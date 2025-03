Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket, amelyekből kényszeredettnek tűnő mosolya nyomán Hide the Pain Harold megjelöléssel világszerte ismert mémek születtek. Tele a naptára. Reklámoz kakaós italt és harisnyát, fellépései vannak Kőszegtől Bogotáig. HVG-portré.","shortLead":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket...","id":"20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a.jpg","index":0,"item":"567ff331-a38d-408e-9072-f7b9516e6317","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","timestamp":"2025. március. 23. 19:30","title":"Arató András, avagy Hide the Pain Harold: Én sem kemény munkával lettem világhírű, de ne nevezzenek celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bolti készpénzfelvételt is ingyenesen lehetne igénybe venni 100 ezer forintig.","shortLead":"A bolti készpénzfelvételt is ingyenesen lehetne igénybe venni 100 ezer forintig.","id":"20250324_novak-keszpenzfelvetel-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"8fbc1735-822a-4c91-a611-e95126256cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_novak-keszpenzfelvetel-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. március. 24. 17:07","title":"Novák Előd törvényjavaslata 500 ezer forintra növelné az ingyenesen felvehető készpénz mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Úgy tudjuk, több egészségügyi és orvos influenszert is megkereshetett a kormány az elmúlt időszakban, hogy miniszterelnöki megbízottat találjon „a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért”. A megbízást végül sokak meglepetésére a szakmában elismert, a politikától magát tudatosan távol tartó gyermeksebész, Kőnig Róbert vállalta el. A feladat azonban nem várt kihívásokat tartogathat a számára saját szakmájában, és a politikai életben is.","shortLead":"Úgy tudjuk, több egészségügyi és orvos influenszert is megkereshetett a kormány az elmúlt időszakban...","id":"20250324_egeszsegugy-Orban-miniszterelnoki_biztos_Konig-Robert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"66310eac-39ad-47f6-b697-3e4e3ccb5ce2","keywords":null,"link":"/360/20250324_egeszsegugy-Orban-miniszterelnoki_biztos_Konig-Robert","timestamp":"2025. március. 24. 06:30","title":"Sokáig keresgélt a kormány, amíg megtalálta Kőnig doktort, hogy bemutathassa, milyen jól működik az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb086d4-3cb9-451f-a043-2e8a083e23f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár percig láthatták a szerencsések este kilenc után a különleges égi jelenséget. ","shortLead":"Pár percig láthatták a szerencsések este kilenc után a különleges égi jelenséget. ","id":"20250325_Varazslatos-fenyspiral-tunt-fel-hetfo-este-Magyarorszag-folott-spacex-falcon9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb086d4-3cb9-451f-a043-2e8a083e23f4.jpg","index":0,"item":"ff1c8374-16da-465b-9ea3-bd013ad2a7d9","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Varazslatos-fenyspiral-tunt-fel-hetfo-este-Magyarorszag-folott-spacex-falcon9","timestamp":"2025. március. 25. 08:36","title":"Varázslatos fényspirál tűnt fel hétfő este Magyarország fölött (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.","shortLead":"Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.","id":"20250324_Farkas-Dezso-Magyar-Peter-Tisza-Part-tavozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"30132f16-e293-44d7-b73e-62e9753d4321","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Farkas-Dezso-Magyar-Peter-Tisza-Part-tavozas-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 12:14","title":"Alig tért vissza, ismét távozik a Tisza egyik kulcsembere a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket az italcsomagolásokat egymás mellé tennénk, 5-ször is körbeérnék a földet az Egyenlítő mentén, de akár 20 ezer focipályát is be lehetne velük borítani. Ez a hatalmas mennyiség jól mutatja a hazai lakosság növekvő fogékonyságát és nyitottságát a környezetünk megóvása céljából bevezetett új megoldásokra egy fenntarthatóbb jövő érdekében. ","shortLead":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket...","id":"20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c.jpg","index":0,"item":"3fc84c1e-a726-4a29-9f79-2c1ce5434744","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","timestamp":"2025. március. 24. 11:30","title":"Mindennapjaink részévé vált a visszaváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743524a-77a0-44d8-947d-2a68dfa58c26","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kollégánk egy baseballsapkát rendelt és meglepő leírást talált benne.","shortLead":"Kollégánk egy baseballsapkát rendelt és meglepő leírást talált benne.","id":"20250325_temu-rendeles-cimke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3743524a-77a0-44d8-947d-2a68dfa58c26.jpg","index":0,"item":"1bf1f260-4b87-4965-ac74-df7441d0cc04","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_temu-rendeles-cimke","timestamp":"2025. március. 25. 09:18","title":"A gyártás 15 méterre a közlekedési lámpától található – ha Temuról rendelünk, tényleg ne lepődjünk meg semmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő, a Longevity Mix szedése után az 1700 tesztalany jelentős része nem kívánt mellékhatásokat tapasztalt.","shortLead":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő...","id":"20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39.jpg","index":0,"item":"a3e13088-20f2-4440-9491-cbf96d167879","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","timestamp":"2025. március. 24. 09:03","title":"Rosszul lettek a tesztalanyok, miután kipróbálták a fiatalságot kínáló milliárdos étrend-kiegészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]