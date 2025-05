Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"364ca51a-e39b-47b9-a992-4655f604c540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék részéről reagált még a Jobbik, megszólalt Fekete-Győr András és Pankotai Lili is.","shortLead":"Az ellenzék részéről reagált még a Jobbik, megszólalt Fekete-Győr András és Pankotai Lili is.","id":"20250508_ellenzek-gyurcsany-tavozas-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/364ca51a-e39b-47b9-a992-4655f604c540.jpg","index":0,"item":"748c7868-8d9a-4331-afcc-833be634d409","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_ellenzek-gyurcsany-tavozas-reakciok","timestamp":"2025. május. 08. 16:19","title":"A kutyák egy utolsó poénnal, volt pártjai pedig megrendülten búcsúztatták Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","shortLead":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","id":"20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548.jpg","index":0,"item":"d347136d-d5dc-4a4b-a963-7d2561b2a280","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 22:55","title":"Kettős győzelemmel jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece36359-7f6b-4bfd-b5ed-fc420185cac0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szedán és kombi formában támadó új Audi RS5-nek már javában zajlik a Nordschleifén történő tesztelése.","shortLead":"A szedán és kombi formában támadó új Audi RS5-nek már javában zajlik a Nordschleifén történő tesztelése.","id":"20250508_videon-a-v6-mellett-kitarto-vadonatuj-audi-rs5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ece36359-7f6b-4bfd-b5ed-fc420185cac0.jpg","index":0,"item":"490fdecf-100f-4bb3-8e57-93b0eb6a5d86","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_videon-a-v6-mellett-kitarto-vadonatuj-audi-rs5","timestamp":"2025. május. 08. 06:41","title":"Videón a V6 mellett kitartó vadonatúj Audi RS5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vádhatóság szerint Varga és társai nem a valós, 737 millió forintos értékén adták el a Nógrádi Vegyipari Zrt. részvényeit, hanem 277,7 millióval kevesebbért. Különösen nagy vagyoni kárt okozó hűtlen kezelés miatt vonnák felelősségre.","shortLead":"A vádhatóság szerint Varga és társai nem a valós, 737 millió forintos értékén adták el a Nógrádi Vegyipari Zrt...","id":"20250508_varga-zoltan-central-mediacsoport-nogradi-vegyipari-zrt-eladas-hutlen-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac.jpg","index":0,"item":"c0e84d17-9e80-4d84-abf1-c5ab066f7e6a","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_varga-zoltan-central-mediacsoport-nogradi-vegyipari-zrt-eladas-hutlen-kezeles","timestamp":"2025. május. 08. 12:27","title":"Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség Varga Zoltánra, a Central Médiacsoport tulajdonosára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a lepkefing- és atombombaskálán érdemes értelmezni Magyar Péter felvételét, amelyen a honvédelmi miniszter arról beszél, hogy szakítanak a békementalitással.","shortLead":"A politikai elemző szerint a lepkefing- és atombombaskálán érdemes értelmezni Magyar Péter felvételét, amelyen...","id":"20250508_Torok-Gabor-elemzes-Magyar-Peter-hangfelvetel-honvedelmi-miniszter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2.jpg","index":0,"item":"16724701-1370-4afd-99b2-7391fd6b1363","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Torok-Gabor-elemzes-Magyar-Peter-hangfelvetel-honvedelmi-miniszter-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 13:28","title":"Török Gábor szerint a Magyar Péterék által közölt hangfelvétel messze nem annyira védhetetlen, mint a „hazudtunk reggel, éjjel meg este”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b38c6-7811-47b3-9dcf-ef7b4a7fe396","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Alighanem az utolsó esélye az egykori Dunaferrnek, hogy legalább a hengerművét megveszi az egyik érdeklődő. A cseh jelentkező mögött a háborút vívó Ukrajna egyik komoly hadiipari beszállítója áll.","shortLead":"Alighanem az utolsó esélye az egykori Dunaferrnek, hogy legalább a hengerművét megveszi az egyik érdeklődő. A cseh...","id":"20250508_hvg-cseh-dunaferr-kina-magyar-hengermu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c9b38c6-7811-47b3-9dcf-ef7b4a7fe396.jpg","index":0,"item":"96de3e73-34c4-441f-adfd-9fb3852363e5","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-cseh-dunaferr-kina-magyar-hengermu","timestamp":"2025. május. 08. 12:42","title":"Ukrajna egyik fegyverszállítójának adja a Dunaferr hengerművét a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f7ad4f-6038-41c3-8b7f-1987b460c489","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egyelőre sok a találgatás, milyen pápa is lesz XIV. Leó, de azért messze nem sötét ló, jó néhány kardinális kérdésben pontosan tudni lehet, hol is áll. Gyorsreakciók a világlapokból.","shortLead":"Egyelőre sok a találgatás, milyen pápa is lesz XIV. Leó, de azért messze nem sötét ló, jó néhány kardinális kérdésben...","id":"20250509_lapszemle-papa-trump-xiv-leo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f7ad4f-6038-41c3-8b7f-1987b460c489.jpg","index":0,"item":"e47d134f-78ea-403e-86e6-c693a8700bbe","keywords":null,"link":"/360/20250509_lapszemle-papa-trump-xiv-leo","timestamp":"2025. május. 09. 07:30","title":"Az új pápa minden, ami Trump nem: a tömegek hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]