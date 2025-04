Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak az Apple, a Samsung vagy a Huawei saját chipjeire. A Xiaomi is visszatér erre az útra, és ismét saját készítésű lapkakészletekben gondolkodik. Már kis is szivárogtak részletek arról, hogy milyen lehet ez a chipkészlet.","shortLead":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak...","id":"20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43.jpg","index":0,"item":"b143ea23-ca97-44c6-bea6-1044fa489ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","timestamp":"2025. április. 18. 14:03","title":"8 év után szólhat nagyot a Xiaomi újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül a szervezetükbe, és ez a kilókon is meglátszik majd. Egy amerikai kutatás azonban kimutatta, hogy egy népszerű cukorpótló éhessé tesz, így további étkezésre sarkallhat.","shortLead":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül...","id":"20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9.jpg","index":0,"item":"bb1f57b7-3d1f-4784-89bc-06e57ca531e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","timestamp":"2025. április. 18. 08:03","title":"A nagy átverés: valójában még éhesebb lehet a cukorpótlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pár nap alatt elkapták.","shortLead":"Pár nap alatt elkapták.","id":"20250418_robbantas-kozveszellyel-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"a41a57ea-bb06-4a22-8c68-24424b05b7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_robbantas-kozveszellyel-fenyegetes","timestamp":"2025. április. 18. 13:54","title":"„Repülni fogtok, kutyák! Meg fogtok dögleni” – robbantással fenyegetőzőtt egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6898ae3-6920-447a-abc0-98051ff1c241","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A győztes Tiangong Ultra több mint kétszer annyi idő alatt teljesítette a távot, mint a leggyorsabb ember.","shortLead":"A győztes Tiangong Ultra több mint kétszer annyi idő alatt teljesítette a távot, mint a leggyorsabb ember.","id":"20250419_humanoid-robot-futoverseny-peking-felmaraton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6898ae3-6920-447a-abc0-98051ff1c241.jpg","index":0,"item":"76a9262d-3317-4fcc-8bb6-ab900b4a1707","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_humanoid-robot-futoverseny-peking-felmaraton","timestamp":"2025. április. 19. 08:55","title":"Humanoid robotok is versenyeztek a pekingi félmaratonon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703f43cd-020d-4c23-99f3-5a8aeb7cf922","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kísérlet új nézőpontból világítja meg a vegán táplálkozás előnyeit, és olyan eredményeket hozott, amelyek könnyen átírhatják az étrend-kiegészítőkről alkotott elképzeléseket.","shortLead":"A kísérlet új nézőpontból világítja meg a vegán táplálkozás előnyeit, és olyan eredményeket hozott, amelyek könnyen...","id":"20250419_ikerkiserlet-etrend-kiegeszitok-vegan-vagy-husalapu-vitaminok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/703f43cd-020d-4c23-99f3-5a8aeb7cf922.jpg","index":0,"item":"6e2d1815-34ba-4ee8-9751-82507a6df037","keywords":null,"link":"/elet/20250419_ikerkiserlet-etrend-kiegeszitok-vegan-vagy-husalapu-vitaminok","timestamp":"2025. április. 19. 07:30","title":"Ikerkísérletben vizsgálták az étrend-kiegészítők hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmekből vett megoldások nem mindig működnek. ","shortLead":"A filmekből vett megoldások nem mindig működnek. ","id":"20250419_osszecsomozott-lepedo-menekules-szereto-legyott-feleseg-ravensburg-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"e595fb27-2130-4000-bd46-945619ff569c","keywords":null,"link":"/elet/20250419_osszecsomozott-lepedo-menekules-szereto-legyott-feleseg-ravensburg-rendorseg","timestamp":"2025. április. 19. 17:01","title":"Összecsomózott lepedőkön menekült a szeretőjétől egy férfi Németországban, nem lett jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3ded9f-8a87-44da-8902-a2c67ca5d596","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"23 olimpiai arany, gól 96 méterről, 149-0 egy focimeccsen és 231 futam dobogó nélkül az F1-ben. ","shortLead":"23 olimpiai arany, gól 96 méterről, 149-0 egy focimeccsen és 231 futam dobogó nélkül az F1-ben. ","id":"20250418_megdonthetetlen-rekordok-michael-phelps-steffi-graf-max-verstappen-nico-hulkenberg-florence-griffith-joyner-tom-king-wycombe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3ded9f-8a87-44da-8902-a2c67ca5d596.jpg","index":0,"item":"e479c3a5-1fac-496b-b619-785be5a8719c","keywords":null,"link":"/sport/20250418_megdonthetetlen-rekordok-michael-phelps-steffi-graf-max-verstappen-nico-hulkenberg-florence-griffith-joyner-tom-king-wycombe","timestamp":"2025. április. 18. 17:30","title":"Ezeket a rekordokat tényleg senki nem tudja megdönteni! Legalábbis most még ezt hisszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szándék már biztos, a végleges megállapodásról az ünnepek után döntenek majd.","shortLead":"A szándék már biztos, a végleges megállapodásról az ünnepek után döntenek majd.","id":"20250418_Ukrajna-USA-targyalasok-asvanykincsek-haboru-Trump-Putyin-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9.jpg","index":0,"item":"ddef8ac9-8743-4059-bb66-49238cf26ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20250418_Ukrajna-USA-targyalasok-asvanykincsek-haboru-Trump-Putyin-Zelenszkij","timestamp":"2025. április. 18. 17:32","title":"Közzétették az ukrán-amerikai ásványkincs-megállapodás teljes szövegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]