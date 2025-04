Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"980a383e-b197-46e9-916c-906110b75812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdonyvezető kezdte el oltani a tüzet. ","shortLead":"A mozdonyvezető kezdte el oltani a tüzet. ","id":"20250427_Kigyulladt-a-morotvonat-Mezotarkanyon-kozel-otven-utasnak-kellett-leszallnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/980a383e-b197-46e9-916c-906110b75812.jpg","index":0,"item":"1de9756c-6a3f-4617-a82f-14056c4b7f04","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_Kigyulladt-a-morotvonat-Mezotarkanyon-kozel-otven-utasnak-kellett-leszallnia","timestamp":"2025. április. 27. 16:18","title":"Kigyulladt a morotvonat Mezőtárkányon, közel ötven utasnak kellett leszállnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A géntechnológia csillagaként indult egy amerikai startup, a 23andMe, azonban egy óriási adatszivárgást követően lefele tartó spirálba került. Jelenleg éppen kongresszusi vizsgálat folyik ellen, mivel egyre nagyobb a félelem, hogy amerikaiak millióinak legszemélyesebb és legállandóbb adatai kerülhetnek rossz kezekbe.","shortLead":"A géntechnológia csillagaként indult egy amerikai startup, a 23andMe, azonban egy óriási adatszivárgást követően lefele...","id":"20250426_23andme-vallalat-csod-usa-kongresszusi-vizsgalat-dns-tesztek-genetika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00.jpg","index":0,"item":"c6bf6c58-d8ce-48d2-a6a0-6f70b8e686e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_23andme-vallalat-csod-usa-kongresszusi-vizsgalat-dns-tesztek-genetika","timestamp":"2025. április. 26. 20:03","title":"Már az amerikai kongresszus is vizsgálja az otthoni DNS-teszteket végző vállalat csődjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d67b627-4808-4e67-9b4b-f785c1991598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb négy ember meghalt, és több százan megsérültek, amikor egyelőre ismeretlen okokból hatalmas robbanás történt szombaton az iráni Bandar-Abbász város kikötőjében – közölte az iráni állami televízió.","shortLead":"Legkevesebb négy ember meghalt, és több százan megsérültek, amikor egyelőre ismeretlen okokból hatalmas robbanás...","id":"20250426_Mar-negy-halottja-van-az-irani-kikotoben-tortent-titokzatos-robbanasnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d67b627-4808-4e67-9b4b-f785c1991598.jpg","index":0,"item":"bd46b856-d0a2-4d37-905f-173862c571f0","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Mar-negy-halottja-van-az-irani-kikotoben-tortent-titokzatos-robbanasnak","timestamp":"2025. április. 26. 16:04","title":"Már négy halottja van az iráni kikötőben történt robbanásnak, aminek még mindig nem tudják az okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök legidősebb fia viccesnek találta, hogy Magyarországot 1 millió euróra bünteti az Európai Unió naponta, amiért nem fogadja be a menekülteket, de szerinte ez a világ legnagyobb üzlete.","shortLead":"Az amerikai elnök legidősebb fia viccesnek találta, hogy Magyarországot 1 millió euróra bünteti az Európai Unió...","id":"20250426_donald-trump-jr-magyarorszag-gazdasag-europai-unio-vamhaboru-buntetes-kina-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a.jpg","index":0,"item":"ea025682-cc6e-4265-9074-8b3693a2c88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_donald-trump-jr-magyarorszag-gazdasag-europai-unio-vamhaboru-buntetes-kina-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 26. 17:47","title":"Donald Trump Jr.: Magyarország olyan, mint a mennyország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség még a helyszínen őrizetve vette a sofőrt. ","shortLead":"A rendőrség még a helyszínen őrizetve vette a sofőrt. ","id":"20250427_vancouver-tomeges-gazolas-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"7d3e0e89-aa60-44d6-8372-a44980ce97e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_vancouver-tomeges-gazolas-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. április. 27. 09:22","title":"Fesztiválozó tömegbe hajtott egy autós Vancouverben, kilencen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Aki aznap venné meg a sört meg a virslit, nézzen más lehetőség után.","shortLead":"Aki aznap venné meg a sört meg a virslit, nézzen más lehetőség után.","id":"20250428_Penny-nyitvatartas-majus-1-majalis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88.jpg","index":0,"item":"451f1a42-d4c7-41f9-bda1-074e586549a9","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_Penny-nyitvatartas-majus-1-majalis","timestamp":"2025. április. 28. 10:36","title":"Nem nyitnak ki a Penny üzletei május elsején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Jokerszám sorsolásán két telitalálat is született.","shortLead":"A Jokerszám sorsolásán két telitalálat is született.","id":"20250426_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ket-ember-most-nagyon-orulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c.jpg","index":0,"item":"af31bf83-bf3a-4899-a633-2b36072ae050","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ket-ember-most-nagyon-orulhet","timestamp":"2025. április. 26. 20:09","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai, két ember most nagyon örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4e4688-2aee-4760-b9b9-d73c97c604b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél évvel ezelőtt is történt egy hasonló eset. ","shortLead":"Másfél évvel ezelőtt is történt egy hasonló eset. ","id":"20250427_Tuzoltok-segitettek-a-kislanynak-aki-beszorult-az-1956-os-emlekmu-oszlopai-koze-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c4e4688-2aee-4760-b9b9-d73c97c604b2.jpg","index":0,"item":"1a685a0f-b979-4e6d-bac7-313b1c8260e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_Tuzoltok-segitettek-a-kislanynak-aki-beszorult-az-1956-os-emlekmu-oszlopai-koze-video","timestamp":"2025. április. 27. 12:25","title":"Tűzoltók segítettek a kislánynak, aki beszorult az 1956-os emlékműbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]