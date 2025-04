Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc08c2d2-6022-42cf-858b-8a4344b36ecf","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A kasszasikereket formabontó, szeriőz filmekkel kedvére váltogató amerikai rendező legújabb thrillerjének címében szereplő fekete táskába azokat a titkokat gyömöszölték, amelyekről szigorúan tilos beszélni: a magánéleti fekete lyuk által elnyelt információkat.","shortLead":"A kasszasikereket formabontó, szeriőz filmekkel kedvére váltogató amerikai rendező legújabb thrillerjének címében...","id":"20250412_hvg-fekete-taska-steven-soderbergh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc08c2d2-6022-42cf-858b-8a4344b36ecf.jpg","index":0,"item":"8b040be7-e263-4574-ae4f-ba6b9f7187fa","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-fekete-taska-steven-soderbergh","timestamp":"2025. április. 12. 13:30","title":"Különbözőségével illeszkedik Steven Soderbergh életművébe új filmje, a Fekete táska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma és a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN...","id":"20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635.jpg","index":0,"item":"3668681d-d3e2-4360-8ce7-b53747e0b11f","keywords":null,"link":"/zhvg/20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","timestamp":"2025. április. 12. 09:15","title":"Földrengés volt a magyar határ közelében, itthon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223a81e-ee4c-40ec-932e-dd6bad1d53a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kínával szemben is. ","shortLead":"Kínával szemben is. ","id":"20250412_Trump-hirtelen-visszavonta-a-telefonokra-chipekre-es-szamitogepekre-vonatkozo-vamokat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6223a81e-ee4c-40ec-932e-dd6bad1d53a4.jpg","index":0,"item":"102bbb6c-bbfb-40e1-91a8-e46d86ef46a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Trump-hirtelen-visszavonta-a-telefonokra-chipekre-es-szamitogepekre-vonatkozo-vamokat-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 16:47","title":"Trump hirtelen visszavonta a telefonokra, chipekre és számítógépekre vonatkozó vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hét múlva folytatják.","shortLead":"Egy hét múlva folytatják.","id":"20250412_Tobb-mint-ket-oran-at-targyalt-Washington-es-Teheran-az-irani-atomprogramrol-de-meg-nem-tudtak-megallapodni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"0320dd90-ad24-4338-bb5a-bf217ad97155","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Tobb-mint-ket-oran-at-targyalt-Washington-es-Teheran-az-irani-atomprogramrol-de-meg-nem-tudtak-megallapodni","timestamp":"2025. április. 12. 19:15","title":"Több mint két órán át tárgyalt Washington és Teherán az iráni atomprogramról, de még nem tudtak megállapodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092cdac8-696c-400d-a1bf-e6cb7897388e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erzsébetvárosi önkormányzat megszakította az egyeztetést az MNB-botrányhoz kötődő új tulajdonossal.","shortLead":"Az erzsébetvárosi önkormányzat megszakította az egyeztetést az MNB-botrányhoz kötődő új tulajdonossal.","id":"20250411_mika-tivadar-kert-mnb-alapitvany-ctg-matolcsy-varga-asz-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/092cdac8-696c-400d-a1bf-e6cb7897388e.jpg","index":0,"item":"e5f0b2bc-acea-48de-8bd4-aa4e988bcf76","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_mika-tivadar-kert-mnb-alapitvany-ctg-matolcsy-varga-asz-jelentes","timestamp":"2025. április. 11. 20:40","title":"Lehet, hogy mégsem lesz szálloda a Mika Tivadar Kert helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84cf73-b41e-40e3-a7b2-062b240ac2ca","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a Lövölde téren.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250411_Hasbeszelo-Rimon-Deli-Diner-kis-varostortenet-es-ebed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f84cf73-b41e-40e3-a7b2-062b240ac2ca.jpg","index":0,"item":"28133677-b8ab-4c6e-9b9f-335812836156","keywords":null,"link":"/360/20250411_Hasbeszelo-Rimon-Deli-Diner-kis-varostortenet-es-ebed","timestamp":"2025. április. 11. 19:30","title":"Kis várostörténet kiadós ebéddel – Hasbeszélő a Lövölde téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja Szakonyi Eszter egészségügyi szakkozmetikus. Nem véletlen, hogy a bőrt kívül-belül nagyon komolyan fel kell készíteni a nap első erőteljesebb sugaraira. Áprilistól például már kerülni kell az invazív kezeléseket, a fényvédő krémeket pedig akár 2-3 óránként újra kell kenni.","shortLead":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja...","id":"20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc.jpg","index":0,"item":"59a9875f-672a-448e-9873-b919de1032bc","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"Télen „bontjuk” a bőrt, tavasztól őszig viszont építjük – miért kerüljük a botoxot és a soklépcsős rutint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b778f5e7-794a-4436-9d07-f20397752f7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb területen jelenik meg a Flipper Zero gyártója, ezúttal a figyelemzavarban szenvedő embereken segítene.","shortLead":"Újabb területen jelenik meg a Flipper Zero gyártója, ezúttal a figyelemzavarban szenvedő embereken segítene.","id":"20250411_flipper-devices-busy-bar-adhd-produktivitas-novelo-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b778f5e7-794a-4436-9d07-f20397752f7e.jpg","index":0,"item":"989666ab-558e-4740-b75a-82aa709b1adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_flipper-devices-busy-bar-adhd-produktivitas-novelo-eszkoz","timestamp":"2025. április. 11. 18:03","title":"Új kütyüvel állt elő a digitális svájci bicska gyártója: ez nem a hackereknek, hanem az ADHD-s embereknek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]