[{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti. A kormánypárt hibájából a nyilvánosságban uralkodóvá vált a nézet, hogy Magyar Péterék vezetnek, és már Orbán Viktor is ezzel a percepcióval kénytelen küzdeni.","shortLead":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti...","id":"20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"8151e4a7-6f2a-4d31-97b9-a4091bd2fa63","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 23. 06:30","title":"Orbán örvényben: a Fidesz is azt sugallja, hogy csak második a Tisza mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre reagált az ukrán elnök.","shortLead":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre...","id":"20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"0e0f164a-db8e-433f-9284-7f0079150aa7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","timestamp":"2025. április. 24. 08:27","title":"Zelenszkij arról posztolt, hogy 2018-ban még ellenezte a Trump-adminisztráció a Krím elcsatolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia a fővárosnak és a kormánynak a színházak támogatásáról, de Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója panelkorszerűsítési programról is beszélt egy szerdai háttérbeszélgetésen.","shortLead":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia...","id":"20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65.jpg","index":0,"item":"1b157b66-0af2-4d07-a32d-f768b3ca98aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:18","title":"Új panelprogrammal készül a főváros, júniusban már ki is írnák a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d96768-49b4-4c7e-8562-fd5051ca713b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal a Hírklikk ellen ítélt a bírói testület, pedig korábban a mostanival ellentétes következtetésre jutott – csak akkor a szocialista Tüttő Kata perelt. ","shortLead":"Ezúttal a Hírklikk ellen ítélt a bírói testület, pedig korábban a mostanival ellentétes következtetésre jutott – csak...","id":"20250423_Ismet-Orban-Viktornak-adott-igazat-a-Kuria-Spar-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77d96768-49b4-4c7e-8562-fd5051ca713b.jpg","index":0,"item":"73378151-ec05-4b59-99e5-12eba62a4ed5","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Ismet-Orban-Viktornak-adott-igazat-a-Kuria-Spar-ugyben","timestamp":"2025. április. 23. 14:14","title":"Ismét Orbán Viktornak adott igazat a Kúria a SPAR-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90001cc-f977-4664-9024-0eae038f236a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyeztetésre ment Bábolnára az agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás ügyében. Elégedetlen helyiek élőlánca fogadta. A település határában van az egyik kijelölt dögkút.","shortLead":"Egyeztetésre ment Bábolnára az agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás ügyében. Elégedetlen helyiek élőlánca...","id":"20250423_ragados-szaj--es-koromfajas-babolnai-tuntetes-nagy-istvan-elolanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a90001cc-f977-4664-9024-0eae038f236a.jpg","index":0,"item":"f24316ab-86c7-42e5-bb32-e47ed4cb5eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_ragados-szaj--es-koromfajas-babolnai-tuntetes-nagy-istvan-elolanc","timestamp":"2025. április. 23. 10:43","title":"Megköszönte a türelmüket, mire kinevették Nagy István minisztert a dögkút miatt paprikás hangulatban lévő bábolnaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3475b7d0-199b-4599-9055-704d921303cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt használhatta ki, hogy Donald Trump igérette miatt megnőtt az ellenőrzések, letartóztatások és kitoloncolások száma. ","shortLead":"Azt használhatta ki, hogy Donald Trump igérette miatt megnőtt az ellenőrzések, letartóztatások és kitoloncolások száma. ","id":"20250422_Bevandorlasi-ugynoknek-adta-ki-magat-egy-no-hogy-elrabolja-volt-baratja-feleseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3475b7d0-199b-4599-9055-704d921303cf.jpg","index":0,"item":"b4aedd86-278e-4a13-a191-f0359017d676","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Bevandorlasi-ugynoknek-adta-ki-magat-egy-no-hogy-elrabolja-volt-baratja-feleseget","timestamp":"2025. április. 22. 20:10","title":"Bevándorlási ügynöknek adta ki magát egy nő Floridában, hogy elrabolja volt barátja feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három lehetőséget kínált a szimpatizánsoknak, de ebből az egyik szerinte nem opció.","shortLead":"Három lehetőséget kínált a szimpatizánsoknak, de ebből az egyik szerinte nem opció.","id":"20250423_Hadhazy-Akos-Facebookon-keri-ki-a-tuntetok-velemenyet-hogyan-tovabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5.jpg","index":0,"item":"b5eaafa9-3409-48fe-8232-243d2c0cd2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Hadhazy-Akos-Facebookon-keri-ki-a-tuntetok-velemenyet-hogyan-tovabb","timestamp":"2025. április. 23. 11:07","title":"Hadházy Ákos Facebookon kéri ki a tüntetők véleményét: hogyan tovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közzétették az átláthatósági jelentést.","shortLead":"Közzétették az átláthatósági jelentést.","id":"20250424_tisza-part-penz-koltes-atlathatosagi-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"3435843a-b120-42ed-ae93-182f982235cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_tisza-part-penz-koltes-atlathatosagi-jelentes","timestamp":"2025. április. 24. 16:11","title":"660 millió forinttal támogatták magyar állampolgárok a Tisza Pártot az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]