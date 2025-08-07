Fleck Zoltán a HVG-nek: Pont az utcai erőszakot szeretném megelőzni – Fülke

No Title No Description

Politikai nyomást sejt amögött Fleck Zoltán, hogy az ELTE, ahol amúgy ő is tanít, egyenesen elhatárolódott egy hónappal ezelőtti kijelentésétől. Fleck ugyanis egy tiszás rendezvényen vázolta fel egy olyan választás következményeit, amit ugyan Magyar Péterék megnyernek, a köztársasági elnök mégis a Fidesznek ad kormányalakítási megbízást. Fejtegetése komoly port kavart: akkorát, hogy mára Bayer Zsolt és Gulyás Gergely tandemben követelik a kirúgását, Lánczi Tamás pedig fel is jelentette.

Fleck Zoltán műsorunkban elmondta: pont, hogy az erőszakot akarja megelőzni azzal, hogy jelzi, a győztesnek kötelessége lesz emlékeztetni a köztársasági elnököt arra, hogy ha nem őt kéri fel kormányalakításra, annak beláthatatlan következményei lesznek. Ezt pedig – akár tetszik, akár nem – politikai zsarolásnak hívják. De ez nem egyenértékű azzal, mintha Sulyok Tamást valaki személyében zsarolná meg.

Miért hibás kifejezés a „feles alkotmányozás”? Hogyan tudja hatalmát gyakorolni a magyar jogrendben bárki, aki szűken nyeri a következő választást? És „mit szeretne, Fleck kolléga, utcai harcot, forradalmat?” Fleck Zoltánt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.

