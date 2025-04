Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76ad3332-9908-4fca-af89-68888508c405","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Január óta harmadával estek a cég részvényárai. ","shortLead":"Január óta harmadával estek a cég részvényárai. ","id":"20250425_Tovabbra-is-valsagban-a-Nissan-rekordmerteku-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76ad3332-9908-4fca-af89-68888508c405.jpg","index":0,"item":"c54437fb-77f6-4988-9738-670bb152e424","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_Tovabbra-is-valsagban-a-Nissan-rekordmerteku-veszteseg","timestamp":"2025. április. 25. 08:02","title":"Továbbra is válságban a Nissan, rekordmértékű veszteséget várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e184023-80c2-4fc5-b444-50123595a185","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lesújtó jóslat a nagyvászon híveinek. ","shortLead":"Lesújtó jóslat a nagyvászon híveinek. ","id":"20250426_A-Netflix-vezer-kerek-perec-kijelentette-a-moziknak-lealdozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e184023-80c2-4fc5-b444-50123595a185.jpg","index":0,"item":"bdd51833-80d4-48d1-b033-441f19793756","keywords":null,"link":"/kultura/20250426_A-Netflix-vezer-kerek-perec-kijelentette-a-moziknak-lealdozott","timestamp":"2025. április. 26. 10:25","title":"A Netflix-vezér kerek perec kijelentette: a moziknak leáldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c44dfe-f421-4d13-8bce-ce77d88025b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kettős győzelemmel ráadásul.","shortLead":"Kettős győzelemmel ráadásul.","id":"20250426_A-Fradi-nem-de-a-Gyor-bejutott-a-noi-kezilabda-BL-budapesti-negyes-dontojebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4c44dfe-f421-4d13-8bce-ce77d88025b8.jpg","index":0,"item":"04d40f67-1fc4-452f-8a7c-d38b99e3849a","keywords":null,"link":"/sport/20250426_A-Fradi-nem-de-a-Gyor-bejutott-a-noi-kezilabda-BL-budapesti-negyes-dontojebe","timestamp":"2025. április. 26. 21:18","title":"A Fradi nem, de a Győr bejutott a női kézilabda-BL budapesti négyes döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Maradnak a különadók 2026-ban is, a kormány közel félezer milliárd forintot vár belőlük. A kiskereskedőket, bankokat, biztosítókat, benzinkutakat a kormány közben árkorlátozásokkal is szorongatja.","shortLead":"Maradnak a különadók 2026-ban is, a kormány közel félezer milliárd forintot vár belőlük. A kiskereskedőket, bankokat...","id":"20250425_Nagy-Marton-bemutatta-mit-var-a-kormany-kedvenc-fejosteheneitol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"b7a86a74-8b11-4952-a124-fa171b81ee7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Nagy-Marton-bemutatta-mit-var-a-kormany-kedvenc-fejosteheneitol","timestamp":"2025. április. 25. 14:52","title":"Nagy Márton bemutatta, mit vár a kormány kedvenc fejősteheneitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda29e80-35c2-456b-9b0b-1a5bf26fdb73","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Úgy volt, hogy a magyar külügyminiszter a minisztériumban fogadja ifj. Trumpot, de utóbbi végül külső helyszínre kérte a találkozót. Ahol a miniszter szerint nem tárgyaltak, csak beszélgettek. ","shortLead":"Úgy volt, hogy a magyar külügyminiszter a minisztériumban fogadja ifj. Trumpot, de utóbbi végül külső helyszínre kérte...","id":"20250425_Szijjarto-Peter-a-sebtiben-athelyezett-ifj-Trump-talalkozorol-Csak-beszelgettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda29e80-35c2-456b-9b0b-1a5bf26fdb73.jpg","index":0,"item":"56aa0c01-a81c-4a47-8861-5273e5f211c7","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_Szijjarto-Peter-a-sebtiben-athelyezett-ifj-Trump-talalkozorol-Csak-beszelgettunk","timestamp":"2025. április. 25. 13:54","title":"Szijjártó Péter a sebtiben áthelyezett ifj. Trump-találkozóról: Csak beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a Külügyminisztérium nem tagadhatja meg az adatközlést, de Szijjártóék még fellebbezhetnek.","shortLead":"A bíróság szerint a Külügyminisztérium nem tagadhatja meg az adatközlést, de Szijjártóék még fellebbezhetnek.","id":"20250425_Szijjarto-Peter-kulugyminiszterium-adatigenyles-maganrepulo-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"67eafe8d-370d-4366-80c1-2937bf073ddd","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Szijjarto-Peter-kulugyminiszterium-adatigenyles-maganrepulo-torvenymodositas","timestamp":"2025. április. 25. 14:31","title":"Törvényt módosított a kormány, ami alapján nem adja ki Szijjártó magánrepülős útjainak költségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f10d3b0-6986-4c9b-91e6-7f70dc466bc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a brutális Ferrari SF90 XX-et sem találják elég potensnek. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a brutális Ferrari SF90 XX-et sem találják elég potensnek. ","id":"20250425_1060-loerovel-ordit-bele-a-nagyvilagba-a-legujabb-ferrari-sf90-xx-novitec-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f10d3b0-6986-4c9b-91e6-7f70dc466bc7.jpg","index":0,"item":"0751596f-405a-4ae8-932e-17bffacdab43","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_1060-loerovel-ordit-bele-a-nagyvilagba-a-legujabb-ferrari-sf90-xx-novitec-tuning","timestamp":"2025. április. 25. 10:51","title":"1060 lóerővel ordít bele a nagyvilágba a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök reagált Ukrajna követeléseire, úgy tűnik, ismét távolodni látszik orosz–ukrán konfliktus lezárása. ","shortLead":"Az amerikai elnök reagált Ukrajna követeléseire, úgy tűnik, ismét távolodni látszik orosz–ukrán konfliktus lezárása. ","id":"20250425_trump-krim-felsziget-zelenszkij-putyin-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"c001ee0b-be33-45b2-83c9-b37338d3e66e","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_trump-krim-felsziget-zelenszkij-putyin-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 25. 16:09","title":"Trump szerint a Krím félsziget Oroszországnál fog maradni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]