03-563d-4714-98bd-ed7886e0002a","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Bejelentettek-az-uj-Avengers-film-szereposztasat","timestamp":"2025. március. 27. 10:12","title":"Bejelentették az új Bosszúállók-film főbb szereplőit, közel 30 sztár tülekedik a játékidőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0847489a-882c-4826-b8af-38fe0e2a4456","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250326_Marabu-Feknyuz-Nincs-kegyelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0847489a-882c-4826-b8af-38fe0e2a4456.jpg","index":0,"item":"04fc30ed-63d4-4037-9eb2-60fb9b453508","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Marabu-Feknyuz-Nincs-kegyelem","timestamp":"2025. március. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nincs kegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ff783-e5d3-46ac-a6a6-99b5ecaf94fc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A vizsgálatot pályafutása során egyszer minden sportolón elvégzik, aki a nők mezőnyében akar versenyezni. A mintáikban a férfiakra jellemző gént keresik és a tesztoszteronszintet határozzák meg. ","shortLead":"A vizsgálatot pályafutása során egyszer minden sportolón elvégzik, aki a nők mezőnyében akar versenyezni. A mintáikban...","id":"20250325_genetikai-teszt-atletikai-vilagszovetseg-transznemu-sportolo-dsd-noi-versenyzok-sebastian-coe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808ff783-e5d3-46ac-a6a6-99b5ecaf94fc.jpg","index":0,"item":"b923c370-6998-40f6-a397-e39dc735bd85","keywords":null,"link":"/sport/20250325_genetikai-teszt-atletikai-vilagszovetseg-transznemu-sportolo-dsd-noi-versenyzok-sebastian-coe","timestamp":"2025. március. 25. 21:13","title":"Minden atlétanő számára kötelező genetikai tesztet vezet be a nemzetközi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a7d2a5-0f47-4a49-a480-5bba29bf1add","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szemhéjrángatózás kifejezetten gyakori jelenség, és számtalan oka lehet. Sokszor banális magyarázat áll a háttérben, mint a kialvatlanság vagy a túl sok koffeinfogyasztás, a rendszeres tikkelés azonban súlyos vagy tartós betegségre is utalhat.","shortLead":"A szemhéjrángatózás kifejezetten gyakori jelenség, és számtalan oka lehet. Sokszor banális magyarázat áll a háttérben...","id":"20250326_szem-tikkelese-rangatozasa-okok-ellenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a7d2a5-0f47-4a49-a480-5bba29bf1add.jpg","index":0,"item":"5e49770e-b605-4b3f-ad39-e2dd22a2d7ae","keywords":null,"link":"/elet/20250326_szem-tikkelese-rangatozasa-okok-ellenszer","timestamp":"2025. március. 26. 08:14","title":"Miért tikkel a szemünk? És mikor kell orvoshoz fordulni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89028acf-05cd-4b19-a257-7887038293d1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint egy speciális gázt kell keresni az exobolygók légkörében, aminek megléte a mikroorganizmusok jelenlétére utalhat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint egy speciális gázt kell keresni az exobolygók légkörében, aminek megléte a mikroorganizmusok...","id":"20250325_foldon-kivuli-elet-exobolygo-legkor-gaz-metil-halogenid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89028acf-05cd-4b19-a257-7887038293d1.jpg","index":0,"item":"d4e3cb62-e2d0-4679-94dd-4b4eef5279d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_foldon-kivuli-elet-exobolygo-legkor-gaz-metil-halogenid","timestamp":"2025. március. 25. 16:03","title":"Megtalálhatták a módját, hogyan lehet a Földön kívüli élet nyomára bukkanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]