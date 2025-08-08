Trump már úgy is találkozna Putyinnal, hogy az orosz elnök nem tárgyal személyesen Zelenszkijjel

Donald Trump kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt újságírói kérdésre.

Bár korábban Trump azt mondta, csak akkor hajlandó találkozni Putyinnal, ha az orosz elnök egy asztalhoz ül az ukrán államfővel, az amerikai elnök most nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy az orosz–ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai–orosz csúcstalálkozó.

Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban, a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai–orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános. A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy „Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyenfajta egyeztetéseken is”.

Farhan Hak, az ENSZ helyettes szóvivője, szintén New Yorkban, António Guterres ENSZ-főtitkár nevében úgy reagált a lehetséges amerikai–orosz csúcstalálkozóra, hogy „meg kell látnunk, mi történik”. „Világos, hogy üdvözlünk minden erőfeszítést, ami arra irányul, hogy olyan békét hozzon Ukrajnában, ami összhangban van az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi joggal és az ENSZ Közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács határozataival” – mondta.

Csütörtökön Vlagyimir Putyin a Kremlben arról beszélt, hogy az Egyesült Arab Emírségek megfelelő helyszín lenne az orosz–amerikai csúcstalálkozó számára.