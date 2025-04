Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","shortLead":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","id":"20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"c707fb3d-58b7-4766-85fa-4447d2888f33","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:47","title":"Drasztikusan zuhan az orosz olaj ára is, a Kreml „nagyon szoros figyelemmel” követi az eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d586e3-ca8f-4a8c-8823-2d222be785b3","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A két újkeletű vagyontervezési eszköz célja és előnye hasonló, de felépítésük eltérő. 