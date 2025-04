Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02fae638-97e3-4b05-9278-255ce473ddcb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban már törvény is született róla, amit Putyin is aláírt.","shortLead":"Korábban már törvény is született róla, amit Putyin is aláírt.","id":"20250417_taliban-terrorizmus-lista-oroszorszag-legfelsobb-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02fae638-97e3-4b05-9278-255ce473ddcb.jpg","index":0,"item":"dcc71b69-914b-4c81-aaa3-02bc4d2003fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_taliban-terrorizmus-lista-oroszorszag-legfelsobb-birosag","timestamp":"2025. április. 17. 16:52","title":"Az orosz legfelsőbb bíróság levette a terrorszervezetek listájárol a tálibokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket a megfelelő módon, néhány naponta maguktól újraindulnak majd.","shortLead":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket...","id":"20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250.jpg","index":0,"item":"d67541ee-7351-4598-9033-55e2254d8b0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","timestamp":"2025. április. 17. 08:03","title":"Hamarosan magától újraindulhat a mobilja, és ennek nagyon is lesz értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"4,1 százalékos GDP-növekedéssel és 3,6 százalékos inflációval tervezi a kormány a 2026-os költségvetést, és több különadót megtart a korábbi ígérete ellenére is.","shortLead":"4,1 százalékos GDP-növekedéssel és 3,6 százalékos inflációval tervezi a kormány a 2026-os költségvetést, és több...","id":"20250417_Nagy-Marton-2026-koltsegvetes-gdp-inflacio-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"d01c1882-2efb-4ba1-9fdc-556c653a3ce9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_Nagy-Marton-2026-koltsegvetes-gdp-inflacio-ado","timestamp":"2025. április. 17. 15:25","title":"Nagy Márton: elkészült a 2026-os költségvetés, majd jövőre indulhat be a gazdaság és csökkenhet az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben folyik az eljárás, eddig tanúkat hallgattak meg és adatokat gyűjtöttek.","shortLead":"Az ügyben folyik az eljárás, eddig tanúkat hallgattak meg és adatokat gyűjtöttek.","id":"20250417_polt-peter-ujdorogd-granatbaleset-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce.jpg","index":0,"item":"7e8a8640-df1b-420b-b57c-f027b8351f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_polt-peter-ujdorogd-granatbaleset-nyomozas","timestamp":"2025. április. 17. 13:03","title":"Polt Péter: Még nem lehet megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény az újdörögdi gránátbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725eb633-4f83-4a07-98f0-caa89fb66de5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Józan döntésnek tűnik ez egy olyan piacon, ahol egymással versengve, szinte tesztelés nélkül dobják piacra a cégek az okosnak mondott autókat. ","shortLead":"Józan döntésnek tűnik ez egy olyan piacon, ahol egymással versengve, szinte tesztelés nélkül dobják piacra a cégek...","id":"20250417_Tilos-lesz-onvezetokent-hirdetni-az-autokat-Kinaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725eb633-4f83-4a07-98f0-caa89fb66de5.jpg","index":0,"item":"a334ac39-6127-4b58-a718-5e152eefd6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Tilos-lesz-onvezetokent-hirdetni-az-autokat-Kinaban","timestamp":"2025. április. 17. 12:45","title":"Megelőzi a nagyobb bajt Kína, tilos lesz önvezetőnek hirdetni az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszólalók között ott volt a rendezvény főszervezője, Ábrahám Róbert, Tóth Gabi, Cs. Király Tamás, az Ultrahang Youtube-csatorna főszerkesztője és a Szuverenitásvédelmi Hivataltól nemrég kirúgott Somkuti Bálint is.","shortLead":"A felszólalók között ott volt a rendezvény főszervezője, Ábrahám Róbert, Tóth Gabi, Cs. Király Tamás, az Ultrahang...","id":"20250416_kossuth-ter-lakatos-mark-tuntetes-abraham-robert-toth-gabi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc.jpg","index":0,"item":"d87d247d-481b-45fb-bf5d-09ac07c70282","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_kossuth-ter-lakatos-mark-tuntetes-abraham-robert-toth-gabi","timestamp":"2025. április. 16. 20:28","title":"„Manapság ellenzékiségnek hívják a hazaárulást” – Pár százan tüntettek Lakatos Márk ellen a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33603df-4663-4d4f-b3fe-5bfca03becf3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az átlagkeresetek emelkedése 10 százalék alá lassult februárban, a reálkereset csak 3,5 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó átlagkereset 455 ezer forint volt, a közepes nettó 371 ezer forint.","shortLead":"Az átlagkeresetek emelkedése 10 százalék alá lassult februárban, a reálkereset csak 3,5 százalékkal volt magasabb, mint...","id":"20250417_keresetek-atlagkereset-realkereset-inflacio-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33603df-4663-4d4f-b3fe-5bfca03becf3.jpg","index":0,"item":"f551090f-b85d-4432-9d9d-d492e58de2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_keresetek-atlagkereset-realkereset-inflacio-februar","timestamp":"2025. április. 17. 08:30","title":"Beesett a keresetek emelkedése februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pár nap alatt elkapták.","shortLead":"Pár nap alatt elkapták.","id":"20250418_robbantas-kozveszellyel-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"a41a57ea-bb06-4a22-8c68-24424b05b7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_robbantas-kozveszellyel-fenyegetes","timestamp":"2025. április. 18. 13:54","title":"„Repülni fogtok, kutyák! Meg fogtok dögleni” – robbantással fenyegetőzőtt egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]