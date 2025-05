Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27b41333-d340-42f4-942f-adb508d31283","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A republikánusok több mint 80 százaléka ugyanakkor még mindig úgy véli, hogy Trump „erős vezető”.","shortLead":"A republikánusok több mint 80 százaléka ugyanakkor még mindig úgy véli, hogy Trump „erős vezető”.","id":"20250429_kozvelemeny-kutatas-egyesult-allamok-amerikaiak-tobbseg-donald-trump-veszelyes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27b41333-d340-42f4-942f-adb508d31283.jpg","index":0,"item":"34310faf-4602-45fb-b900-bd109835195b","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_kozvelemeny-kutatas-egyesult-allamok-amerikaiak-tobbseg-donald-trump-veszelyes","timestamp":"2025. április. 29. 14:19","title":"Az amerikaiak többsége szerint Trump „veszélyes diktátor”, ezért korlátozni kellene a hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce8353-9547-4680-bbfa-92fc63188162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dancsó Péter a tavalyi kiesés után ismét bekerült a gyűjtésbe. ","shortLead":"Dancsó Péter a tavalyi kiesés után ismét bekerült a gyűjtésbe. ","id":"20250430_influenszer-thevr-ranglista-hirdetes-promocio-kovetok-tiktok-kozossegi-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddce8353-9547-4680-bbfa-92fc63188162.jpg","index":0,"item":"6eac2f66-7809-408b-8dc3-f92afa3d4aae","keywords":null,"link":"/elet/20250430_influenszer-thevr-ranglista-hirdetes-promocio-kovetok-tiktok-kozossegi-media","timestamp":"2025. április. 30. 07:42","title":"Harmadjára is a TheVR vezeti a Forbes magyar influenszer ranglistáját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Magyarország nevét hallva senkinek nem az űrkutatás jut eszébe. Éppen ezért is érdemes számba venni, hogy az elmúlt évtizedek során hogyan jelent meg hazánk az űripar palettáján, mi hungarikum most odafönn, és mikkel erősödhet a magyar vonal a közeljövőben.","shortLead":"Magyarország nevét hallva senkinek nem az űrkutatás jut eszébe. Éppen ezért is érdemes számba venni, hogy az elmúlt...","id":"20250430_urkutatas-uripar-magyar-talalmanyok-feltalalok-urhajosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1.jpg","index":0,"item":"1673c498-56d1-444e-aa51-39b1f78a541f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_urkutatas-uripar-magyar-talalmanyok-feltalalok-urhajosok","timestamp":"2025. április. 30. 10:03","title":"Pille, Puli, Pillanat: Mit adnak a magyarok az űrkutatásnak? Meg fog lepődni, mennyi mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0a3a2a-3668-4e64-9ff7-65e7591097ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aktivisták elmondása szerint a telefonjaikat és a laptopjaikat is lefoglalta a rendőrség.","shortLead":"Az aktivisták elmondása szerint a telefonjaikat és a laptopjaikat is lefoglalta a rendőrség.","id":"20250429_Gruzia-tuntetesek-EU-razzia-aktivista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db0a3a2a-3668-4e64-9ff7-65e7591097ba.jpg","index":0,"item":"8fd57cd1-1205-4059-aee6-66ad47e1b7f4","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Gruzia-tuntetesek-EU-razzia-aktivista","timestamp":"2025. április. 29. 16:21","title":"Ellenzéki tüntetéseket támogató aktivisták lakásán razziázott a grúz rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A második magyar űrhajós két hetet tölt majd az űrben.","shortLead":"A második magyar űrhajós két hetet tölt majd az űrben.","id":"20250429_kapu-tibor-magyar-urhajos-nemzetkozi-urallomas-indulas-idopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"90afdc55-907b-4d9a-9a38-75c04db918ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_kapu-tibor-magyar-urhajos-nemzetkozi-urallomas-indulas-idopont","timestamp":"2025. április. 29. 17:19","title":"Megvan, mikor indul Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány régi vezetése ellen indult eljárás.","shortLead":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti...","id":"20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa.jpg","index":0,"item":"23fee7f4-75f4-45e1-aef3-8f5871f5534c","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","timestamp":"2025. május. 01. 10:45","title":"A MNB-s alapítványtól eltávolított kuratóriumi elnök távozott a Bank of China leánycégének igazgatóságából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1166d2-4240-467b-b24d-0e816bf940f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Törő Gábor, a Fidesz politikusa Facebook-oldalán elismerte, hogy az ő fiához vonultak ki a rendőrök.","shortLead":"Törő Gábor, a Fidesz politikusa Facebook-oldalán elismerte, hogy az ő fiához vonultak ki a rendőrök.","id":"20250430_toro-gabor-fidesz-kabitoszer-garazdasag-gazpisztoly-rendorseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1166d2-4240-467b-b24d-0e816bf940f7.jpg","index":0,"item":"41e32dea-325f-4704-bba6-c6cf4ae5882a","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_toro-gabor-fidesz-kabitoszer-garazdasag-gazpisztoly-rendorseg-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 18:51","title":"Drogot találtak a rendőrök Törő Gábor fideszes képviselő fiánál, miután garázdaság miatt kivonultak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Sok országban látni lehetett, ahogy a demokrácia fokozatosan eltűnik, bár nem voltak tankok az utcákon. Lehet, hogy Amerika is erre tart – vagy már ott van.","shortLead":"Sok országban látni lehetett, ahogy a demokrácia fokozatosan eltűnik, bár nem voltak tankok az utcákon. Lehet...","id":"20250429_usa-magyarorszag-trump-orban-demokracia-autokracia-new-yorker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"49eed0cb-34d7-428f-8c5c-705ca81442a1","keywords":null,"link":"/360/20250429_usa-magyarorszag-trump-orban-demokracia-autokracia-new-yorker","timestamp":"2025. április. 29. 16:06","title":"Autokrácia lesz az USA? A New Yorker szerzője eljött Magyarországra megnézni, mi az, amit Orbántól tanulhat Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]