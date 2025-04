Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"675f25b9-b1a7-4357-a835-e0bc1e9e9419","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb költségvetési átcsoportosításról szóló kormányhatározat jelent meg a hétfő késő esti Magyar Közlönyben.","shortLead":"Újabb költségvetési átcsoportosításról szóló kormányhatározat jelent meg a hétfő késő esti Magyar Közlönyben.","id":"20250408_koltsegvetes-modositas-atiras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/675f25b9-b1a7-4357-a835-e0bc1e9e9419.jpg","index":0,"item":"dfbb1a42-a0e0-4218-a311-7acf7a0d45ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_koltsegvetes-modositas-atiras","timestamp":"2025. április. 08. 09:07","title":"Három nappal az előző módosítás után újra belenyúlt a kormány a költségvetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt értelme, „nem is volt igazából kitalálva, és amikor kitört ez az egész botrány, akkor minket még benne is hagytak kicsit abban az egész dologban”.","shortLead":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt...","id":"20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71.jpg","index":0,"item":"640a6385-42e7-4093-a567-0721abfe1f48","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 07:29","title":"Gundel Takács megszólalt a kegyelmi botrányról: „Pont akkor nem kértek tanácsot, amikor kellett volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot. A közeljövőben minden cégnek érdemes átgondolnia eddigi autópolitikáját – véli Pesti Tímea, a cégautóflotta-kezelő Ayvens Magyarország vezérigazgatója.","shortLead":"Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot...","id":"20250406_hvg-pesti-timea-cegauto-flottakezelo-ayvens-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6.jpg","index":0,"item":"e5cd4be1-7e5e-4947-b623-9e78ee8cca71","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-pesti-timea-cegauto-flottakezelo-ayvens-magyarorszag","timestamp":"2025. április. 06. 10:30","title":"A cégek ugranak mindenre, ami ingyen van vagy olcsó – okoznak-e földrengést a céges flottapiacon a kínai autók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós szerint a nagy nyomás miatt szakadt ki Hajósból a bocsánatkérő szerenád.","shortLead":"A rádiós szerint a nagy nyomás miatt szakadt ki Hajósból a bocsánatkérő szerenád.","id":"20250408_Igy-reagalt-Bochkor-Gabor-arra-hogy-Hajos-Andras-dalban-kert-bocsanatot-Balazs-Klaritol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737.jpg","index":0,"item":"15e092f1-6fa2-408d-b847-0c2fc26edded","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Igy-reagalt-Bochkor-Gabor-arra-hogy-Hajos-Andras-dalban-kert-bocsanatot-Balazs-Klaritol","timestamp":"2025. április. 08. 08:55","title":"Így reagált Bochkor Gábor arra, hogy Hajós András dalban kért bocsánatot Balázs Kláritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd36016e-80bf-4fce-8264-88fe3ae96b9c","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Alapjogokat nem lehet hitelvek szerint korlátozni, mert a világvallások előírásai gyakorta természetellenesek. Vélemény.","shortLead":"Alapjogokat nem lehet hitelvek szerint korlátozni, mert a világvallások előírásai gyakorta természetellenesek. Vélemény.","id":"20250407_revesz-sandor-tizparancsolat-szexualitas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd36016e-80bf-4fce-8264-88fe3ae96b9c.jpg","index":0,"item":"9a812a37-b970-41dc-907a-9da78ac73a98","keywords":null,"link":"/360/20250407_revesz-sandor-tizparancsolat-szexualitas-velemeny","timestamp":"2025. április. 07. 08:00","title":"Révész Sándor: Természetellenes tízparancsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca","c_author":"Székács Linda","category":"gazdasag","description":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló magyar nők és lányok, pedig a menzesszel járó görcsök sokaknál okoznak extrém fájdalmat. A gyógyszerek jelentős drágulása miatt aligha jutnak enyhüléshez, akik egy csomag betétet sem tudnak megvásárolni.","shortLead":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló...","id":"20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca.jpg","index":0,"item":"19f71625-a26f-4356-a593-4344b42ae0bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 12:00","title":"A mosdó felé tartva éjszakánként elájultam – nem elég, hogy a betét drága, a menstruációs fájdalom enyhítése is egyre megfizethetetlenebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec22863-5474-41ae-a294-39507fffdaa4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij elmondása szerint a vezérkari főnök arról tájékoztatta, hogy Kurszk mellett Belgorodban hajtanak végre műveleteket az ukrán csapatok.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij elmondása szerint a vezérkari főnök arról tájékoztatta, hogy Kurszk mellett Belgorodban hajtanak...","id":"20250408_oroszorszag-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij-belgorod-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eec22863-5474-41ae-a294-39507fffdaa4.jpg","index":0,"item":"40227c67-223b-45ca-a201-f888b7ced14d","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_oroszorszag-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij-belgorod-kurszk","timestamp":"2025. április. 08. 08:14","title":"Zelenszkij megerősítette: újabb orosz régióban jelentek meg az ukrán katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e136511-cdb0-4cb6-a3bb-aa1862599928","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mentősök nem voltak felfegyverkezve, szabályosan haladtak az úton, miután hívást kaptak.","shortLead":"A mentősök nem voltak felfegyverkezve, szabályosan haladtak az úton, miután hívást kaptak.","id":"20250406_Izrael-elismerte-hogy-hiba-volt-meggyilkolni-15-palesztin-mentost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e136511-cdb0-4cb6-a3bb-aa1862599928.jpg","index":0,"item":"94151c7d-2ae1-4c9e-948b-73072dee67b2","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Izrael-elismerte-hogy-hiba-volt-meggyilkolni-15-palesztin-mentost","timestamp":"2025. április. 06. 11:33","title":"Izrael elismerte, hogy hiba volt meggyilkolni 15 palesztin mentőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]