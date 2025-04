Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"930a4fa0-fcf4-4ccb-a363-0f7c152229a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sommás véleményt mondott a Kossuth-díjas Nagy Feró a Tisza Párt EP-képviselőjéről, aki ellen tüntetést szervezett szombatra Bayer Zsolt. ","shortLead":"Sommás véleményt mondott a Kossuth-díjas Nagy Feró a Tisza Párt EP-képviselőjéről, aki ellen tüntetést szervezett...","id":"20250413_Nagy-Fero-Bayer-Zsolt-tuntetes-Kollar-Kinga-kulfoldi-pribek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/930a4fa0-fcf4-4ccb-a363-0f7c152229a8.jpg","index":0,"item":"de66d8ad-7fc1-45bc-bddc-92df99ad0a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Nagy-Fero-Bayer-Zsolt-tuntetes-Kollar-Kinga-kulfoldi-pribek","timestamp":"2025. április. 13. 11:44","title":"Nagy Feró szerint Kollár Kinga egy külföldi pribék, akit ő nem utál, de szerinte „nem Magyarországra való”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A minisztérium azt közölte, hogy a Tisza Párt elnöke össze-vissza beszél. ","shortLead":"A minisztérium azt közölte, hogy a Tisza Párt elnöke össze-vissza beszél. ","id":"20250412_Nagy-Martonek-szerint-nem-igaz-amit-Magyar-Peter-allit-a-kormany-nem-akar-2000-milliard-forintnyi-hitelt-felvenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"7714c58d-1d67-4d15-abaf-94e48e671931","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Nagy-Martonek-szerint-nem-igaz-amit-Magyar-Peter-allit-a-kormany-nem-akar-2000-milliard-forintnyi-hitelt-felvenni","timestamp":"2025. április. 12. 14:48","title":"Nagy Mártonék szerint nem igaz, amit Magyar Péter állít, a kormány nem akar 2000 milliárd forintnyi hitelt felvenni letelepedési kötvényekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"„A dinoszaurusz belépett az atomkutató intézetbe, és köszönt a portásoknak. Azok visszaköszöntek, hogy jó napot, igazgató úr.” Az én hetem című sorozatunkban a héten Lackfi János írását mutatjuk be, amelyhez a következő szavakból merített ihletet: vámaggedon, kétharmadközeli, szavajárása, óriásfarkas, Születésnapomra.","shortLead":"„A dinoszaurusz belépett az atomkutató intézetbe, és köszönt a portásoknak. Azok visszaköszöntek, hogy jó napot...","id":"20250413_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483.jpg","index":0,"item":"f72c6bf5-ecc2-4a4a-b617-0ca14f545afc","keywords":null,"link":"/360/20250413_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. április. 13. 17:30","title":"A vér kacskaringós alakzata – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b72cc1-9fda-4a53-97c2-96864778d0e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indítéka. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indítéka. ","id":"20250414_Elkaptak-a-ferfit-aki-a-gyanu-szerint-felgyujtotta--Pennsylvania-demokrata-kormanyzojanak-otthonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b72cc1-9fda-4a53-97c2-96864778d0e5.jpg","index":0,"item":"ac8b8b12-1142-4ffe-9135-5c71b6b0d688","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Elkaptak-a-ferfit-aki-a-gyanu-szerint-felgyujtotta--Pennsylvania-demokrata-kormanyzojanak-otthonat","timestamp":"2025. április. 14. 05:26","title":"Elkapták a férfit, aki a gyanú szerint felgyújtotta Pennsylvania demokrata kormányzójának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan, mire van szükség, hogy sikeres vállalkozást indítsanak, így már a kezdéskor minimálisak az esélyeik a sikerre.","shortLead":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan...","id":"20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f.jpg","index":0,"item":"21851955-b078-4ffd-a9d4-81f703e8800b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 14. 06:00","title":"Van egy jó ötletem, hogyan csinálhatok belőle pénzt? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fe7a59-3473-4aaf-aa21-1c9839f60ba1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az is kiderült, hogy hány kilót nyom Donald Trump.","shortLead":"Az is kiderült, hogy hány kilót nyom Donald Trump.","id":"20250413_donald-trump-feher-haz-orvosi-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fe7a59-3473-4aaf-aa21-1c9839f60ba1.jpg","index":0,"item":"00590bdc-70f6-43ad-a80a-d0e416ce8ce8","keywords":null,"link":"/elet/20250413_donald-trump-feher-haz-orvosi-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 13. 18:11","title":"5 órán át vizsgálták Trumpot, orvosa szerint kiváló fizikai és szellemi állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkció érkezik az androidos telefonok alapértelmezett SMS-kezelőjébe. Segít gyorsan leiratkozni a mostanában megsokasodó kéretlen reklámüzenetekről.","shortLead":"Új funkció érkezik az androidos telefonok alapértelmezett SMS-kezelőjébe. Segít gyorsan leiratkozni a mostanában...","id":"20250414_google-uzenetek-automatizalt-sms-leiratkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969.jpg","index":0,"item":"329acb4a-ee74-402c-b0aa-98344456575d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_google-uzenetek-automatizalt-sms-leiratkozas","timestamp":"2025. április. 14. 08:03","title":"Ha Androidja van, olyat kap, amit imádni fog: két mozdulattal szabadulhat meg az idegesítő üzenetektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja Szakonyi Eszter egészségügyi szakkozmetikus. Nem véletlen, hogy a bőrt kívül-belül nagyon komolyan fel kell készíteni a nap első erőteljesebb sugaraira. Áprilistól például már kerülni kell az invazív kezeléseket, a fényvédő krémeket pedig akár 2-3 óránként újra kell kenni.","shortLead":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja...","id":"20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc.jpg","index":0,"item":"59a9875f-672a-448e-9873-b919de1032bc","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"Télen „bontjuk” a bőrt, tavasztól őszig viszont építjük – miért kerüljük a botoxot és a soklépcsős rutint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]