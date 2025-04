Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7a33ad21-c46e-44f6-8193-5b9ad11d730b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két olyan okosórát is a piacra küld, amelyek olyanok, mint a hajdani sikertermékek. Nyílt forráskódú operációs rendszerük van, több ezer alkalmazással kompatbilisek, és akár egy hónapig is bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két...","id":"20250403_pebble-okosora-visszateres-core-2-duo-core-time-2-specifikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a33ad21-c46e-44f6-8193-5b9ad11d730b.jpg","index":0,"item":"525c8f20-390c-47c8-a898-a4fa595824b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_pebble-okosora-visszateres-core-2-duo-core-time-2-specifikacio","timestamp":"2025. április. 03. 08:03","title":"Visszatér a legendás karóra, és csak 30 naponta kell majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több forrás szerint az elvi döntés megszületett, a kormány most azt keresi, honnan kérhetne ekkora kölcsönt. Szóba jön mások mellett Katar vagy az USA.","shortLead":"Több forrás szerint az elvi döntés megszületett, a kormány most azt keresi, honnan kérhetne ekkora kölcsönt. Szóba jön...","id":"20250403_Szabad-Europa-A-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-akar-felvenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"f5ff190d-ffb6-454c-87ea-0c95f637ac3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Szabad-Europa-A-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-akar-felvenni","timestamp":"2025. április. 03. 07:36","title":"Szabad Európa: A kormány 10 milliárd eurónyi hitelt akar felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb, hogy recesszióba kerül az USA, és vele sok más ország gazdasága is.","shortLead":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb...","id":"20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"171016de-aa47-4bd4-ade2-4933b50275bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","timestamp":"2025. április. 03. 14:24","title":"Zsiday Viktor: Minél tovább vámháborúzik Donald Trump, annál nagyobb lesz a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilistól például a 35-40 feletti testtömeg indexszel élő embereken már nem lehet csípő- és térdprotézisműtétet végezni, amíg le nem fogynak. ","shortLead":"Áprilistól például a 35-40 feletti testtömeg indexszel élő embereken már nem lehet csípő- és térdprotézisműtétet...","id":"20250403_A-tulsulyos-emberek-bizonyos-muteteknel-meg-a-varolistakra-sem-kerulhetnek-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e.jpg","index":0,"item":"1390b09b-1ad9-4099-9f6d-a550e1708d95","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_A-tulsulyos-emberek-bizonyos-muteteknel-meg-a-varolistakra-sem-kerulhetnek-fel","timestamp":"2025. április. 03. 07:29","title":"A túlsúlyos emberek bizonyos műtéteknél még a várólistákra sem kerülhetnek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e4f9fb-5578-48de-8d58-db96e49a4c85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak egy 56 éves főorvost, a rendőrség szerint a nőgyógyász hálapénzt kapott szülésekért és nőgyógyászati műtétekért.","shortLead":"Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak egy 56 éves főorvost, a rendőrség szerint a nőgyógyász hálapénzt kapott...","id":"20250404_Elfogtak-a-szulesekert-halapenzt-kero-foorvost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e4f9fb-5578-48de-8d58-db96e49a4c85.jpg","index":0,"item":"703bdae9-5168-4162-89bc-469e1f165b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Elfogtak-a-szulesekert-halapenzt-kero-foorvost","timestamp":"2025. április. 04. 10:22","title":"Elfogták a szülésekért hálapénzt kérő főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32439f16-b250-4401-aed8-82861b337293","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mérget azért ne vegyünk rá, Bödőcs hajlamos a humorizálásra. ","shortLead":"Mérget azért ne vegyünk rá, Bödőcs hajlamos a humorizálásra. ","id":"20250403_Bodocs-Tibor-allitja-Kafka-leveleit-olvassa-inuitul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32439f16-b250-4401-aed8-82861b337293.jpg","index":0,"item":"022adc5d-3794-4525-be78-229f34c1e979","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_Bodocs-Tibor-allitja-Kafka-leveleit-olvassa-inuitul","timestamp":"2025. április. 03. 09:04","title":"Bödőcs Tibor állítja: Kafka leveleit olvassa inuitul és az MCC színvonalas kiadványát (nem inuitul)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A decemberi hadiállapot kihirdetése majd visszavonása miatt távoznia kell Jun Szogjol dél-koreai elnöknek. 60 napon belül új elnökválasztást kell tartani az országban.","shortLead":"A decemberi hadiállapot kihirdetése majd visszavonása miatt távoznia kell Jun Szogjol dél-koreai elnöknek. 60 napon...","id":"20250404_Eltavolitottak-a-hivatalaban-a-del-koreai-elnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d.jpg","index":0,"item":"5363a781-9013-4fdc-aee1-43f06da127c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Eltavolitottak-a-hivatalaban-a-del-koreai-elnokot","timestamp":"2025. április. 04. 05:16","title":"Eltávolította hivatalából a dél-koreai elnököt az alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem ön nyomott félre: valóban újból feltűnhetnek hónapokkal ezelőtt törölt alkalmazások az iPhone-ján. A neten egyre több beszámoló van a jelenségről.","shortLead":"Nem ön nyomott félre: valóban újból feltűnhetnek hónapokkal ezelőtt törölt alkalmazások az iPhone-ján. A neten egyre...","id":"20250403_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-torolt-alkalmazasok-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"098f92cd-4cef-4ae3-b0db-ed09659d1268","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-torolt-alkalmazasok-telepitese","timestamp":"2025. április. 03. 16:03","title":"Különös hiba ütötte fel a fejét az iPhone-ok legutóbbi frissítése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]