Tényleges, életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kérte arra a férfira a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség, aki 2023 júniusában megölte a családját Albertirsán.

A vádirat szerint a pár házassága megromlott, a nő pedig többször is panaszkodott az egyik szomszédjának arról, hogy bántja a férje. Távoltartást is kért ellene, amit a bíróság el is rendelt.

Június 30-án a férfi nem találta otthon sem őt, sem a közös, hároméves kislányukat, és telefonon sem érte el őket. Amikor a nő hazaért, zuhanyozni ment a gyerekkel. Amikor végzett, összeszólalkoztak, s a férfi előbb egy székkel, aztán egy vascsővel agyonverte. Azután bement a fürdőbe és megfojtotta a lányt.

A rendőrök másnap a helyszínen fogták el, miután tettét segélyhívón jelentette be.

A bíróság első fokon háromszorosan minősülő emberölés bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte és tíz év eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet értelmében harminc év után bocsátható feltételes szabadságra.

A határozatot a terhelt és a védője tudomásul vették, míg az ügyész a feltételes szabadságból történő kizárás érdekében fellebbezett.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség súlyosításért fellebbezett és tényleges, életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta. A férfi letartóztatásban várja az eljárás befejezését.