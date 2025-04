Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr a roncsba szorult.","shortLead":"A sofőr a roncsba szorult.","id":"20250406_Szemelyauto-utkozott-vonattal-Csorognel-potlobuszok-szallitjak-az-utasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"6b1fae41-0322-4bf5-9420-c76a48f69172","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Szemelyauto-utkozott-vonattal-Csorognel-potlobuszok-szallitjak-az-utasokat","timestamp":"2025. április. 06. 14:45","title":"Személyautó ütközött vonattal Csörögnél, pótlóbuszok szállítják az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miközben Donald Trump egy golfversenyen bejutott a döntőbe, az európai vezetők egymással tárgyalnak, hogyan lehet válaszolni a vámháborúra.","shortLead":"Miközben Donald Trump egy golfversenyen bejutott a döntőbe, az európai vezetők egymással tárgyalnak, hogyan lehet...","id":"20250405_Trump-vamhaboru-Starmer-Macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"aebead3b-be57-400c-aac6-c2810b4f4e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Trump-vamhaboru-Starmer-Macron","timestamp":"2025. április. 05. 19:36","title":"A Trump vámháborújára adott lépésekről tárgyalt a francia elnök és a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent megtesznek a szakemberek, de a vírus széllel is terjed, amit nem tudnak befolyásolni.","shortLead":"Mindent megtesznek a szakemberek, de a vírus széllel is terjed, amit nem tudnak befolyásolni.","id":"20250406_Agrarminiszter-Itt-tenyleg-az-a-tet-hogy-a-magyar-allatallomanyt-meg-tudjuk-e-vedeni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"0c96d320-3d67-4386-938e-a7d84dea655e","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Agrarminiszter-Itt-tenyleg-az-a-tet-hogy-a-magyar-allatallomanyt-meg-tudjuk-e-vedeni","timestamp":"2025. április. 06. 09:12","title":"Agrárminiszter: Itt tényleg az a tét, hogy a magyar állatállományt meg tudjuk-e védeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Budapest Airport és a mianmari junta.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"6e003368-7d4a-4265-833d-766332169d45","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","timestamp":"2025. április. 06. 06:00","title":"Liszt Ferenc és egy katonai diktatúra Dél-Kelet-Ázsiában │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3179cd7d-c875-4755-be9d-4bc227dda98a","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A vízvezetékekbe táplált 5 liter vízből átlagosan 1 elveszik, de van olyan szolgáltató, amelynél ez az arány közel 50 százalék. A 2023-as tempóval haladva átlagosan 280 évet venne igénybe a víziközmű-hálózat felújítása, ez némi javulást jelent az elmúlt évekhez képest, de kormányzat által az ágazatra fordított milliárdok jelentős részének az ipari beruházók a haszonélvezői, nem a lakosság.","shortLead":"A vízvezetékekbe táplált 5 liter vízből átlagosan 1 elveszik, de van olyan szolgáltató, amelynél ez az arány közel 50...","id":"20250406_vizikozmu-vizvezetek-viz-koalicio-csotores-felujitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3179cd7d-c875-4755-be9d-4bc227dda98a.jpg","index":0,"item":"9e8774db-fb0a-40d1-b6f9-9971e100c3c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_vizikozmu-vizvezetek-viz-koalicio-csotores-felujitas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 10:00","title":"Óránként 10 csőtörés történik az országban, és még mindig évszázadokat kell várnunk a víziközmű-hálózat felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok valóban több árut importál az Európai Unióból, mint amennyit exportál oda, de ez nem jelenti az amerikai gazdaság kihasználását. Ráadásul Donald Trump a szolgáltatásokat teljesen kihagyta a képletből, pedig azok legalább olyan fontos részét jelentik a nemzetközi kereskedelemnek, mint az áruk, és ebben már az USA mérlege is kedvezőbb.","shortLead":"Az Egyesült Államok valóban több árut importál az Európai Unióból, mint amennyit exportál oda, de ez nem jelenti...","id":"20250405_donald-trump-vam-usa-europai-unio-kereskedelmi-merleg-aru-szolgaltatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"8eea66c5-f1cd-4670-b655-5d6875496ab3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_donald-trump-vam-usa-europai-unio-kereskedelmi-merleg-aru-szolgaltatas-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 08:15","title":"Nem mindegy, hogy áru vagy szolgáltatás: Donald Trump a vámok kiszámolásánál figyelmen kívül hagyta a közgazdaságtan alapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f73752-0697-4636-969c-524832ab3519","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arról mintha elfeledkeztek volna, hogy az izraeli miniszterelnök mellett a terrorszervezet vezetőjére is elfogatóparancsot adott ki a testület.","shortLead":"Arról mintha elfeledkeztek volna, hogy az izraeli miniszterelnök mellett a terrorszervezet vezetőjére is...","id":"20250404_hamasz-magyarorszag-nemzetkozi-buntetobirosag-netanjahu-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83f73752-0697-4636-969c-524832ab3519.jpg","index":0,"item":"5da7d9f9-d67c-45fd-8b78-a9a6b57d8ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_hamasz-magyarorszag-nemzetkozi-buntetobirosag-netanjahu-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 04. 16:21","title":"A Hamász felszólította Magyarországot, hogy ne lépjen ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, Netanjahut pedig tartóztassák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül játszott Minecraftot. Az algoritmus kilenc nappal később a játék egyik legnehezebb feladatát is megoldotta.","shortLead":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül...","id":"20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f.jpg","index":0,"item":"51f0fb2f-2e8c-45c2-8077-144c7b2badf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","timestamp":"2025. április. 04. 19:03","title":"Ráengedték a mesterséges intelligenciát a Minecraftra, és amit ott csinált, az lenyűgöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]