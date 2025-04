Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nehéz észrevétlennek maradni egy ilyen autóval. ","shortLead":"Nehéz észrevétlennek maradni egy ilyen autóval. ","id":"20250410_Lopott-BMW-csucsmodellt-foglaltak-le-a-hataron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7.jpg","index":0,"item":"07ef0f29-7cdf-4f49-b073-5f5efac6d277","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Lopott-BMW-csucsmodellt-foglaltak-le-a-hataron","timestamp":"2025. április. 10. 10:27","title":"Lopott BMW csúcsmodellt foglaltak le a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már péntektől lesznek forgalomkorlátozások.","shortLead":"Már péntektől lesznek forgalomkorlátozások.","id":"20250410_Futoverseny-lesz-egesz-hetvegen-Budan-es-Pesten-sok-lezarasra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464.jpg","index":0,"item":"c8dd652a-7393-47e5-a844-84b4ec96696d","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Futoverseny-lesz-egesz-hetvegen-Budan-es-Pesten-sok-lezarasra-kell-szamitani","timestamp":"2025. április. 10. 17:03","title":"Futóverseny lesz egész hétvégén Budán és Pesten, sok lezárásra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Miután Trump arra buzdította az embereket, hogy vegyenek médiacége részvényeiből, olyan bejelentést tett, ami szárnyakat adott az árfolyamnak.","shortLead":"Miután Trump arra buzdította az embereket, hogy vegyenek médiacége részvényeiből, olyan bejelentést tett, ami...","id":"20250410_trump-vamhaboru-bennfentes-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"0fc570fe-85e5-4485-a7e8-49c0ed6bdc85","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_trump-vamhaboru-bennfentes-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 10. 12:00","title":"Gyanús, hogy Trump a vámjojózás közben bennfentes kereskedés bűnrészese lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0544fe99-f363-489b-bab4-f57fab75db9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári, kivégzésszerű meggyilkolása után 27 évvel hozott ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla. Gyárfás Tamás felbujtóként hétéves börtönbüntetést kapott, később kell majd bevonulnia, a bíróságról most hazamehetett. ","shortLead":"Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári, kivégzésszerű meggyilkolása után 27 évvel hozott ítéletet a Fővárosi...","id":"20250410_Fenyo-gyilkossag-gyarfas-portik-itelet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0544fe99-f363-489b-bab4-f57fab75db9d.jpg","index":0,"item":"c698f18a-6ae3-458b-9f94-5d2ecfdc9617","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Fenyo-gyilkossag-gyarfas-portik-itelet-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 09:24","title":"Fenyő-gyilkosság: Gyárfás Tamás 7 év börtönt kapott, Portik Tamásnak marad az életfogytiglan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84cf73-b41e-40e3-a7b2-062b240ac2ca","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a Lövölde téren.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250411_Hasbeszelo-Rimon-Deli-Diner-kis-varostortenet-es-ebed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f84cf73-b41e-40e3-a7b2-062b240ac2ca.jpg","index":0,"item":"28133677-b8ab-4c6e-9b9f-335812836156","keywords":null,"link":"/360/20250411_Hasbeszelo-Rimon-Deli-Diner-kis-varostortenet-es-ebed","timestamp":"2025. április. 11. 19:30","title":"Kis várostörténet kiadós ebéddel – Hasbeszélő a Lövölde téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az őszödi beszéd óta nem láttunk ilyet” – visszhangozta a miniszterelnök szavait a Fidesz-tag publicista, aki azért orrolt meg a Tisza európai parlamenti képviselőjére, mert a visszatartott uniós forrásokban egy brüsszeli bizottsági ülésen politikai előnyt is látott. Pedig ellenzékben, 2006-ban még Orbán Viktor is követelte az uniós források leállítását.","shortLead":"„Az őszödi beszéd óta nem láttunk ilyet” – visszhangozta a miniszterelnök szavait a Fidesz-tag publicista, aki azért...","id":"20250411_bayer-zsolt-tisza-part-kollar-kinga-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"811579b1-807e-45c5-b3ec-2581dc079a97","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_bayer-zsolt-tisza-part-kollar-kinga-tuntetes","timestamp":"2025. április. 11. 13:39","title":"Bayer Zsoltot annyira felbosszantotta a tiszás Kollár Kinga, hogy tüntetést szervez miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","shortLead":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","id":"20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6.jpg","index":0,"item":"e228e974-f2ac-444a-afd4-4462db6ab42e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","timestamp":"2025. április. 10. 06:41","title":"Visszatérhet a kézi váltás élvezete a Ferrarikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]