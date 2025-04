Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d0237a56-12d4-42f8-be60-e46b7d4636f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elvárásai között szerepel az is, hogy a szövetségi támogatások fejében a felvételi eljárás, valamint alkalmazottak kiválasztása során csak az érdem számítson, és a nem, a faj, a származás ne legyen tényező.","shortLead":"A kormány elvárásai között szerepel az is, hogy a szövetségi támogatások fejében a felvételi eljárás, valamint...","id":"20250422_harvard-per-usa-tamogatas-befagyasztasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0237a56-12d4-42f8-be60-e46b7d4636f6.jpg","index":0,"item":"681af635-3644-4ee7-b97a-f5458b1df83e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_harvard-per-usa-tamogatas-befagyasztasa","timestamp":"2025. április. 22. 08:47","title":"A Harvard Egyetem beperelte az amerikai kormányt a támogatások befagyasztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d3688c-43ef-4047-9283-997f12cc7798","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A hétfőn elhunyt egyházfőt leszámítva négy olyan személy halt meg a rendszerváltás óta, akiről nemzeti gyásznappal emlékezett meg a kormány, közülük is csak ketten voltak magyarok. Mik az emléknap kihirdetésének feltételei, milyen más események után hirdették ki és mit érzékel egy átlagember abból, ha gyásznap van? Összeszedtük a tudnivalókat.","shortLead":"A hétfőn elhunyt egyházfőt leszámítva négy olyan személy halt meg a rendszerváltás óta, akiről nemzeti gyásznappal...","id":"20250423_Nemzeti-gyasznap-Ferenc-papa-temetes-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d3688c-43ef-4047-9283-997f12cc7798.jpg","index":0,"item":"3af4e6a0-566e-4380-9955-28c91ac43b65","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Nemzeti-gyasznap-Ferenc-papa-temetes-kormany-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 05:30","title":"Mivel jár, hogy nemzeti gyászt hirdet a kormány Ferenc pápa temetésének napjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d54b47-1ef0-46fe-ba2d-7d5352c84aed","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A világ egyes részein eddig is a rárakódó díjakkal együtt mutatták az árakat, most már az egész világon meglesz ez a transzparencia.","shortLead":"A világ egyes részein eddig is a rárakódó díjakkal együtt mutatták az árakat, most már az egész világon meglesz...","id":"20250422_Airbnb-kereses-teljes-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d54b47-1ef0-46fe-ba2d-7d5352c84aed.jpg","index":0,"item":"02c41ae9-98bd-471a-9755-62ddd2df1ec6","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Airbnb-kereses-teljes-ar","timestamp":"2025. április. 22. 12:01","title":"Változtat az Airbnb, mostantól mindenhol a teljes árat mutatják a szálláshelyek a keresésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több mérkőzésen a kispadon a magyar élvonalban.","shortLead":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több...","id":"20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8.jpg","index":0,"item":"4d8f4c58-5cd0-4567-9f96-12bb2431be79","keywords":null,"link":"/sport/20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 10:36","title":"Meghalt Garami József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges intelligenciája, melyet már bárki kipróbálhat.","shortLead":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges...","id":"20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"cdb4f2bc-7ea5-4584-ab69-a45577b1c5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 08:03","title":"Ez a program átveszi az irányítást a böngészője felett, és éppen ez a lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea10479-57e0-4583-b52f-8b63d815ae09","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében már második éve vállalnak fontos szerepet a gyártók abban, hogy termékeik megfelelő módon hasznosuljanak újra, ezzel óvva környezetünket és erősítve a gazdaságot. A már működő rendszer azonban most szigorodik: áprilistól bírságot kaphat az, aki nem, vagy nem valós adatot szolgáltat a hatóság részére. Cikkünkben azt nézzük meg, mi a bírság célja, és hogy kinek, miért és mennyit kell fizetnie.","shortLead":"A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében már második éve vállalnak fontos szerepet a gyártók abban...","id":"20250305_Aprilistol-birsag-EPR-adatszolgaltatas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea10479-57e0-4583-b52f-8b63d815ae09.jpg","index":0,"item":"1178b7a3-1d8a-4cd3-83c7-c1832ab46147","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250305_Aprilistol-birsag-EPR-adatszolgaltatas-MOHU","timestamp":"2025. április. 22. 13:30","title":"Áprilistól bírság jár a gyártóknak az elmaradt vagy hibás EPR-adatszolgáltatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint a Fednek kamatot kellene csökkentenie, így támogatva a vámháború miatt várhatóan gyengébb gazdasági növekedést. A Fed elleni támadások azonban pánikreakciókat válthatnak ki a piacokon.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a Fednek kamatot kellene csökkentenie, így támogatva a vámháború miatt várhatóan gyengébb...","id":"20250421_Trump-a-tuzzel-jatszik-egyre-kemenyebben-tamadja-a-luzer-Powellt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"50f40e21-91ce-46f6-ba2b-40507f22d342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250421_Trump-a-tuzzel-jatszik-egyre-kemenyebben-tamadja-a-luzer-Powellt","timestamp":"2025. április. 21. 17:45","title":"Trump a tűzzel játszik, egyre keményebben támadja a „lúzer” Powellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök az ajánlatról állítólag Donald Trump különmegbízottjával beszélt.","shortLead":"Az orosz elnök az ajánlatról állítólag Donald Trump különmegbízottjával beszélt.","id":"20250422_oroszorszag-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-financial-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"d0d462b6-f18f-4308-89fd-6b73828d72a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_oroszorszag-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-financial-times","timestamp":"2025. április. 22. 20:42","title":"Financial Times: Putyin felajánlotta, hogy leállítja az ukrajnai inváziót a jelenlegi frontvonalon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]