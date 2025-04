Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi lakásában 1400 adag kábítószert találtak, akár húsz év börtönt is kaphat.","shortLead":"A férfi lakásában 1400 adag kábítószert találtak, akár húsz év börtönt is kaphat.","id":"20250331_rendorseg-kabitoszer-drogdiler-bonyhad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb.jpg","index":0,"item":"ecbd69d0-f231-47fc-9f6d-94f1409f35cc","keywords":null,"link":"/elet/20250331_rendorseg-kabitoszer-drogdiler-bonyhad","timestamp":"2025. március. 31. 08:16","title":"Bemindenezve vezetett, ez lett a veszte a bonyhádi drogdílernek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c16289-a3a7-417e-9118-0abd072417b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három napig fog tartani, és nagy eséllyel megbénítja majd a várost.","shortLead":"Három napig fog tartani, és nagy eséllyel megbénítja majd a várost.","id":"20250331_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c16289-a3a7-417e-9118-0abd072417b1.jpg","index":0,"item":"1d84d220-936b-4786-9e91-45b974fa894a","keywords":null,"link":"/elet/20250331_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo-velence","timestamp":"2025. március. 31. 13:18","title":"A velenceiek egy részének már most elege van a Bezos-esküvőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a1439d-6158-431c-8e4b-9ce83533b2b3","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"Kiemelkedő minőség, jól tartott dolgozók és évszázados hagyomány – az Hermès táskák irreálisan magasnak tűnő áraira akad bőven magyarázat. A termékeik azonban nemcsak méregdrágák, hanem kifejezetten nehéz szert tenni rájuk. Érdekes tény: Rogán Barbara táskájának első modelljét egy hányózacskó hátoldalára skiccelte fel a tervező.","shortLead":"Kiemelkedő minőség, jól tartott dolgozók és évszázados hagyomány – az Hermès táskák irreálisan magasnak tűnő áraira...","id":"20250331_Rogan-Barbara-luxus-hadhazy-hermes-taska-lehetetlen-beszerezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14a1439d-6158-431c-8e4b-9ce83533b2b3.jpg","index":0,"item":"98816656-0e7e-4311-a8db-ef78af938cb4","keywords":null,"link":"/360/20250331_Rogan-Barbara-luxus-hadhazy-hermes-taska-lehetetlen-beszerezni","timestamp":"2025. március. 31. 17:05","title":"Szinte lehetetlen olyan táskához jutni, amilyen Rogán Barbarának van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a96e1c9-c5f4-4d84-96ca-9f387d8e4cb9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amerika veszíthet, miután példátlan módon korlátozzák a szabad tudományos kutatást az USA-ban. De vajon Európa nyerhet-e? A hiedelmeken alapuló intézkedések egyik fő áldozata a Covid-oltásról ismert mRNS-kutatás, a rákgyógyítás egyik ígéretes terepe. Magyar tudósok értékelték a HVG-nek mindazt, ami Amerikában történik.","shortLead":"Amerika veszíthet, miután példátlan módon korlátozzák a szabad tudományos kutatást az USA-ban. De vajon Európa...","id":"20250401_hvg-mrns-kutatasok-betiltasa-usa-europai-lehetosegek-kemenesi-sarkadi-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a96e1c9-c5f4-4d84-96ca-9f387d8e4cb9.jpg","index":0,"item":"3e7d595f-e223-42ee-a091-3120b5964201","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-mrns-kutatasok-betiltasa-usa-europai-lehetosegek-kemenesi-sarkadi-velemeny","timestamp":"2025. április. 01. 06:30","title":"Azt várják, hogy működik a rák ellen – Trump épp most készül betiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Éves alapon 599 millió euróval romlott a külkereskedelmi egyenleg, nagyon látványos a gépek és szállítóeszközök kivitelének megroppanása.","shortLead":"Éves alapon 599 millió euróval romlott a külkereskedelmi egyenleg, nagyon látványos a gépek és szállítóeszközök...","id":"20250331_KSH-kulkereskedelem-export-import-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"1c13b58f-42e2-4b73-8979-b4a0a79a1a1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_KSH-kulkereskedelem-export-import-februar","timestamp":"2025. március. 31. 10:18","title":"Óriásit zuhant az exportunk februárban a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d825c45d-b247-4bd9-8055-f28159de8833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg 15 űrsétára tervezték, de már a 17. küldetésén is túl van a kínai Fejtien nevű űrruha.","shortLead":"Eredetileg 15 űrsétára tervezték, de már a 17. küldetésén is túl van a kínai Fejtien nevű űrruha.","id":"20250330_fejtien-kinai-szkafander-urruha-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d825c45d-b247-4bd9-8055-f28159de8833.jpg","index":0,"item":"51dd40ba-99be-4404-9051-2c67d3d951dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_fejtien-kinai-szkafander-urruha-rekord","timestamp":"2025. március. 30. 23:03","title":"15-nek indult, már 17-nél tart: a vártnál is jobban teljesít a 1,5 milliárdos kínai szkafander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós nagyságrendbe tartozik. Éppen ezért sokan nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségeik vannak, mibe érdemes fektetni vagyonukat.","shortLead":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós...","id":"20250331_Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a.jpg","index":0,"item":"8428c3bf-fe32-49a3-92fc-ce04cf3f0990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 31. 06:00","title":"Mibe fektessem a pénzemet? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a985621-1db9-47ad-96c5-02d8aee0cf1f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Feladta a kormány a leckét a gyógyfürdők üzemeltetőinek, akiknek mostantól úgy kell tisztítaniuk a medencéiket, hogy az eddigieknél is kevesebb legyen bennük a baktérium. Egészségügyi szempontból nem kifogásolható a szabályozás, de a működés mindenképpen drágább lesz.","shortLead":"Feladta a kormány a leckét a gyógyfürdők üzemeltetőinek, akiknek mostantól úgy kell tisztítaniuk a medencéiket...","id":"20250331_hvg-gyogyfurdok-bakteriummentes-vizek-egeszsegugy-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a985621-1db9-47ad-96c5-02d8aee0cf1f.jpg","index":0,"item":"26c507b9-7024-462a-bf5b-76a2284b7480","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-gyogyfurdok-bakteriummentes-vizek-egeszsegugy-szabalyozas","timestamp":"2025. március. 31. 12:35","title":"Mostantól tisztább vizet kell önteni a gyógyfürdők medencéibe, sokba fog ez kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]