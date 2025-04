Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f64cdee-5b3c-4dfc-9f04-31a1952d20dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A havi nettó átlagbérhez viszonyítva csak Bukarestben alacsonyabbak az ingatlanárak, az albérleti díjak pedig csak Prágában.","shortLead":"A havi nettó átlagbérhez viszonyítva csak Bukarestben alacsonyabbak az ingatlanárak, az albérleti díjak pedig csak...","id":"20250414_regios-fovarosok-ingatlanpiac-lakasarak-alberleti-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f64cdee-5b3c-4dfc-9f04-31a1952d20dd.jpg","index":0,"item":"137eeb96-3e00-4d4e-96cd-a1332bde05ff","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_regios-fovarosok-ingatlanpiac-lakasarak-alberleti-dijak","timestamp":"2025. április. 14. 12:21","title":"Nehéz elhinni, de a régiós fővárosok között még mindig Budapesté az egyik legolcsóbb lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66801b1d-ee45-4af9-80c8-558ef7f3266c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Annyit segítünk: nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Annyit segítünk: nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20250413_hatos-lotto-nyeroszamok-szerencsejatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66801b1d-ee45-4af9-80c8-558ef7f3266c.jpg","index":0,"item":"299a62bb-f8ef-40ff-a11e-9ce3ff166ff9","keywords":null,"link":"/elet/20250413_hatos-lotto-nyeroszamok-szerencsejatek","timestamp":"2025. április. 13. 18:00","title":"Vajon kijön a hatos lottó nyereményből egy Louis Vuitton ruha? Íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak felújítani, Kulja András szerint viszont ezzel Takács rejtett módon éppen a Tiszát támogatja.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak...","id":"20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c.jpg","index":0,"item":"15031046-1bc1-495f-b4d6-5167878a60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","timestamp":"2025. április. 13. 16:22","title":"Kulja András szerint Takács Péter a Tiszát támogatja azzal, hogy őket hibáztatva tekinti meg az omladozó kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","shortLead":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","id":"20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa.jpg","index":0,"item":"32da18be-12ce-4872-bbc2-0ec6291bed55","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","timestamp":"2025. április. 14. 08:30","title":"Szenved az építőipar is, éves és havi szinten is csökkent a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2827183-4df5-4b9f-b791-ba0392668f34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felesége, Corinna segített neki a monogramja leírásában. ","shortLead":"Felesége, Corinna segített neki a monogramja leírásában. ","id":"20250413_Michael-Schumacher-alairas-sisak-Forma1-Bahreini-Nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2827183-4df5-4b9f-b791-ba0392668f34.jpg","index":0,"item":"4f842581-1dc5-412f-bb34-8903cc5ae456","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Michael-Schumacher-alairas-sisak-Forma1-Bahreini-Nagydij","timestamp":"2025. április. 13. 15:46","title":"Michael Schumacher is aláírta a sisakot, amivel a Forma-1-es világbajnokok a demencia elleni küzdelmet segítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint 2 év után megszűnik a ChatGPT mögött dolgozó egyik nyelvi modell, ami a maga idejében jelentős előrelépésnek számított.","shortLead":"Több mint 2 év után megszűnik a ChatGPT mögött dolgozó egyik nyelvi modell, ami a maga idejében jelentős előrelépésnek...","id":"20250414_openai-chatgpt-gpt4-nyelvi-modell-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"b6c4c785-70af-473d-ba9b-c990f0721b79","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_openai-chatgpt-gpt4-nyelvi-modell-megszunes","timestamp":"2025. április. 14. 15:03","title":"Lezárul egy korszak a ChatGPT életében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ab1ee7-168e-4551-a335-687c7dcd0f8d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Előzetes időpontfoglalással, a látogatók nyomon követésével, a távolabbról érkezők drágább belépti díjával és vidékre utaztatott festményekkel is próbálják kezelni a világban a népszerű múzeumokat ellepő turistaáradatot. Van, ahol a megoldást a politika gátolja.","shortLead":"Előzetes időpontfoglalással, a látogatók nyomon követésével, a távolabbról érkezők drágább belépti díjával és vidékre...","id":"20250414_hvg-rendhagyo-tomegoszlatas-tulterhelt-muzeumok-mona_lisa-louvre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ab1ee7-168e-4551-a335-687c7dcd0f8d.jpg","index":0,"item":"5182a7b0-17a3-4ec2-919e-30208d185702","keywords":null,"link":"/360/20250414_hvg-rendhagyo-tomegoszlatas-tulterhelt-muzeumok-mona_lisa-louvre","timestamp":"2025. április. 14. 19:30","title":"Kezelhetetlen tömeg teszi tönkre az élményt – harcba szállnak a turistaáradattal a világhírű múzeumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7529075-92c0-4da7-9e21-8994dcd6a529","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Azt állítja Orbán Viktor kormányfő veje, hogy csak bérelte azt a szupersportautót, amellyel néhány évvel ezelőtt lefotózták. Azt azonban már nem árulta el a HVG kérdésére, hogy pontosan miként és mennyi időre került hozzá a német rendszámos Ferrari.","shortLead":"Azt állítja Orbán Viktor kormányfő veje, hogy csak bérelte azt a szupersportautót, amellyel néhány évvel ezelőtt...","id":"20250414_tiborcz-istvan-ferrari-berles-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7529075-92c0-4da7-9e21-8994dcd6a529.jpg","index":0,"item":"ad22c473-575a-4342-af8d-800ba9efad8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_tiborcz-istvan-ferrari-berles-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 17:16","title":"Tiborcz nagyon hallgat arról, milyen konstrukcióban bérelte a negyedmilliárdos Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]