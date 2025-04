Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elkezdte bevezetni a frissítések telepítésének új módját a Microsoft, de egyelőre akad néhány megkötés.","shortLead":"Elkezdte bevezetni a frissítések telepítésének új módját a Microsoft, de egyelőre akad néhány megkötés.","id":"20250406_microsoft-windows-11-ujrainditas-nelkuli-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"54cb5661-4d69-4314-99f8-e25467aa2aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_microsoft-windows-11-ujrainditas-nelkuli-frissites","timestamp":"2025. április. 06. 10:03","title":"Minden Windows-használó örülhet: megérkezett az újraindítás nélküli frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd36016e-80bf-4fce-8264-88fe3ae96b9c","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Alapjogokat nem lehet hitelvek szerint korlátozni, mert a világvallások előírásai gyakorta természetellenesek. Vélemény.","shortLead":"Alapjogokat nem lehet hitelvek szerint korlátozni, mert a világvallások előírásai gyakorta természetellenesek. Vélemény.","id":"20250407_revesz-sandor-tizparancsolat-szexualitas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd36016e-80bf-4fce-8264-88fe3ae96b9c.jpg","index":0,"item":"9a812a37-b970-41dc-907a-9da78ac73a98","keywords":null,"link":"/360/20250407_revesz-sandor-tizparancsolat-szexualitas-velemeny","timestamp":"2025. április. 07. 08:00","title":"Révész Sándor: Természetellenes tízparancsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump javasolta az izraeli miniszterelnöknek, hogy személyesen tárgyaljanak, az eddig vártnál is korábban létrejöhet a találkozójuk.","shortLead":"Donald Trump javasolta az izraeli miniszterelnöknek, hogy személyesen tárgyaljanak, az eddig vártnál is korábban...","id":"20250405_Netanjahu-Trump-vamok-vamhaboru-izrael-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2.jpg","index":0,"item":"ae12fccb-a491-4216-9052-599e5a8a73ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Netanjahu-Trump-vamok-vamhaboru-izrael-usa","timestamp":"2025. április. 05. 14:59","title":"Netanjahu már hétfőn Trumphoz utazhat, hogy megpróbálja lebeszélni a vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban kellett kiszolgálni az egyik napról a másikra megváltozott és megnövekedett igényeket. Ez a lendület pedig csak fokozódik: a logisztikai fejlesztések és az innovációk véget érni nem akaró sorozata nyűgözi le a szakembereket azóta is. Podcastunkban a legújabb technológiai fejleményekről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel.","shortLead":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban...","id":"20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297.jpg","index":0,"item":"68eeea6d-fbc3-4e56-8d80-8e25e99c737f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","timestamp":"2025. április. 06. 19:30","title":"Ez a következménye a sok online rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"08cf21f3-1d73-4e3a-9348-1089ffa86295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Audi Q3 modellek 20 százaléka megy az Egyesült Államokba, és rengeteg Győrben gyártott motor kerül olyan autókba, amelyet szintén ott értékesítenek. Külső segítség nélkül Győr gazdasága válságba kerülhet.","shortLead":"Az Audi Q3 modellek 20 százaléka megy az Egyesült Államokba, és rengeteg Győrben gyártott motor kerül olyan autókba...","id":"20250405_gyori-polgarmester-Szijjarto-Peter-segitsegkeres-vamok-Audi-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cf21f3-1d73-4e3a-9348-1089ffa86295.jpg","index":0,"item":"1e60ec81-a3c0-46af-a245-be2337ab4f00","keywords":null,"link":"/kkv/20250405_gyori-polgarmester-Szijjarto-Peter-segitsegkeres-vamok-Audi-Trump","timestamp":"2025. április. 05. 14:41","title":"A győri polgármester Szijjártó Pétertől vár segítséget a vámok miatt bajba jutott Audi ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"El is repül hozzá Washingtonba.","shortLead":"El is repül hozzá Washingtonba.","id":"20250406_netanjahu-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"ec3f6f40-7ec1-466b-ad2d-0cc97f771072","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_netanjahu-trump-orban","timestamp":"2025. április. 06. 16:40","title":"Orbán után Trumppal tárgyal Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Mindent elkövetünk azért, hogy a vírus ne tudjon onnan kijutni” – mondta Nagy István.","shortLead":"“Mindent elkövetünk azért, hogy a vírus ne tudjon onnan kijutni” – mondta Nagy István.","id":"20250406_A-szaj--es-koromfajas-betegseggel-erintett-telepeket-a-leheto-legszigorubb-ellenorzes-alatt-tartjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"db37f2eb-799c-457c-90f4-869d87f7470d","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_A-szaj--es-koromfajas-betegseggel-erintett-telepeket-a-leheto-legszigorubb-ellenorzes-alatt-tartjak","timestamp":"2025. április. 06. 14:35","title":"A száj- és körömfájás betegséggel érintett telepeket a lehető legszigorúbb ellenőrzés alatt tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi Kuriernak Wolfgang Merkel német demokráciakutató, aki régóta úgy véli, hogy a „demokrácia hanyatlik”.","shortLead":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi...","id":"20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab.jpg","index":0,"item":"fa56742d-21b2-47ea-9222-e066a3364957","keywords":null,"link":"/360/20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","timestamp":"2025. április. 07. 07:15","title":"Német demokrácia-szakértő: Trump sikere utánzásra ösztökéli az autokratákat a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]