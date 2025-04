Jogerősen pert nyert az Eduline a Jászberényi Tankerületi Központ korábbi szakmai igazgatóhelyettesével szemben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","shortLead":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","id":"20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be.jpg","index":0,"item":"6650e458-856a-4a61-8156-aac8bab5d6c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","timestamp":"2025. április. 07. 08:05","title":"Tiborczhoz köthető arcfelismerő szoftvert rendelt Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta négy modellt is készít az új, LLaMA 4-hez, amiből kettőt már meg is mutatott a világnak. A másik kettő érkezéséről még nincs hír, de részleteket már ezekről is tudni.","shortLead":"A Meta négy modellt is készít az új, LLaMA 4-hez, amiből kettőt már meg is mutatott a világnak. A másik kettő...","id":"20250407_meta-llama-4-nagy-nyelvi-modell-mesterseges-inteligencia-llama-4-scout-llama-4-maverick-llama-4-behemoth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0.jpg","index":0,"item":"1e3235a1-8a5f-4eaa-929a-a6edb24602c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-llama-4-nagy-nyelvi-modell-mesterseges-inteligencia-llama-4-scout-llama-4-maverick-llama-4-behemoth","timestamp":"2025. április. 07. 11:03","title":"Továbbfejlesztette mesterséges intelligenciáját a Meta, állítja, ez most az egyik legerősebb a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban kellett kiszolgálni az egyik napról a másikra megváltozott és megnövekedett igényeket. Ez a lendület pedig csak fokozódik: a logisztikai fejlesztések és az innovációk véget érni nem akaró sorozata nyűgözi le a szakembereket azóta is. Podcastunkban a legújabb technológiai fejleményekről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel.","shortLead":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban...","id":"20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297.jpg","index":0,"item":"68eeea6d-fbc3-4e56-8d80-8e25e99c737f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","timestamp":"2025. április. 06. 19:30","title":"Ez a következménye a sok online rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kreml szerint addig nem lehet beszüntetni a harcokat, amíg számos feltételt nem tisztáztak.","shortLead":"A Kreml szerint addig nem lehet beszüntetni a harcokat, amíg számos feltételt nem tisztáztak.","id":"20250407_putyin-tuzszunet-valaszok-zelenszkij-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992.jpg","index":0,"item":"a6287b5f-6525-4bca-9b74-7c92aa3e11d4","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_putyin-tuzszunet-valaszok-zelenszkij-usa","timestamp":"2025. április. 07. 16:06","title":"Kreml: támogatjuk a tűzszünetet, de még nem kaptunk válaszokat a kérdéseinkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","shortLead":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","id":"20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3.jpg","index":0,"item":"f02e4d19-2c94-47f7-aa7c-653a07ed155e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","timestamp":"2025. április. 08. 11:31","title":"Jöhet a Tesla teljes önvezetése Európába, Amszterdamot járják a tesztautók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac2a064-d811-483b-bb29-ff441b164c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem segít az iPhone-okat gyártó cégen, hogy nagyrészt Kínában zajlik az eszközök gyártása és összeszerelése.","shortLead":"Nem segít az iPhone-okat gyártó cégen, hogy nagyrészt Kínában zajlik az eszközök gyártása és összeszerelése.","id":"20250407_Zuhant-a-tozsde-Apple-Starbucks-Caterpillar-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ac2a064-d811-483b-bb29-ff441b164c12.jpg","index":0,"item":"4f54396c-6fe7-4c6a-8ff9-ceeb8d879d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Zuhant-a-tozsde-Apple-Starbucks-Caterpillar-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 07. 21:56","title":"Zuhant a tőzsdén az Apple, a Starbucks és a Caterpillar is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Volkswagen, a Mercedes, a BMW és a Porsche már túl van a saját vámpánikján, így az újabb bejelentések már kevésbé ütötték szíven őket.","shortLead":"A Volkswagen, a Mercedes, a BMW és a Porsche már túl van a saját vámpánikján, így az újabb bejelentések már kevésbé...","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-autogyartas-porsche-volkswagen-bmw-mercedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4.jpg","index":0,"item":"ffe7aa5c-6ae4-4095-b356-8bc6f9b16ce4","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_donald-trump-vam-tozsde-autogyartas-porsche-volkswagen-bmw-mercedes-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:59","title":"Németországban az autógyártóknak fájt a legkevésbé a hétfő, ők „csak” 2-4 százalékot zuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010f311a-2a06-4eb6-93ab-0f1364a44498","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grace Davidson azt hitte, sosem lehet saját gyereke, de egy sebészcsoportnak és nagylelkű nővérének köszönhetően már kezében tarthatja pár hónapos lányát.","shortLead":"Grace Davidson azt hitte, sosem lehet saját gyereke, de egy sebészcsoportnak és nagylelkű nővérének köszönhetően már...","id":"20250408_Mehtranszplantacio-baba-Egyesult-Kiralysag-mesterseges-megtermekenyites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010f311a-2a06-4eb6-93ab-0f1364a44498.jpg","index":0,"item":"3d8ed6ea-85d6-4cc9-83ac-5fce9adfc4bd","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Mehtranszplantacio-baba-Egyesult-Kiralysag-mesterseges-megtermekenyites","timestamp":"2025. április. 08. 11:55","title":"Megszületett a brit csodababa, akit egy méhtranszplantáción átesett anya hozott világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]