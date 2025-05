Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a30d9d61-e834-4cf4-9367-8fa53cec3203","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az izraeli férfit a lengyel hatóságok keresték.","shortLead":"Az izraeli férfit a lengyel hatóságok keresték.","id":"20250506_rendorseg-budapest-elfogas-nemzetkozi-bunszervezet-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a30d9d61-e834-4cf4-9367-8fa53cec3203.jpg","index":0,"item":"c54d8278-6c0e-42ad-9cd8-9f14773eb3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_rendorseg-budapest-elfogas-nemzetkozi-bunszervezet-vezetoje","timestamp":"2025. május. 06. 09:10","title":"Budapest belvárosában fogták el egy nemzetközi bűnszervezet vezetőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad7d5ab-5543-4652-b043-3a0b165ac0d2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új stratégiára térnek át néhány kínai adatközpontban: a korábbi, három–öt év alatti megtérüléssel kecsegtető bérbeadás helyett inkább azonnal eladják a feleslegesség vált grafikus kártyákat. Kérdés, hogy van-e értelme megszabadulni akkor ezektől, amikor ennyire bizonytalan a későbbi hozzáférési lehetőség.","shortLead":"Új stratégiára térnek át néhány kínai adatközpontban: a korábbi, három–öt év alatti megtérüléssel kecsegtető bérbeadás...","id":"20250504_kina-nvidia-gpu-kiarusitasa-berbeadas-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad7d5ab-5543-4652-b043-3a0b165ac0d2.jpg","index":0,"item":"ccdf8233-c92a-4cf4-a0e0-8bb0e6b6bab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kina-nvidia-gpu-kiarusitasa-berbeadas-eladas","timestamp":"2025. május. 04. 14:03","title":"Stratégia a túlélésért: Kínában 3-5 év helyett azonnal pénzt csinálnak az Nvidia videokártyákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07bca07-53b6-4ee8-ac97-ad1a8b6dc665","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a megoldás azok számára, akik egy egyedi megjelenésű Cadillac villany SUV-ra vágynak.","shortLead":"Íme a megoldás azok számára, akik egy egyedi megjelenésű Cadillac villany SUV-ra vágynak.","id":"20250506_eszveszto-tuningot-kapott-a-4-tonnas-cadillac-luxusterepjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f07bca07-53b6-4ee8-ac97-ad1a8b6dc665.jpg","index":0,"item":"63193c12-ddde-4b7a-b587-efa6d5872e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_eszveszto-tuningot-kapott-a-4-tonnas-cadillac-luxusterepjaro","timestamp":"2025. május. 06. 06:41","title":"Észvesztő tuningot kapott a 4 tonnás Cadillac luxusterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46318ebd-4bd8-4c59-9a03-ce11152251ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Star Wars hasonlattal szúrt oda a baloldalnak a Fehér Ház.","shortLead":"Star Wars hasonlattal szúrt oda a baloldalnak a Fehér Ház.","id":"20250504_Az-izompacsirta-Trump-sasos-lezerkados-keppel-unnepli-a-nemzetkozi-Star-Wars-napot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46318ebd-4bd8-4c59-9a03-ce11152251ec.jpg","index":0,"item":"fe18dec2-a5cc-41e5-8909-ca90326ead19","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Az-izompacsirta-Trump-sasos-lezerkados-keppel-unnepli-a-nemzetkozi-Star-Wars-napot","timestamp":"2025. május. 04. 19:29","title":"Az izompacsirta Trump sasos, lézerkados képpel ünnepli a nemzetközi Star Wars-napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29d4075-70ab-4ec8-b2a6-d4abdabfaec5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizennyolcadik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250425_Gondolkozz-velunk-Kavicsok-haromszogben-Szexi-a-matek-18","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29d4075-70ab-4ec8-b2a6-d4abdabfaec5.jpg","index":0,"item":"f8c23a50-5428-49d3-a866-78e523c02500","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Gondolkozz-velunk-Kavicsok-haromszogben-Szexi-a-matek-18","timestamp":"2025. május. 06. 10:02","title":"Gondolkozz velünk: Kavicsok háromszögben – Szexi a matek 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Főleg a nagy vidéki városokban és Budapesten esett vissza a lakásépítések száma. Új engedélyből vidéken mindenhol kevesebbet, Budapesten azonban néhány nagyberuházás miatt majdnem háromszor annyit adtak ki, mint tavaly.","shortLead":"Főleg a nagy vidéki városokban és Budapesten esett vissza a lakásépítések száma. Új engedélyből vidéken mindenhol...","id":"20250506_lakas-epites-epitkezes-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37.jpg","index":0,"item":"81502f5f-6253-4000-80f7-fcb3bfd2aff4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250506_lakas-epites-epitkezes-ksh","timestamp":"2025. május. 06. 08:35","title":"Évek óta nem adtak át annyira kevés lakást, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada történtekről, arról, hogy a tudomány és a tudósok intézményesített függetlenségét 1949 őszén szinte ellenállás nélkül számolhatta fel a kommunista hatalom. Mivel a szerteágazó hadművelet dokumentumai szinte hiánytalanul fennmaradtak, az elmúlt években több kutatónak alkalma volt feldolgozni az Akadémia behódoltatásának fordulatos és tragikomikus elemeket sem nélkülöző történetét. Cikkünk először a HVG 1999. december 4-i számában jelent meg, az MTA körüli mostani események fényében ma is tanulságos, ezért is közöljük újra.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada...","id":"20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5.jpg","index":0,"item":"e58a9e5c-216d-414c-b483-fed4ec19204b","keywords":null,"link":"/360/20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","timestamp":"2025. május. 04. 18:45","title":"Rákosiék 1949-ben megmutatták, hogyan gyűrheti uralma alá egy párt az Akadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alaposan visszaesett az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés, ez fékezheti a drágulást.","shortLead":"Alaposan visszaesett az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés, ez fékezheti a drágulást.","id":"20250505_ingatlanpiac-lakasvasarlas-befektetok-sajat-celu-lakasvasarlok-hirdetesek-erdeklodesek-lassulhat-a-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"b5f132c1-1fb0-4e0e-a1f7-f1fcf7d08c0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250505_ingatlanpiac-lakasvasarlas-befektetok-sajat-celu-lakasvasarlok-hirdetesek-erdeklodesek-lassulhat-a-dragulas","timestamp":"2025. május. 05. 11:33","title":"A befektetők már kitombolták magukat, most a saját célú lakásvásárlók ideje jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]