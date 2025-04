Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"62e2b1fe-fcda-4cc6-a076-e6c0dd3daa48","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"A résztvevők egy bringázhatóbb Budapestért demonstráltak.","shortLead":"A résztvevők egy bringázhatóbb Budapestért demonstráltak.","id":"20250426_Tobb-ezren-bicikliztek-a-fovarosban-kepeken-az-I-Bike-Budapest-felvonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62e2b1fe-fcda-4cc6-a076-e6c0dd3daa48.jpg","index":0,"item":"4b3155b3-7aef-47b8-818c-1e8b77c2ba3a","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Tobb-ezren-bicikliztek-a-fovarosban-kepeken-az-I-Bike-Budapest-felvonulas","timestamp":"2025. április. 26. 18:59","title":"Több ezren bicikliztek a fővárosban – nézegessen képeket az I Bike Budapest felvonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","shortLead":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","id":"20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4.jpg","index":0,"item":"5e5fa801-b6ad-4cc1-a27f-44219964a56d","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","timestamp":"2025. április. 27. 12:07","title":"Tömegek várakoznak, hogy láthassák Ferenc pápa végső nyughelyét, amin egy szál fehér rózsa fekszik – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","shortLead":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","id":"20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15.jpg","index":0,"item":"22e97877-b829-455f-ad71-a1c7013d291e","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","timestamp":"2025. április. 28. 15:23","title":"Fotókat készítenek a dolgozókról a kórházi beléptetőrendszerekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","shortLead":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","id":"20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679.jpg","index":0,"item":"b0435c17-9f39-4aca-9420-d11da41ee9b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","timestamp":"2025. április. 28. 08:06","title":"Év végéig minden megyében áldozatsegítő központ nyílik, és akár anyagi segítséget is lehet kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613d7d98-4219-4dd4-bda9-86c1d2ead82a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ülésen 19 előterjesztés vitáját folytatják le.","shortLead":"Az ülésen 19 előterjesztés vitáját folytatják le.","id":"20250428_A-Kover-Laszlo-altal-kiszabott-buntetesekrol-is-szavaz-a-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613d7d98-4219-4dd4-bda9-86c1d2ead82a.jpg","index":0,"item":"61bb4ee3-b5e4-445e-81ce-7431e076d1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_A-Kover-Laszlo-altal-kiszabott-buntetesekrol-is-szavaz-a-parlament","timestamp":"2025. április. 28. 08:25","title":"A Kövér László által kiszabott büntetésekről szavaz a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adb1342-1eea-4b4e-8376-7c937935e6aa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A boltlánc 100 új munkahelyet teremt a nyári szezonra a tó menti egységeiben.","shortLead":"A boltlánc 100 új munkahelyet teremt a nyári szezonra a tó menti egységeiben.","id":"20250428_Aldi-Balaton-nyari-szezonalis-munka-brutto-kozel-600-ezres-fizetes-hosszabb-nyitvatartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adb1342-1eea-4b4e-8376-7c937935e6aa.jpg","index":0,"item":"6f45ff7d-a7b2-4865-bf4e-70e4a36fe2d8","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_Aldi-Balaton-nyari-szezonalis-munka-brutto-kozel-600-ezres-fizetes-hosszabb-nyitvatartas","timestamp":"2025. április. 28. 11:26","title":"Bruttó 595 200 forintot is lehet majd keresni nyáron az Aldi balatoni üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi vasárnap este tömegbe hajtott és 11 embert megölt a helyi filippínó közösség által szervezett fesztiválon.","shortLead":"A férfi vasárnap este tömegbe hajtott és 11 embert megölt a helyi filippínó közösség által szervezett fesztiválon.","id":"20250428_Megvadoltak-a-vancouveri-gazolot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f.jpg","index":0,"item":"5b753ff0-5d4e-4e90-9b64-ac6ee23ae035","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Megvadoltak-a-vancouveri-gazolot","timestamp":"2025. április. 28. 07:11","title":"Megvádolták a vancouveri gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01749c88-e160-440c-baad-9f9bcb7fb3c9","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Jobban végzi a dolgát a rendőrség, több eset lát napvilágot? Vagy valóban egyre több a fiatalok, azon belül is a lányok által elkövetett erőszakos bűncselekmény a Covid óta? Molnár István Jenő bűnmegelőzési szakértő szerint a statisztikák csak elsőre tűnnek egyértelműnek és objektívnek, a stigmatizáló jelzőkkel pedig óvatosan bánna, hiszen a Z generáció különösen sok címkét kap. Szerinte nemcsak a szülők edukációja fontos, hanem hogy az iskolában nagyobb figyelmet fordítsanak a mentális egészség megőrzésére. ","shortLead":"Jobban végzi a dolgát a rendőrség, több eset lát napvilágot? Vagy valóban egyre több a fiatalok, azon belül is a lányok...","id":"20250428_fiatalkoru-elkovetok-szama-nott-lanyok-z-generacio-bunozes-covid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01749c88-e160-440c-baad-9f9bcb7fb3c9.jpg","index":0,"item":"b0c472fd-c27e-4bad-a1a5-7e22671c69de","keywords":null,"link":"/360/20250428_fiatalkoru-elkovetok-szama-nott-lanyok-z-generacio-bunozes-covid","timestamp":"2025. április. 28. 06:30","title":"„2018 volt a fordulópont” – kilőtt a fiatalkorú elkövetők száma Magyarországon, brutálisabbak lettek a lányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]