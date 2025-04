Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság majdnem fele a romló egészségügyet, közel 40 százalékuk pedig az ország gazdasági-politikai helyzetét jelölte meg, mint napjaink legaggasztóbb tényezőjét.","shortLead":"A lakosság majdnem fele a romló egészségügyet, közel 40 százalékuk pedig az ország gazdasági-politikai helyzetét...","id":"20250331_mi-aggasztja-a-legjobban-a-magyarokat-OPOSZ-inflacio-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525.jpg","index":0,"item":"4dd4d4a4-5ba5-41b5-96ab-5c8da932af2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_mi-aggasztja-a-legjobban-a-magyarokat-OPOSZ-inflacio-kutatas","timestamp":"2025. március. 31. 15:09","title":"Az infláció aggasztja a legjobban a magyarok közel 60 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb866ff-76ae-4d46-a285-7d6d57138661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök nagyon örült annak, hogy Moszkvában láthatja Dodikot.","shortLead":"Az orosz elnök nagyon örült annak, hogy Moszkvában láthatja Dodikot.","id":"20250402_vlagyimir-putyin-moszkva-kreml-milorad-dodik-talalkozas-video-nemzetkozi-elfogatoparancs-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb866ff-76ae-4d46-a285-7d6d57138661.jpg","index":0,"item":"49243280-7cef-45f2-98db-ac711eb5e402","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_vlagyimir-putyin-moszkva-kreml-milorad-dodik-talalkozas-video-nemzetkozi-elfogatoparancs-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 02. 10:42","title":"Putyin széles mosollyal fogadta Orbán körözött szövetségesét, Milorad Dodikot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80bd4e6-0538-4afa-b095-1ee20cb60a39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április elsejére elég morbid viccel jelentkezett az intézmény. ","shortLead":"Április elsejére elég morbid viccel jelentkezett az intézmény. ","id":"20250401_Bezar-a-Fovarosi-Nagycirkusz-adta-hirul-az-intezmeny-trefakeppen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c80bd4e6-0538-4afa-b095-1ee20cb60a39.jpg","index":0,"item":"3d898800-4a4c-4efd-bb15-a7f64143da65","keywords":null,"link":"/elet/20250401_Bezar-a-Fovarosi-Nagycirkusz-adta-hirul-az-intezmeny-trefakeppen","timestamp":"2025. április. 01. 09:03","title":"Bezár a Fővárosi Nagycirkusz – tréfálkozik maga az intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8237da-0a70-4ec1-8bf0-3b9cbf7ac825","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valamennyien az Éljen Szombathely! Egyesületben folytatják a munkát.","shortLead":"Valamennyien az Éljen Szombathely! Egyesületben folytatják a munkát.","id":"20250402_szombathely-oellenzek-part-kilepes-nemeny-andras-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8237da-0a70-4ec1-8bf0-3b9cbf7ac825.jpg","index":0,"item":"7565b13c-04ce-4141-9d53-23f7ecc50303","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_szombathely-oellenzek-part-kilepes-nemeny-andras-polgarmester","timestamp":"2025. április. 02. 12:54","title":"Kilépett „óellenzéki” pártjából Szombathely polgármestere és három alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ccb70-5399-420e-b676-cc4a7d9d3b81","c_author":"HVG","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Márciusban az ukrán vasút oldalát törték fel, most megérkezhetett a válasz a támadásra.","shortLead":"Márciusban az ukrán vasút oldalát törték fel, most megérkezhetett a válasz a támadásra.","id":"20250331_hekker-moszkvai-metro-oldal-ukran-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4ccb70-5399-420e-b676-cc4a7d9d3b81.jpg","index":0,"item":"d8e719bf-0d24-40c6-aaa9-fac129e7eeba","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20250331_hekker-moszkvai-metro-oldal-ukran-vasut","timestamp":"2025. március. 31. 14:33","title":"Feltörték a moszkvai metró oldalát, az ukrán vasút hírei jelentek meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e353c149-58ac-41ff-97f1-eb90c5b4e201","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ügy háttere még nem ismert, de a hétvégén zajlott az egyik legnagyobb Elon Musk-ellenes tiltakozás Amerikában. ","shortLead":"Az ügy háttere még nem ismert, de a hétvégén zajlott az egyik legnagyobb Elon Musk-ellenes tiltakozás Amerikában. ","id":"20250331_17-Tesla-egett-porra-egy-romai-tuzesetben-nyomoznak-a-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e353c149-58ac-41ff-97f1-eb90c5b4e201.jpg","index":0,"item":"00c6417f-3c85-4a52-8eea-e6f41e16da72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_17-Tesla-egett-porra-egy-romai-tuzesetben-nyomoznak-a-hatosagok","timestamp":"2025. március. 31. 16:33","title":"Tizenhét Tesla égett porrá egy római autókereskedésben – nyomoznak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e092557b-95c1-42e0-9929-d196919cdaa3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor számolt egy sort, miután Nagy Márton azt mondta, lehet, hogy a 2024 végi díjak visszahozására kötelezik a bankokat.","shortLead":"A Bankmonitor számolt egy sort, miután Nagy Márton azt mondta, lehet, hogy a 2024 végi díjak visszahozására kötelezik...","id":"20250401_arstopot-bankok-dij-nagy-marton-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e092557b-95c1-42e0-9929-d196919cdaa3.jpg","index":0,"item":"ab259e07-6eac-4cb2-b94e-800eefc030bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_arstopot-bankok-dij-nagy-marton-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 01. 14:54","title":"Mennyit nyerhetnének az ügyfelek azon, ha árstopot vezetne be a kormány a bankoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A felgyülemlett indulatokat egyre nehezebb kanalizálni, mert az emberek naponta belelátnak egy-egy NER-hazafi zsúfolt kamrájába. Lehet utálni a Spart, a bankokat, de még inkább kezd ömleni a harag a kivagyi és könyöklő, vagyonával hencegő helyi kiskirályokra. A Fidesz közben kapkodni kezdett, egyik mentő ötlete okozza a következő lánggócot – értékeli a helyzetet Tamás Ervin.","shortLead":"A felgyülemlett indulatokat egyre nehezebb kanalizálni, mert az emberek naponta belelátnak egy-egy NER-hazafi zsúfolt...","id":"20250401_Tamas-Ervin-Megint-jonnek-kopogtatnak-dorombolnek-orditanak-konyorognek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4.jpg","index":0,"item":"d4bc312a-abe1-4b42-8072-493a0c079a3d","keywords":null,"link":"/360/20250401_Tamas-Ervin-Megint-jonnek-kopogtatnak-dorombolnek-orditanak-konyorognek","timestamp":"2025. április. 01. 08:00","title":"Tamás Ervin: Ember, most jönnek ki a kocsmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]