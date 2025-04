Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában. ","shortLead":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában. ","id":"20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e.jpg","index":0,"item":"51e6e171-918f-4ee1-a558-ae522889c640","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","timestamp":"2025. április. 17. 07:31","title":"Ezerszámra jöttek az autóroncsok Amerikából – lebukott egy maffiacsoport, aminek magyar szála is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65dc0bd-c803-4aee-a822-d6a0a3e45605","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mély vallásosságáról és a műveiben megjelenő keresztény szimbolikáról ismert spanyol művészt már régóta „Isten építészének” nevezik. Vannak, akik még imádkoznak is hozzá.","shortLead":"A mély vallásosságáról és a műveiben megjelenő keresztény szimbolikáról ismert spanyol művészt már régóta „Isten...","id":"20250415_Szentte-avathatjak-Gaudit-a-Sagrada-Familia-tervezojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f65dc0bd-c803-4aee-a822-d6a0a3e45605.jpg","index":0,"item":"4914e997-bbcc-45d0-9bae-9b64385c6427","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Szentte-avathatjak-Gaudit-a-Sagrada-Familia-tervezojet","timestamp":"2025. április. 15. 09:08","title":"Szentté avathatják Gaudít, a Sagrada Família tervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2e0d1d-9d55-4e69-89e4-6198408fcd7f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250415_Marabu-Feknyuz-Hidfoglalas-Es-mit-ersz-el-vele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a2e0d1d-9d55-4e69-89e4-6198408fcd7f.jpg","index":0,"item":"dcbdeca3-624e-4dac-bc53-44488e465488","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Marabu-Feknyuz-Hidfoglalas-Es-mit-ersz-el-vele","timestamp":"2025. április. 15. 12:18","title":"Marabu Féknyúz: Hídfoglalás? És mit érsz el vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy 2019-es kutatásból derült ki, hogy minden tájegységben megtalálták a vizekben a gyomirtó szert, de az eredményeket nem hozták nyilvánosságra.","shortLead":"Egy 2019-es kutatásból derült ki, hogy minden tájegységben megtalálták a vizekben a gyomirtó szert, de az eredményeket...","id":"20250415_glifozat-gyomirto-felszini-vizek-talajviz-orszagos-vizugyi-foigazgatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698.jpg","index":0,"item":"e0e882ec-6797-4b08-ac53-20d6dcc93287","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_glifozat-gyomirto-felszini-vizek-talajviz-orszagos-vizugyi-foigazgatosag","timestamp":"2025. április. 15. 18:03","title":"Hat évig titkolták: országszerte ott van a glifozát a felszíni és talajvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét. Két friss szerződéssel 500 millió forintért bízta meg a kurzusfilmes Kálomista Gábor fia által vezetett műsorgyártó céget videók készítésével.","shortLead":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét...","id":"20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453.jpg","index":0,"item":"e7631bc8-5acd-495b-a0df-a7d79d1f473e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Félmilliárdért bízta meg a Fidesz-frakció videókészítéssel a Kálomista Gábor fia által vezetett céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és felesége még februárban hunyt el, haláluk ügyében rendőrségi nyomozás is folyt.","shortLead":"A színész és felesége még februárban hunyt el, haláluk ügyében rendőrségi nyomozás is folyt.","id":"20250415_Doglott-ragcsalokat-es-feszkeket-talaltak-Gene-Hackman-birtokan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"1a92ce7d-d7db-4cd1-baa0-46e60cc36ee4","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Doglott-ragcsalokat-es-feszkeket-talaltak-Gene-Hackman-birtokan","timestamp":"2025. április. 15. 11:24","title":"A hantavírus nyomait kutatva döglött rágcsálókat találtak Gene Hackman birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt mondja, őt felbőszítették a bírálatok.","shortLead":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt...","id":"20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b.jpg","index":0,"item":"f105f04a-fc8d-4e48-a4da-c4839f29dc72","keywords":null,"link":"/elet/20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 21:52","title":"„Az egymilliárd dollárból legalább lett néhány jó mém” – híres nők kritizálják a hétfői űrrepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87f1bc7-767b-4f7c-9888-6060a8ba996c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tömegek léptek ki az elmúlt tizenegynéhány évben a tartós munkanélküliségből és kezdtek el rosszul fizető, sokat követelő munkát végezni – ennek a hatásai mutatták be a HUN-REN konferenciáján.","shortLead":"Tömegek léptek ki az elmúlt tizenegynéhány évben a tartós munkanélküliségből és kezdtek el rosszul fizető, sokat...","id":"20250415_Szegenyek-munka-egeszseg-foglalkoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c87f1bc7-767b-4f7c-9888-6060a8ba996c.jpg","index":0,"item":"8d780ca9-4ea3-42e0-a83e-93762a567a80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_Szegenyek-munka-egeszseg-foglalkoztatas","timestamp":"2025. április. 15. 14:27","title":"Sok szegény munkakörülményei annyira rosszak, hogy az egészségükre jobb hatással volt még a tartós munkanélküliség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]