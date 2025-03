Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","shortLead":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","id":"20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f.jpg","index":0,"item":"65a08e50-e2a7-4925-b0e2-50c14ede6e97","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","timestamp":"2025. március. 29. 21:33","title":"Szegeden is lezártak egy hidat a Pride betiltása ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőw Zsolt lett a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának vezetőedzője. Elődjét, Marco Rosét vasárnap mentette fel azonnali hatállyal a munkavégzés alól a klub vezetősége.","shortLead":"Lőw Zsolt lett a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának...","id":"20250330_low-zsolt-rb-leipzig-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8.jpg","index":0,"item":"8c25e7f5-69b8-4613-8b13-d14df94fac0a","keywords":null,"link":"/sport/20250330_low-zsolt-rb-leipzig-vezetoedzo","timestamp":"2025. március. 30. 16:01","title":"Lőw Zsolt lett az RB Leipzig vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kifogyott az üzemanyagból a Gaia űrtávcső, így a küldetés irányítói szabályozott keretek között nyugdíjazták az űreszközt. A tudományos hatása azonban biztosan túl fogja élni a szerkezetet.","shortLead":"Kifogyott az üzemanyagból a Gaia űrtávcső, így a küldetés irányítói szabályozott keretek között nyugdíjazták...","id":"20250330_europai-urugynokseg-gaia-urtavcso-leallas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188.jpg","index":0,"item":"be40a40d-4784-493e-ba99-b644880aa9d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_europai-urugynokseg-gaia-urtavcso-leallas-urkutatas","timestamp":"2025. március. 30. 22:03","title":"Ennyi volt: kifogyott az üzemanyag, végleg leállt az az európai űrtávcső, amelyik feltérképezte a galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d825c45d-b247-4bd9-8055-f28159de8833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg 15 űrsétára tervezték, de már a 17. küldetésén is túl van a kínai Fejtien nevű űrruha.","shortLead":"Eredetileg 15 űrsétára tervezték, de már a 17. küldetésén is túl van a kínai Fejtien nevű űrruha.","id":"20250330_fejtien-kinai-szkafander-urruha-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d825c45d-b247-4bd9-8055-f28159de8833.jpg","index":0,"item":"51dd40ba-99be-4404-9051-2c67d3d951dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_fejtien-kinai-szkafander-urruha-rekord","timestamp":"2025. március. 30. 23:03","title":"15-nek indult, már 17-nél tart: a vártnál is jobban teljesít a 1,5 milliárdos kínai szkafander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa11e9e1-4c84-43ec-b1a1-c6e24beddced","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vége a némaságnak a Meta üzenetküldő platformján: hasonlóan az Instagramhoz, immáron zenei aláfestéssel is lehet színesíteni az egyes állapotfrissítéseket a WhatsAppon is.","shortLead":"Vége a némaságnak a Meta üzenetküldő platformján: hasonlóan az Instagramhoz, immáron zenei aláfestéssel is lehet...","id":"20250331_meta-whatsapp-allapot-zenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa11e9e1-4c84-43ec-b1a1-c6e24beddced.jpg","index":0,"item":"eff58ff0-802f-4a26-a3e4-f46f8ec844f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_meta-whatsapp-allapot-zenek","timestamp":"2025. március. 31. 16:03","title":"Zenés újdonságot kap a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f058e29e-70f0-4115-ac0a-708beadb09f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az épp új gazdára váró Bugatti Veyron Super Sport Royale-lal eddig csak pár száz kilométert tettek meg.","shortLead":"Az épp új gazdára váró Bugatti Veyron Super Sport Royale-lal eddig csak pár száz kilométert tettek meg.","id":"20250331_mindenki-utana-fordul-1200-loeros-sarga-fekete-bugatti-veyron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f058e29e-70f0-4115-ac0a-708beadb09f6.jpg","index":0,"item":"b31639e3-f4b0-45eb-9202-7fe362276509","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_mindenki-utana-fordul-1200-loeros-sarga-fekete-bugatti-veyron","timestamp":"2025. március. 31. 06:41","title":"Mindenki utána fordul ennek az 1200 lóerős sárga-fekete Bugattinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Roy Lee csak 2026. május 20-a után folytathat újabb tanulmányokat az amerikai Columbia Egyetemen. A hallgatót egy általa épített szoftver miatt rúgták ki.","shortLead":"Roy Lee csak 2026. május 20-a után folytathat újabb tanulmányokat az amerikai Columbia Egyetemen. A hallgatót...","id":"20250331_roy-lee-columbia-egyetem-kirugas-mesterseges-intelligencia-allasinterju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"4db495aa-67ad-417c-90a7-14e6a40bac44","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_roy-lee-columbia-egyetem-kirugas-mesterseges-intelligencia-allasinterju","timestamp":"2025. március. 31. 17:03","title":"Kirúgtak a Columbia Egyetemről egy hallgatót, mert segített átmenni a nagy tech cégek lehetetlen állásinterjúin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fejlett módszerekkel dolgozik az új, Crocodilus nevű androidos vírus, mely a felhasználók pénzére pályázik.","shortLead":"Fejlett módszerekkel dolgozik az új, Crocodilus nevű androidos vírus, mely a felhasználók pénzére pályázik.","id":"20250331_android-kartevo-crocodilus-hamis-chrome-bongeszo-banki-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31.jpg","index":0,"item":"3c77fa97-fa77-4f2b-b0e4-5ae87868895b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_android-kartevo-crocodilus-hamis-chrome-bongeszo-banki-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 31. 18:03","title":"Chrome böngészőnek tűnik, de nem az: ügyes trükkel lopja el a banki adatait egy új androidos kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]