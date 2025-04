Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66efbb63-5d7d-420d-b835-3db058abf64c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az ízléses bőrbelsős francia sportszedán egészen a 80-as évekig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez az ízléses bőrbelsős francia sportszedán egészen a 80-as évekig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250426_amikor-160-loero-maga-volt-az-egesz-vilag-uj-gazdara-var-egy-remek-peugeot-405-mi16","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66efbb63-5d7d-420d-b835-3db058abf64c.jpg","index":0,"item":"1635ebc2-b749-4d10-a4fa-3d3d26a02bee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_amikor-160-loero-maga-volt-az-egesz-vilag-uj-gazdara-var-egy-remek-peugeot-405-mi16","timestamp":"2025. április. 26. 07:21","title":"Amikor 160 lóerő maga volt az egész világ: új gazdára vár egy izgalmas Peugeot 405 Mi16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen orvosolható.","shortLead":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen...","id":"20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784.jpg","index":0,"item":"796437c9-c79b-4c11-975f-bba7c1f3e9b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","timestamp":"2025. április. 26. 08:03","title":"Van egy nem is olyan kicsi gond a Windows frissítésével – megint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi tulajdonában lévő szerb olajtársaság, a Naftna Industrija Srbije (NIS) – jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök az Instagram közösségi oldalon szombaton.","shortLead":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi...","id":"20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad.jpg","index":0,"item":"c2286cbf-da80-4a42-8e75-ff69bc71724a","keywords":null,"link":"/kkv/20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","timestamp":"2025. április. 26. 18:06","title":"Megint megkegyelmezett a szerbiai Gazprom-cégnek az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9d119f-f0c0-468f-8d72-d49a39da5ba5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint az, hogy Ferenc békepárti volt, adott egy természetfeletti támogatást a magyar álláspontnak is. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint az, hogy Ferenc békepárti volt, adott egy természetfeletti támogatást a magyar álláspontnak...","id":"20250426_Orban-Viktor-Ferenc-paparol-temetes-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f9d119f-f0c0-468f-8d72-d49a39da5ba5.jpg","index":0,"item":"53399aa2-effe-4a02-8c54-8e87bbc5a04b","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Orban-Viktor-Ferenc-paparol-temetes-interju","timestamp":"2025. április. 26. 10:21","title":"Orbán Viktor Ferenc pápáról: Szerény ember volt, de bizonyos ügyekben nem ismert kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c4171-dab9-4d8f-8030-5309f9a0e323","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A modern katolicizmus megreformálásának programjával lépett színre Ferenc pápa, aki azonban megválaszolatlan kérdéseket és megosztottságot hagyott maga után. Nyitottságával és szeretetével az egyház új arcát mutatta meg, de még nem tudni, az utódja milyen utat választ.","shortLead":"A modern katolicizmus megreformálásának programjával lépett színre Ferenc pápa, aki azonban megválaszolatlan kérdéseket...","id":"20250426_meghalt-ferenc-papa-ellentmondasos-orokseg-tabudontogetes-az-irgalom-hirdetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77c4171-dab9-4d8f-8030-5309f9a0e323.jpg","index":0,"item":"32010e97-6e54-4962-9359-cad3317648c1","keywords":null,"link":"/360/20250426_meghalt-ferenc-papa-ellentmondasos-orokseg-tabudontogetes-az-irgalom-hirdetoje","timestamp":"2025. április. 26. 07:00","title":"Irgalmat hirdetett és reformokat hajtott végre, de nem tudta átlépni az árnyékát Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10550538-0fec-423d-8a9a-316ef83017c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hannah Dugant az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.","shortLead":"Hannah Dugant az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.","id":"20250425_egyesult-allamok-wisconsin-fbi-illegalis-bevandorlo-szokes-birono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10550538-0fec-423d-8a9a-316ef83017c7.jpg","index":0,"item":"497c5e78-8ad7-488e-afad-d3b47a7f40d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_egyesult-allamok-wisconsin-fbi-illegalis-bevandorlo-szokes-birono","timestamp":"2025. április. 25. 20:42","title":"Őrizetbe vettek egy amerikai bírónőt, aki az FBI szerint segített elszökni a bíróságról egy illegális bevándorlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2277e68-61de-472e-ad1d-5bef4aae4e3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mennyiségű csapadékra és erős széllökésekre lehet számítani a hétvége elején. ","shortLead":"Jelentős mennyiségű csapadékra és erős széllökésekre lehet számítani a hétvége elején. ","id":"20250425_esernyo-zivatar-eso-riasztas-hungaromet-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2277e68-61de-472e-ad1d-5bef4aae4e3f.jpg","index":0,"item":"ea1a116b-2425-4cb7-9990-70134fb33d75","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_esernyo-zivatar-eso-riasztas-hungaromet-elorejelzes","timestamp":"2025. április. 25. 17:01","title":"Kiadták a riasztást: viharos szél és jégeső jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26ef0c-6636-4036-8199-0cfc6453950b","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"39 éve a mai napon következett be az emberiség történetének legnagyobb nukleáris balesete Csernobilban. A szomorú évforduló kapcsán megnéztük, mennyire van biztonságban az EU lakossága a felrobbant négyes reaktor maradványaiból fennmaradt radioaktív sugárzástól.","shortLead":"39 éve a mai napon következett be az emberiség történetének legnagyobb nukleáris balesete Csernobilban. A szomorú...","id":"20250426_csernobil_europa_nuklearis_robbanas-ebrd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce26ef0c-6636-4036-8199-0cfc6453950b.jpg","index":0,"item":"501c3951-1a48-4f1e-a332-723548f2cafa","keywords":null,"link":"/eurologus/20250426_csernobil_europa_nuklearis_robbanas-ebrd","timestamp":"2025. április. 26. 09:00","title":"Mennyire van biztonságban Csernobiltól Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]