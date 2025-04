Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia a fővárosnak és a kormánynak a színházak támogatásáról, de Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója panelkorszerűsítési programról is beszélt egy szerdai háttérbeszélgetésen.","shortLead":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia...","id":"20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65.jpg","index":0,"item":"1b157b66-0af2-4d07-a32d-f768b3ca98aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:18","title":"Új panelprogrammal készül a főváros, júniusban már ki is írnák a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy éve volt a Revolutnak, és még nagyobbak a tervek.","shortLead":"Nagy éve volt a Revolutnak, és még nagyobbak a tervek.","id":"20250424_Revolut-profit-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"6f6aa378-4ef1-4cd5-bf3c-57a41305d12a","keywords":null,"link":"/kkv/20250424_Revolut-profit-nyereseg","timestamp":"2025. április. 24. 13:38","title":"Egyetlen év alatt két és félszeresére nőtt a Revolut profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77db7e4d-b20c-40af-9427-8b01c4530e32","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Csányi Péter vette át Csányi Sándor az OTP vezérigazgatói székében, utóbbi megtartotta az elnöki pozíciót. Elmondása szerint a politikai kapcsolattartásra szeretne koncentrálni, de nem Magyarországon, és a nemzetközi futball is szerepet játszott a döntésben.","shortLead":"Csányi Péter vette át Csányi Sándor az OTP vezérigazgatói székében, utóbbi megtartotta az elnöki pozíciót. Elmondása...","id":"20250425_csanyi-sandor-csanyi-peter-otp-bank-kozgyules-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77db7e4d-b20c-40af-9427-8b01c4530e32.jpg","index":0,"item":"0c9598a7-1cd0-4e5f-a85e-306d1ec4be16","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_csanyi-sandor-csanyi-peter-otp-bank-kozgyules-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. április. 25. 14:35","title":"„Mondjanak egy jobbat, akinek átadhattam volna“ - Csányi Sándor fia vezérigazgatói kinevezéséről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miután Trump az okostelefonokat és a számítógépeket vonta ki a vámok hatálya alól, most úgy tűnik, Peking ugyanígy tesz a mikrochipek egy részével, amelyeket Kína nem tud más forrásból pótolni.","shortLead":"Miután Trump az okostelefonokat és a számítógépeket vonta ki a vámok hatálya alól, most úgy tűnik, Peking ugyanígy tesz...","id":"20250425_Peking-is-taktikai-visszavonulast-hajt-vegre-a-vamhaboruban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a.jpg","index":0,"item":"2ceb9ac0-fc17-40b3-a1da-4284b1ac1af5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Peking-is-taktikai-visszavonulast-hajt-vegre-a-vamhaboruban","timestamp":"2025. április. 25. 11:50","title":"Úgy tűnik, Peking csendben taktikai visszavonulást hajt végre a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1a1002-cd48-4152-a90c-6fe8620b3c4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ország középső és észak-keleti részén kell komoly viharokkal számolni.","shortLead":"Az ország középső és észak-keleti részén kell komoly viharokkal számolni.","id":"20250425_vihar-zivatar-felhoszakadas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1a1002-cd48-4152-a90c-6fe8620b3c4f.jpg","index":0,"item":"f367a8e7-a08a-4713-a719-edf2474fd916","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_vihar-zivatar-felhoszakadas-veszely","timestamp":"2025. április. 25. 05:29","title":"Viharos lehet a péntek: zivatar és felhőszakadás veszélye miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag lehetetlen lesz továbbítani a beszélgetések tartalmát a WhatsApp által most bevezetett funkciónak köszönhetően.","shortLead":"Gyakorlatilag lehetetlen lesz továbbítani a beszélgetések tartalmát a WhatsApp által most bevezetett funkciónak...","id":"20250424_meta-whatsapp-adatvedelem-uj-biztonsagi-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"27b0a3be-0e78-4a87-b3fd-48f8880135a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_meta-whatsapp-adatvedelem-uj-biztonsagi-funkcio","timestamp":"2025. április. 24. 16:03","title":"Fontos biztonsági funkció jön a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI a GPT-2 után újabb nyílt modellt tervez kiadni, de csak akkor, amikor már minden más versenytársánál jobban teljesít.","shortLead":"Az OpenAI a GPT-2 után újabb nyílt modellt tervez kiadni, de csak akkor, amikor már minden más versenytársánál jobban...","id":"20250424_openai-mesterseges-intelligencia-nagy-nyelvi-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"d4df38e3-1019-4cea-b4e6-f250c8914167","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_openai-mesterseges-intelligencia-nagy-nyelvi-modell","timestamp":"2025. április. 24. 13:03","title":"A „legjobb” nyílt mesterséges intelligenciát építgeti az OpenAI, nyáron jöhet a nagy durranás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d58ac0-6796-4d53-84cf-bc386c19c6cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai légitársaságok a vámháború miatt álltak el a megrendeléseiktől.","shortLead":"A kínai légitársaságok a vámháború miatt álltak el a megrendeléseiktől.","id":"20250423_boeing-kina-repulogep-usa-vamok-donald-trump-airbus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d58ac0-6796-4d53-84cf-bc386c19c6cf.jpg","index":0,"item":"e633930b-a266-42be-8616-3b16c70b0511","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_boeing-kina-repulogep-usa-vamok-donald-trump-airbus","timestamp":"2025. április. 23. 21:23","title":"Új vevőket keres a Boeing a Kínából visszaküldött gépeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]