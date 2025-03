Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e701fac-a3d8-46f8-88aa-cf1569c0a76b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt szegedi önkormányzati képviselő és visszatérő képviselő-jelölt a szólás- és gyülekezési szabadság melletti kedd esti fővárosi tüntetésen a Dunát próbálta meg átúszni, és a rendőrök szedték ki a vízből, majd élesztették újra, de szerda reggel már a Fővárosi Közgyűlés ülését zavarta bekiabálással.","shortLead":"A volt szegedi önkormányzati képviselő és visszatérő képviselő-jelölt a szólás- és gyülekezési szabadság melletti kedd...","id":"20250326_Szabo-Balint-ujraelesztes-fovarosi-kozgyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e701fac-a3d8-46f8-88aa-cf1569c0a76b.jpg","index":0,"item":"fc934c1d-865e-4c2e-b4e3-b050127bfb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Szabo-Balint-ujraelesztes-fovarosi-kozgyules-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 10:44","title":"Éjjel még újra kellett éleszteni, ma már a közgyűlés ülésén kiabált Szabó Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","shortLead":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","id":"20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f.jpg","index":0,"item":"95290b24-8383-4a0a-9991-f6147e33c0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","timestamp":"2025. március. 26. 08:11","title":"A Signal-botrány kitörése után jemeni lázadók bejelentették, hogy ismét támadást indítottak izraeli és amerikai célpontok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gérard Depardieu vallomást tett a szexuális zaklatás miatt ellene indított perben. Akár öt évet is kaphat, ha elítélik.","shortLead":"Gérard Depardieu vallomást tett a szexuális zaklatás miatt ellene indított perben. Akár öt évet is kaphat, ha elítélik.","id":"20250325_depardieu-birosag-targyalas-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"3f6414e4-a526-4e2a-87e6-bed126339f5e","keywords":null,"link":"/elet/20250325_depardieu-birosag-targyalas-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. március. 25. 14:12","title":"Depardieu a bíróság előtt: „Mindig is azt mondták, hogy oroszos természetem van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff69d7-604f-4bbd-bc3e-644c92090ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy olasz szerző regényéből készülő filmben alakítja az orosz elnököt.","shortLead":"A színész egy olasz szerző regényéből készülő filmben alakítja az orosz elnököt.","id":"20250325_jude-law-putyin-kreml-magusa-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26ff69d7-604f-4bbd-bc3e-644c92090ff1.jpg","index":0,"item":"4ad7eefd-b79b-4785-b20d-1c0a47932415","keywords":null,"link":"/elet/20250325_jude-law-putyin-kreml-magusa-film","timestamp":"2025. március. 25. 12:41","title":"Jude Law-t lefotózták Rigában Putyinnak maszkírozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce17f3f1-9b08-4363-9da8-709f439321be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elképzelhető, hogy nem kell sokáig fenntartani a mesterségesen alacsonyan tartott áramárakat Lengyelországban, és a magyar példával ellentétben nem kell ráfizetni, ha a piaci ár a rezsicsökkentett alatt van.","shortLead":"Elképzelhető, hogy nem kell sokáig fenntartani a mesterségesen alacsonyan tartott áramárakat Lengyelországban, és...","id":"20250326_lengyel-rezsicsokkentes-piaci-aramar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce17f3f1-9b08-4363-9da8-709f439321be.jpg","index":0,"item":"10c4886e-fcf6-4c18-b1a1-a562312c985d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_lengyel-rezsicsokkentes-piaci-aramar","timestamp":"2025. március. 26. 15:56","title":"Elengedhetik a lengyelek a rezsicsökkentést, olyan alacsony a piaci áramár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64711895-4c79-4711-8c7d-0daaba44cd09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ferenciek tere és a Szabadság híd után a Petőfi hidat foglalták el kedd este a tüntetők, akik a Pride betiltását lehetővé tevő törvénymódosítás miatt gyűltek össze. Igaz, a rendőrsorfalon nem jutottak át Budára. Szabó Bálint pedig végül egy rendőrautó alá került. A kedd esti demonstráció eseményei fotósaink szemével.","shortLead":"A Ferenciek tere és a Szabadság híd után a Petőfi hidat foglalták el kedd este a tüntetők, akik a Pride betiltását...","id":"20250325_Tuntetes-Pride-Hadhazy-kepek-gyulekezes-ferenciek-tere-szabadsag-hid-petofi-hid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64711895-4c79-4711-8c7d-0daaba44cd09.jpg","index":0,"item":"4b2b4e5e-7be6-46d6-846a-624f9c8ec61e","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Tuntetes-Pride-Hadhazy-kepek-gyulekezes-ferenciek-tere-szabadsag-hid-petofi-hid-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 21:15","title":"„Mi a f.sz van ebben az országban”, és ki van a rosszabbik végén? – képeken az elfoglalt hidak estéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9689d1-dc50-44ba-bcee-7803144e3d4b","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MNB minden Matolcsy György elnöksége alatti ingatlanprojektjénél felmerült a túlárazás gyanúja az ÁSZ szerint, amely semmi jelét nem találta, hogy bárhol is takarékoskodni akartak volna. A felújítások profitja a jegybankelnök fiának barátjánál csapódott le, aki viszont azt állítja, az ÁSZ rosszul számol, és ha őt is megkérdezték volna, szívesen helyre tette volna a „téves, szakmaiatlan következtetéseket”.","shortLead":"Az MNB minden Matolcsy György elnöksége alatti ingatlanprojektjénél felmerült a túlárazás gyanúja az ÁSZ szerint, amely...","id":"20250327_mnb-szekhaz-allami-szamvevoszek-matolcsy-gyorgy-matolcsy-klan-raw-development-kft-ingatlan-tularazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c9689d1-dc50-44ba-bcee-7803144e3d4b.jpg","index":0,"item":"8b54f3d0-13b3-4907-904f-0fc91917e7e9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250327_mnb-szekhaz-allami-szamvevoszek-matolcsy-gyorgy-matolcsy-klan-raw-development-kft-ingatlan-tularazas","timestamp":"2025. március. 27. 08:39","title":"Matolcsy jegybankjának ingatlanmágusa szerint semmi látnivaló nincs ott, ahol az ÁSZ túlárazást és herdálást talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]