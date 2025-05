Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c96e661-f03d-43c0-a40d-648ea95f889d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselők szerint az Európai Bíróság múlt heti döntése átírja a devizahitelesek ügyeinek eddigi értelmezését.","shortLead":"A független képviselők szerint az Európai Bíróság múlt heti döntése átírja a devizahitelesek ügyeinek eddigi...","id":"20250506_jambor-andras-hadhazy-akos-devizahitelesek-strasbourg-torvenyjavaslat-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c96e661-f03d-43c0-a40d-648ea95f889d.jpg","index":0,"item":"f25f69c7-9f85-4dce-847d-39ec89fd4e00","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_jambor-andras-hadhazy-akos-devizahitelesek-strasbourg-torvenyjavaslat-parlament","timestamp":"2025. május. 06. 11:15","title":"Az összes devizahiteles ügy felfüggesztését kezdeményezte Jámbor András és Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8abc47-b5f5-4d09-8594-4689f23a0a1f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Magyarországon novemberben lépnek fel, ám az énekesnő, Marie Frediksson halála miatt már nem az eredeti felállásban. ","shortLead":"Magyarországon novemberben lépnek fel, ám az énekesnő, Marie Frediksson halála miatt már nem az eredeti felállásban. ","id":"20250506_Roxette-Budapest-koncert-visszateres-turne-Budapest-Arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb8abc47-b5f5-4d09-8594-4689f23a0a1f.jpg","index":0,"item":"881553df-e2c4-44d0-bfb6-b1117d5968ab","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_Roxette-Budapest-koncert-visszateres-turne-Budapest-Arena","timestamp":"2025. május. 06. 11:03","title":"Arénakoncertet ad Budapesten a Roxette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás Rolls-Royce-okból.","shortLead":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás...","id":"20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4.jpg","index":0,"item":"0dcc2937-0d71-4347-8db4-b145246c1d88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","timestamp":"2025. május. 07. 07:59","title":"Szuperritka és méregdrága a Cadillac überluxus szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f70bfe-4160-4376-b134-61cb49567c1a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hosszú elnökségi ülést tart szerdán a Momentum, ez elé időzítette a volt elnök, Fekete-Győr András a merész javaslatát, hogy a párt inkább el se induljon a 2026-os választáson. A HVG úgy tudja, erről és a mandátumáról lemondott Orosz Anna képviselő-utódlásáról is szó lesz az elnökségin.","shortLead":"Hosszú elnökségi ülést tart szerdán a Momentum, ez elé időzítette a volt elnök, Fekete-Győr András a merész javaslatát...","id":"20250507_Osszeul-a-Momentum-elnoksege-Fekete-Gyor-felszamolasi-javaslata-es-Orosz-Anna-utodlasa-is-a-temak-kozt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8f70bfe-4160-4376-b134-61cb49567c1a.jpg","index":0,"item":"d77e10e9-592f-4d59-a2e6-b609fe8bcd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Osszeul-a-Momentum-elnoksege-Fekete-Gyor-felszamolasi-javaslata-es-Orosz-Anna-utodlasa-is-a-temak-kozt-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:33","title":"Összeül a Momentum elnöksége, Fekete-Győr „felszámolási javaslata” és Orosz Anna utódlása is a témák közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy ráckevei lakossági fórumra ugrott be Tuzson Bence mellé és ott beszélt a készülő jogszabályról.","shortLead":"Orbán Viktor egy ráckevei lakossági fórumra ugrott be Tuzson Bence mellé és ott beszélt a készülő jogszabályról.","id":"20250506_Orban-kulfoldrol-finanszirozott-civil-szervezetek-atlathatosagi-torveny-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"135a8245-efec-49dd-90c0-70b2f8740f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Orban-kulfoldrol-finanszirozott-civil-szervezetek-atlathatosagi-torveny-tervezet","timestamp":"2025. május. 06. 20:44","title":"Orbán: A külföldről finanszírozott, „magukat civilnek mondó” szervezeteket ellenőrzés alá vonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre hevesebb rongyrázás a végjáték. Hogy az utolsó évüket akarják kiélvezni. És most már mindegy, mit csinálnak, mert túl vannak minden büntetési tételen. Vélemény.","shortLead":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre...","id":"20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce.jpg","index":0,"item":"afeb357e-ce16-4959-8a9f-3adaa5c17356","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","timestamp":"2025. május. 08. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Szodoma százhúsz Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e96165-4a50-4cdd-b3a6-2f6bae85336b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szanaai repülőtéren több gép is kiégett, de lebombáztak egy cementgyárat is az izraeli erők.","shortLead":"A szanaai repülőtéren több gép is kiégett, de lebombáztak egy cementgyárat is az izraeli erők.","id":"20250506_izrael-bombazas-szanaa-nemzetkozi-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e96165-4a50-4cdd-b3a6-2f6bae85336b.jpg","index":0,"item":"e463f53f-ce2c-4ff6-9adc-bde548c3e0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_izrael-bombazas-szanaa-nemzetkozi-repuloter","timestamp":"2025. május. 06. 16:39","title":"Izrael lebombázta a szanaai nemzetközi repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. május. 08. 07:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""}]