[{"available":true,"c_guid":"b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új pápáról, mert még nem jogerős a börtönbüntetésről szóló ítélete.","shortLead":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új...","id":"20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01.jpg","index":0,"item":"aaa59134-dde1-4592-a5e5-449a90587d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","timestamp":"2025. április. 24. 08:41","title":"Költségvetési csalás miatt elítélt bíboros követeli, hogy ő is szavazhasson az új pápa megválasztásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822a8034-f4af-4ee7-b38c-7b7ac196fafd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának (SCL) szakemberei olyan rendszert fejlesztettek, ami nagymértékben képes arra, hogy a drónok önálló módon tudjanak repülni, és reagáljanak a váratlan helyzetekre is.","shortLead":"A HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának (SCL) szakemberei olyan rendszert fejlesztettek...","id":"20250424_onvezeto-dron-csomagszallitas-kezbesites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822a8034-f4af-4ee7-b38c-7b7ac196fafd.jpg","index":0,"item":"22ff7967-1f74-4237-b37a-02d148b2cf9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_onvezeto-dron-csomagszallitas-kezbesites","timestamp":"2025. április. 24. 17:03","title":"Világelső fejlesztést készítettek magyar kutatók, jöhetnek a csomagszállító drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","shortLead":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","id":"20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"85222f87-afef-4efa-b55c-1f30339c24c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","timestamp":"2025. április. 25. 08:03","title":"Mára ennyi: fontos figyelmeztetést küld ki a YouTube, vége lehet a végtelen pörgetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök váratlanul felbukkant egy fideszes kampányeseményen, mondván: 15 éve nem látogatta meg a pilisvörösvári szavazóit.","shortLead":"A miniszterelnök váratlanul felbukkant egy fideszes kampányeseményen, mondván: 15 éve nem látogatta meg...","id":"20250424_Orban-teljesen-megerti-ha-valakit-felhaborit-Tiborcz-Istvan-luxuselete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"7c697853-9117-4b70-8043-3c1c66f6ecb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Orban-teljesen-megerti-ha-valakit-felhaborit-Tiborcz-Istvan-luxuselete","timestamp":"2025. április. 24. 08:11","title":"Orbán teljesen megérti, ha valakit felháborít Tiborcz István luxusélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ad9ca4-92d6-469b-86a8-f4df112f5b53","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet","description":"A születendő gyermek: öröm, ajándék, egy új élet lehetősége. A születendő gyermek: hitelképesség, lakásvásárlási lehetőség, plusz egy szoba. Magyarországon egyre többen az utóbbi összefüggésben (is) gondolnak jövendő babájukra, mivel az állami támogatások így próbálják megfordítani a kedvezőtlen demográfiai trendet. De túl szociológiai, gazdasági és politikai megfontolásokon: ez az ösztönzés milyen pszichés következményekkel járhat egy fiatal házaspár életében, kapcsolatában?","shortLead":"A születendő gyermek: öröm, ajándék, egy új élet lehetősége. A születendő gyermek: hitelképesség, lakásvásárlási...","id":"20250424_A-hataridore-szulni-psziches-nyomasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57ad9ca4-92d6-469b-86a8-f4df112f5b53.jpg","index":0,"item":"b8dcea00-5e29-4575-90d5-cb8222c30caa","keywords":null,"link":"/elet/20250424_A-hataridore-szulni-psziches-nyomasa","timestamp":"2025. április. 24. 18:45","title":"A „határidőre szülni” pszichés nyomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58602993-3577-476c-997d-a8e02feeaff5","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Három napon át zsinórban dolgoznak a képviselők jövő héten – első döntéseikkel megbüntetik a korábban füstgyertyákkal tiltakozó momentumosokat és Hadházy Ákost. Aztán újabb fél évre megszavazzák a rendeleti kormányzást. ","shortLead":"Három napon át zsinórban dolgoznak a képviselők jövő héten – első döntéseikkel megbüntetik a korábban füstgyertyákkal...","id":"20250424_orszaggyules-tavaszi-ulesszak-fustgyertyazo-kepviselok-penzbirsag-elesitesevel-all-ujra-munkaba-hetfon-az-Orszaggyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58602993-3577-476c-997d-a8e02feeaff5.jpg","index":0,"item":"df762971-71c8-45d7-a810-31e4556d0b67","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_orszaggyules-tavaszi-ulesszak-fustgyertyazo-kepviselok-penzbirsag-elesitesevel-all-ujra-munkaba-hetfon-az-Orszaggyules-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 05:45","title":"A füstgyertyázást megtorló 80 milliós pénzbírság élesítésével áll újra munkába az Országgyűlés hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63b559-0062-4f6f-bc2b-825d358bd597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán 6,2-es erősségű földrengés volt a török városban és a környékén.","shortLead":"Szerdán 6,2-es erősségű földrengés volt a török városban és a környékén.","id":"20250424_isztambul-foldrenges-epuletekbol-ugrottak-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da63b559-0062-4f6f-bc2b-825d358bd597.jpg","index":0,"item":"c29d0137-8758-4542-a367-7ba4e26c276e","keywords":null,"link":"/elet/20250424_isztambul-foldrenges-epuletekbol-ugrottak-ki","timestamp":"2025. április. 24. 11:19","title":"Isztambuli földrengés: több mint kétszázan sérültek meg épületekből kiugorva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Akkora a baj a jegybanki alapítványnál, illetve az alatta lévő cégstruktúrában, hogy pénzt kellett beletenni ahhoz, hogy kideríthessék, hová lett a pénz.","shortLead":"Akkora a baj a jegybanki alapítványnál, illetve az alatta lévő cégstruktúrában, hogy pénzt kellett beletenni ahhoz...","id":"20250425_Varga-Mihalyek-beletoltak-meg-400-millio-forintot-a-Matolcsy-alapitvanyba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68.jpg","index":0,"item":"a8c9cc65-7a03-4b01-b212-ab63352f2078","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_Varga-Mihalyek-beletoltak-meg-400-millio-forintot-a-Matolcsy-alapitvanyba","timestamp":"2025. április. 25. 07:44","title":"Varga Mihályék beletoltak még 400 millió forintot a Matolcsy-alapítványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]