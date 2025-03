Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","shortLead":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","id":"20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8.jpg","index":0,"item":"aee09b73-47c7-4a72-b796-9fb800710cca","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","timestamp":"2025. március. 26. 18:41","title":"Négy év javítóintézeti nevelésre ítélték a lányt, aki életveszélyesen megszúrta az osztálytársát Bőnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták.","shortLead":"A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták.","id":"20250327_halalos-baleset-szentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"73d8f39a-c514-4ece-aed8-26e0fc4e5926","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_halalos-baleset-szentes","timestamp":"2025. március. 27. 21:47","title":"Halálos baleset történt Szentes közelében, a 45-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Felfüggesztik Kanadában a Teslákra adott támogatások kifizetését, a jövőbeli támogatási programokból pedig kizárják a Teslát.","shortLead":"Felfüggesztik Kanadában a Teslákra adott támogatások kifizetését, a jövőbeli támogatási programokból pedig kizárják...","id":"20250326_Kanada-Tesla-auto-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"2b9064b4-4757-476e-999f-66d314278a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_Kanada-Tesla-auto-tamogatas","timestamp":"2025. március. 26. 11:17","title":"Kanada visszavág: kizárja a Teslát az e-autók támogatási programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","shortLead":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","id":"20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75.jpg","index":0,"item":"eeaa6ea4-833f-4fac-98ca-ee6ae0e48100","keywords":null,"link":"/elet/20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","timestamp":"2025. március. 27. 05:34","title":"Hogyan lehet megszabadulni a tokától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9832a3-1c75-4dff-ab7d-9e55597a249e","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Sarah Bernhardt már több mint száz éve szabad nő volt, fellépett az antiszemitizmus és a halálbüntetés ellen, úgy érezte, nincs vesztenivalója. Ő volt az első nemzetközi celeb, 30 ezren kísérték a koporsóját, amikor 1923-ban meghalt. Az isteni Sarah Bernhardt című filmben Sandrine Kiberlain alakítja a dívát – a francia színésznővel Párizsban beszélgettünk több újságíró társaságában. ","shortLead":"Sarah Bernhardt már több mint száz éve szabad nő volt, fellépett az antiszemitizmus és a halálbüntetés ellen...","id":"20250326_Sarah-Bernhardt-film-foszereplo-Sandrine-Kiberlain-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9832a3-1c75-4dff-ab7d-9e55597a249e.jpg","index":0,"item":"2934ace0-f1b8-4d14-829d-549cd8268962","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Sarah-Bernhardt-film-foszereplo-Sandrine-Kiberlain-interju","timestamp":"2025. március. 26. 17:00","title":"Megpróbáltam úgy meghalni, mint Sarah Bernhardt – interjú a francia sztárral, aki a színpadok istennőjét alakítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai szakpszichológus arról, ahogy most a közbeszédben patologizálják, elkülönítik a társadalomtól a melegeket, évtizedekkel korábbi szinteket idézve. Szerinte hatalmas határátlépés, hogy a politika most, a Pride betiltása kapcsán is beleszűrődik a köz értékrendjébe. ","shortLead":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai...","id":"20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710.jpg","index":0,"item":"4f45d55c-3bcd-4108-969c-6fca03e600df","keywords":null,"link":"/360/20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","timestamp":"2025. március. 26. 10:06","title":"„Emberek életével játszunk, ami nem megengedhető egy normális társadalomban” – a Pride betiltásáról egy pszichológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az idei év első nulladik napi hibáját foltozta be a Google a Chrome-ban, a javítás lassan mindenkihez megérkezik. ","shortLead":"Az idei év első nulladik napi hibáját foltozta be a Google a Chrome-ban, a javítás lassan mindenkihez megérkezik. ","id":"20250327_google-chrome-frissites-134-nulladik-napi-sebezhetoseg-javitas-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"76d86348-831e-4cde-8f35-7153ad192325","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_google-chrome-frissites-134-nulladik-napi-sebezhetoseg-javitas-kemkedes","timestamp":"2025. március. 27. 08:03","title":"Kapcsolja ki, aztán be: vészfrissítés jött a Chrome böngészőhöz, aki nem telepíti, arról mindent láthatnak mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda reggel megkezdték a Levél településen tartott állomány vakcinázását annak érdekében, hogy a telep felszámolásáig a vírusürítés minimálisra csökkenjen. A több ezer állat leölése napokon belül megkezdődik.","shortLead":"Szerda reggel megkezdték a Levél településen tartott állomány vakcinázását annak érdekében, hogy a telep felszámolásáig...","id":"20250326_Ismet-kimutattak-a-ragados-szaj--es-koromfajast-Magyarorszagon-a-kornyezo-telepeket-is-vizsgaljak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"8fdd9ff2-4133-4385-9644-59edfcc4fa4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Ismet-kimutattak-a-ragados-szaj--es-koromfajast-Magyarorszagon-a-kornyezo-telepeket-is-vizsgaljak","timestamp":"2025. március. 26. 13:37","title":"Terjedő ragadós száj- és körömfájás: több telepet is vizsgálnak a hatóságok, az állatok leölése hamarosan megkezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]