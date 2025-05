Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ffc383c3-cb5f-40b6-a70f-aab8949f73c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Balatoni Katalin eddig a köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt.","shortLead":"Balatoni Katalin eddig a köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt.","id":"20250508_balatoni-katalin-miniszterelnoki-biztos-pedagogiai-innovacio-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffc383c3-cb5f-40b6-a70f-aab8949f73c7.jpg","index":0,"item":"de0eaea2-4085-4744-8cf5-12ba7b774ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_balatoni-katalin-miniszterelnoki-biztos-pedagogiai-innovacio-oktatas","timestamp":"2025. május. 08. 07:42","title":"Miniszterelnöki biztosa lesz a pedagógiai innovációnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2bf2dc-719e-4164-91de-3e45b5fe9d8e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarországon nem napi két percben megy a gyűlöletpropaganda, hanem 24 órában, és nem véletlenül.","shortLead":"Magyarországon nem napi két percben megy a gyűlöletpropaganda, hanem 24 órában, és nem véletlenül.","id":"20250508_Deutsche-Welle-Orban-a-Nagy-Testver-stilusaban-gyulolkodik-Ukrajna-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e2bf2dc-719e-4164-91de-3e45b5fe9d8e.jpg","index":0,"item":"fb7d929b-71a1-4a0d-865a-0365eac43d21","keywords":null,"link":"/360/20250508_Deutsche-Welle-Orban-a-Nagy-Testver-stilusaban-gyulolkodik-Ukrajna-ellen","timestamp":"2025. május. 08. 07:30","title":"Deutsche Welle: Orbán a Nagy Testvér stílusában gyűlölködik Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4e3cd1-a4f7-4db5-af6e-7f4c2bb9b3af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo szerint a tolatókamera problémája az összes modelljét érinti.","shortLead":"A Volvo szerint a tolatókamera problémája az összes modelljét érinti.","id":"20250508_400-ezer-autot-hiv-vissza-Volvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c4e3cd1-a4f7-4db5-af6e-7f4c2bb9b3af.jpg","index":0,"item":"d17b8367-4c51-4252-8af8-86995d7ee6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_400-ezer-autot-hiv-vissza-Volvo","timestamp":"2025. május. 08. 08:18","title":"Vakon tolathatnak a Volvók, visszahívnak több mint 400 ezer autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b233efa0-8544-4120-9414-59e008985525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helybeliek úgy tudják, hogy az elkövető csákánnyal ütötte fejbe a feleségét.","shortLead":"A helybeliek úgy tudják, hogy az elkövető csákánnyal ütötte fejbe a feleségét.","id":"20250508_csomend-feleseg-gyilkossag-emberoles-ferj-gyanusitott-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b233efa0-8544-4120-9414-59e008985525.jpg","index":0,"item":"185955a2-5546-4706-a6f0-c5a276fe0557","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_csomend-feleseg-gyilkossag-emberoles-ferj-gyanusitott-rendorseg","timestamp":"2025. május. 08. 11:27","title":"Felesége brutális meggyilkolásával gyanúsítanak egy csömendi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi legfőbb ügyész távozásáról régóta pletykálnak, sajtóinformációk szerint az Alkotmánybíróság elnöke lehet.","shortLead":"A jelenlegi legfőbb ügyész távozásáról régóta pletykálnak, sajtóinformációk szerint az Alkotmánybíróság elnöke lehet.","id":"20250507_Kover-Laszlo-Polt-Peter-kivalo-alkotmanybiro-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"5b19f853-8772-4356-8c8f-ac71143c9ce8","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Kover-Laszlo-Polt-Peter-kivalo-alkotmanybiro-lesz","timestamp":"2025. május. 07. 21:51","title":"Kövér László: Polt Péter kiváló alkotmánybíró lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","shortLead":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","id":"20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"2f90a583-dc94-424e-9fed-cc160d65972d","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","timestamp":"2025. május. 08. 07:53","title":"Volt, aki tízmillió forinttal támogatta a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A holnapi Vörös téri parádé is jelzi, hogy Putyin háborúkat akar. Hszi és Putyin a Trump keltette zűrzavar legnagyobb haszonélvezője. Netanjahu terveiből látszik, hogy a szélsőséges politika immár a fő áramlat része Izraelben. Trump le tudja győzni a jemeni huszikat, ha Amerika kitart, de az iráni segédcsapat továbbra is fenyegetést jelent. Ha a „Merzcron”, azaz a francia–német kettős kudarcot vall, Európa is kudarcot vall. Témák és vélemények.","shortLead":"A holnapi Vörös téri parádé is jelzi, hogy Putyin háborúkat akar. Hszi és Putyin a Trump keltette zűrzavar legnagyobb...","id":"20250508_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"57dea3a5-6542-4228-a676-5ddae0cddbfb","keywords":null,"link":"/360/20250508_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 08. 10:30","title":"Brit katonai szakértő: Ez már nem blöff, Putyin egyetlen lehetősége az atomháború, a NATO-nak a legrosszabbra kell készülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz, hogy hosszú távon is energikusak, kiegyensúlyozottak és egészségesek maradhassunk, elengedhetetlen, hogy ne csak a mozgásra és a kalóriákra figyeljünk oda – hanem a tudatos, célzott vitaminpótlásra is. ","shortLead":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz...","id":"20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205.jpg","index":0,"item":"6fbcb8da-4e7e-40f3-a3ca-d6ee30618b68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","timestamp":"2025. május. 08. 19:30","title":"Teljesen kimerültél? A modern életmód csapdáira a kellő vitaminpótlás lehet a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]