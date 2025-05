Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c03a80bf-7dd5-462b-8fd0-d55282e091ed","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"De ez nem jelenti azt, hogy az orosz elnök fel is fogja menteni a csecsen vezért.","shortLead":"De ez nem jelenti azt, hogy az orosz elnök fel is fogja menteni a csecsen vezért.","id":"20250506_kadirov-felmenteset-kerte-putyintol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c03a80bf-7dd5-462b-8fd0-d55282e091ed.jpg","index":0,"item":"95e1c877-d628-4b98-b162-c59aad5c9ae6","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_kadirov-felmenteset-kerte-putyintol","timestamp":"2025. május. 06. 18:38","title":"Kadirov a felmentését kérte Vlagyimir Putyintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe2634-cf4f-47de-962c-ca45213abf75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Sidney Crosby nem vállalta a játékot a vendégeknél, VIP-páholyból nézte a meccset az MVM Dome-ban.","shortLead":"Sidney Crosby nem vállalta a játékot a vendégeknél, VIP-páholyból nézte a meccset az MVM Dome-ban.","id":"20250506_magyarorszag-kanada-jegkorong-6-0","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bbe2634-cf4f-47de-962c-ca45213abf75.jpg","index":0,"item":"2634f534-ed51-4224-b503-870d5e8386de","keywords":null,"link":"/sport/20250506_magyarorszag-kanada-jegkorong-6-0","timestamp":"2025. május. 06. 21:50","title":"6-0-ra kikapott Kanadától a magyar jégkorong-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a lepkefing- és atombombaskálán érdemes értelmezni Magyar Péter felvételét, amelyen a honvédelmi miniszter arról beszél, hogy szakítanak a békementalitással.","shortLead":"A politikai elemző szerint a lepkefing- és atombombaskálán érdemes értelmezni Magyar Péter felvételét, amelyen...","id":"20250508_Torok-Gabor-elemzes-Magyar-Peter-hangfelvetel-honvedelmi-miniszter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2.jpg","index":0,"item":"16724701-1370-4afd-99b2-7391fd6b1363","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Torok-Gabor-elemzes-Magyar-Peter-hangfelvetel-honvedelmi-miniszter-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 13:28","title":"Török Gábor szerint a Magyar Péterék által közölt hangfelvétel messze nem annyira védhetetlen, mint a „hazudtunk reggel, éjjel meg este”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","shortLead":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","id":"20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479.jpg","index":0,"item":"e1638d76-8bc9-4580-8993-2e64288feebe","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","timestamp":"2025. május. 07. 08:19","title":"Rendőrség: a keddi tüntetés után vonuló tömegből egy férfi megrongált egy kisteherautót az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban húsz hónapra tiltottak el, mert részese volt a sportágat megrázó bundabotránynak. ","shortLead":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban...","id":"20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c.jpg","index":0,"item":"2f393271-24a5-4eb8-af7a-5f97a847ab6f","keywords":null,"link":"/sport/20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","timestamp":"2025. május. 06. 19:11","title":"A bundabotrányból visszatérő kínai tehetség a walesiek félvak nagyságát győzte le a sznúkervilág koronájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A holnapi Vörös téri parádé is jelzi, hogy Putyin háborúkat akar. Hszi és Putyin a Trump keltette zűrzavar legnagyobb haszonélvezője. Netanjahu terveiből látszik, hogy a szélsőséges politika immár a fő áramlat része Izraelben. Trump le tudja győzni a jemeni huszikat, ha Amerika kitart, de az iráni segédcsapat továbbra is fenyegetést jelent. Ha a „Merzcron”, azaz a francia–német kettős kudarcot vall, Európa is kudarcot vall. Témák és vélemények.","shortLead":"A holnapi Vörös téri parádé is jelzi, hogy Putyin háborúkat akar. Hszi és Putyin a Trump keltette zűrzavar legnagyobb...","id":"20250508_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"57dea3a5-6542-4228-a676-5ddae0cddbfb","keywords":null,"link":"/360/20250508_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 08. 10:30","title":"Brit katonai szakértő: Ez már nem blöff, Putyin egyetlen lehetősége az atomháború, a NATO-nak a legrosszabbra kell készülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A pilóta sikeresen katapultált.","shortLead":"A pilóta sikeresen katapultált.","id":"20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980.jpg","index":0,"item":"8cf280bf-5eda-488c-9637-97671764a383","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","timestamp":"2025. május. 07. 14:39","title":"Megint lezuhant egy F/A-18 vadászgép, ezúttal Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]