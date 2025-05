Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"03b4583d-8ca9-4b11-886f-c3812cdd6cd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tettesek bűnszervezetekkel kapcsolatban álló rivális bányászok voltak.","shortLead":"A tettesek bűnszervezetekkel kapcsolatban álló rivális bányászok voltak.","id":"20250505_Emberrablas-gyilkossag-peru-aranybanya-banyaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b4583d-8ca9-4b11-886f-c3812cdd6cd4.jpg","index":0,"item":"ea10162d-fa0c-404d-b6e1-9c789d6e06e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Emberrablas-gyilkossag-peru-aranybanya-banyaszok","timestamp":"2025. május. 05. 05:27","title":"Elraboltak, majd meggyilkoltak több aranybányászt Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint ennyire rövid idejű fegyvernyugvással nem lehetne értelmesen tárgyalni a tartós békéről.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint ennyire rövid idejű fegyvernyugvással nem lehetne értelmesen tárgyalni a tartós békéről.","id":"20250503_Zelenszkij-Putyin-haromnapos-tuzszuneti-javaslat-elutasitva-szinjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892.jpg","index":0,"item":"c5656dad-dc69-4c95-834c-da32c979e509","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Zelenszkij-Putyin-haromnapos-tuzszuneti-javaslat-elutasitva-szinjatek","timestamp":"2025. május. 03. 19:50","title":"„Színjáték” – Zelenszkij elutasította Putyin háromnapos tűzszüneti javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25197f9-8129-47a7-a176-3a7fe981614e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szakértők szerint ennek akadálya lehet, hogy a kutatók díjazása messze elmarad a tengerentúli szinttől. ","shortLead":"Szakértők szerint ennek akadálya lehet, hogy a kutatók díjazása messze elmarad a tengerentúli szinttől. ","id":"20250505_egyesult-allamok-europai-unio-amerikai-tudosok-donald-trump-emmanuel-macron-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25197f9-8129-47a7-a176-3a7fe981614e.jpg","index":0,"item":"746056c4-beb3-41eb-bb7f-d328406af829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_egyesult-allamok-europai-unio-amerikai-tudosok-donald-trump-emmanuel-macron-konferencia","timestamp":"2025. május. 05. 12:44","title":"Európába csábítanák a Trump elől menekülő amerikai tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fe93c5-0e23-40f7-bfe9-40ff4aee816c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 140 milliós sportkocsit és a benne ülő milliárdost a Puskás Sport Hotelhez vezető úton fotózták le.","shortLead":"A 140 milliós sportkocsit és a benne ülő milliárdost a Puskás Sport Hotelhez vezető úton fotózták le.","id":"20250504_hadhazy-meszaros-lorinc-ferrari-felcsut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93fe93c5-0e23-40f7-bfe9-40ff4aee816c.jpg","index":0,"item":"9165cf82-4d5d-4bca-bf75-18a42b4d9326","keywords":null,"link":"/elet/20250504_hadhazy-meszaros-lorinc-ferrari-felcsut-ebx","timestamp":"2025. május. 04. 08:31","title":"Hadházy: Mészáros Lőrinc is Ferrarival bukkant fel Felcsútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone 18-akat érintheti. ","shortLead":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone...","id":"20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f.jpg","index":0,"item":"36243725-685d-4bc0-b9f8-1d424d2dd401","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","timestamp":"2025. május. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet az Apple-nél, és ehhez a hajlítható iPhone-nak is köze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nő stabil állapotban van, és jó úton halad a rehabilitáció felé.","shortLead":"A nő stabil állapotban van, és jó úton halad a rehabilitáció felé.","id":"20250505_szerbia-ujvideki-tragedia-tulelo-teodora-stabil-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"50400ba4-8cb0-410c-a4aa-958e95ed1890","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_szerbia-ujvideki-tragedia-tulelo-teodora-stabil-allapot","timestamp":"2025. május. 05. 11:00","title":"Mindkét lábát és a csípője egy részét is elveszítette az újvidéki tragédia egyetlen túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint a romániai elnökválasztás első fordulójának győztese, George Simion. Hogyan lesz a román fociultrákkal magyarok ellen támadó, pártadományokkal ügyeskedőből a magyarok által is támogatott államfőjelölt? Portré.","shortLead":"Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint...","id":"20250505_George-Simion-a-simlis-es-szende-vasgardista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"589740f3-f964-4bb3-a88e-c98a0b79b1ee","keywords":null,"link":"/360/20250505_George-Simion-a-simlis-es-szende-vasgardista","timestamp":"2025. május. 05. 11:15","title":"Hogyan nyerhetett ekkorát George Simion, a simlis és szende vasgárdista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6688d0ff-9ae1-429f-8f04-df8990a62e1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lehulló dróndarabok okoztak több helyen is tüzet, összesen 165 drónt indított az orosz hadsereg Ukrajna ellen az elmúlt éjjel.","shortLead":"Lehulló dróndarabok okoztak több helyen is tüzet, összesen 165 drónt indított az orosz hadsereg Ukrajna ellen az elmúlt...","id":"20250504_orosz-drontamadas-kijevet-lakohaz-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6688d0ff-9ae1-429f-8f04-df8990a62e1d.jpg","index":0,"item":"c9f04913-9304-453e-998a-9278816238ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_orosz-drontamadas-kijevet-lakohaz-tuz","timestamp":"2025. május. 04. 10:15","title":"Orosz dróntámadás érte Kijevet, több lakóház lángba borult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]