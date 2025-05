Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","shortLead":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","id":"20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511.jpg","index":0,"item":"04a8a512-5253-4bdb-a735-baf8afd2610f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","timestamp":"2025. május. 13. 06:03","title":"Még mindig nem lesz melegebb 20 foknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcb04ca-e602-4e9c-b301-2446db7b0d5b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Reménykeltőnek tűnt a nyolcvan éve véget ért második világháború után, hogy a fizikai és morális értelemben lerongyolódott Magyarország szakít a régi rendszerrel, és kiépülhet a polgári demokrácia. Ám hamar szembesülni kellett azzal, hogy a szovjet érdekszférába sorolt országban mindez hiú ábránd.","shortLead":"Reménykeltőnek tűnt a nyolcvan éve véget ért második világháború után, hogy a fizikai és morális értelemben...","id":"20250511_hvg-zsarnoksagok-halojaban-masodik-vilaghaboru-utan-magyarorszag-bibo-marai-rakosi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dcb04ca-e602-4e9c-b301-2446db7b0d5b.jpg","index":0,"item":"fdb25217-3c7d-4e8b-aaed-48f58758e5bc","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-zsarnoksagok-halojaban-masodik-vilaghaboru-utan-magyarorszag-bibo-marai-rakosi","timestamp":"2025. május. 11. 16:30","title":"Így ért véget a II. világháború Magyarországon: felszabadulás helyett zsarnokságok hálójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az autója miatt akarták megállítani, de már új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítják a jánoshalmi férfit.","shortLead":"Csak az autója miatt akarták megállítani, de már új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítják...","id":"20250511_Hatso-vilagitasa-buktatta-le-a-drogdilert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d.jpg","index":0,"item":"e5ffbbfe-8d2a-427f-a3e5-3f32ce099590","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Hatso-vilagitasa-buktatta-le-a-drogdilert","timestamp":"2025. május. 11. 17:10","title":"Hátsó világítása buktatta le a drogdílert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: mentalitásháború, záróakkord, odafigyelés, koppanás, szinodalitás.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250511_az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417.jpg","index":0,"item":"6790d112-f225-4447-84a2-d968b63ed755","keywords":null,"link":"/360/20250511_az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. május. 11. 17:30","title":"Tetovált Ágica és a ferdeszájú: az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz, hogy fenntartható módon tudjuk le a heti nagybevásárlást. De mik ezek és hogyan érdemes őket a mindennapok részévé tenni? Cikkünkben ennek járunk utána.","shortLead":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz...","id":"20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e.jpg","index":0,"item":"4c4870b3-a9b9-46ec-aae2-8e2d8529c5a9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","timestamp":"2025. május. 12. 11:30","title":"Fenntartható bevásárlás: így csináld, hogy valóban az legyen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Szijjártó Péter szerint évi plusz 600 milliárd forintba kerülne Magyarországnak, ha megvalósulna az EU terve, és minden tagállam teljesen leválna az orosz energiahordozókról. Pontosan miről szól az unió javaslata? Milyen helyzetben éri Magyarországot? És tényleg feladat nélkül maradhat Németh Szilárd rezsibiztos?","shortLead":"Szijjártó Péter szerint évi plusz 600 milliárd forintba kerülne Magyarországnak, ha megvalósulna az EU terve, és minden...","id":"20250512_rezsicsokkentes-orosz-energia-levalas-gaz-LNG-olaj-uran-import-tilalom-Europai-Unio-Szijjarto-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"26068192-df8a-40ed-aabb-42c03140dcc1","keywords":null,"link":"/360/20250512_rezsicsokkentes-orosz-energia-levalas-gaz-LNG-olaj-uran-import-tilalom-Europai-Unio-Szijjarto-Peter","timestamp":"2025. május. 12. 12:00","title":"Tényleg annyi a rezsicsökkentésnek, ha végleg szakítunk az orosz energiával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az USA nyomására megállapodtak a tűzszünetről, de éjszaka még lőtte egymás állásait a két ország.","shortLead":"Az USA nyomására megállapodtak a tűzszünetről, de éjszaka még lőtte egymás állásait a két ország.","id":"20250511_Egyelore-kitart-a-torekeny-tuzszunet-India-es-Pakisztan-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0.jpg","index":0,"item":"672a7aa8-6004-4241-82bc-a1fc0fd80be0","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Egyelore-kitart-a-torekeny-tuzszunet-India-es-Pakisztan-kozott","timestamp":"2025. május. 11. 09:18","title":"Egyelőre kitart a törékeny tűzszünet India és Pakisztán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fbeebb-ff1a-43d5-933d-4119ce4799dd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A KSH adatai alapján 2024-ben 12,8 százalékkal emelkedtek a lakásárak, ennek ellenére jobb helyzetben lehetnek a lakásvásárlást tervezők, mint 2022-ben, vagy épp 2023-ban. Ez merész kijelentésnek tűnhet, de máris jön a magyarázat.","shortLead":"A KSH adatai alapján 2024-ben 12,8 százalékkal emelkedtek a lakásárak, ennek ellenére jobb helyzetben lehetnek...","id":"20250512_Tenyleg-nehezebb-ma-lakast-venni-mint-10-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fbeebb-ff1a-43d5-933d-4119ce4799dd.jpg","index":0,"item":"c8a6ec3e-4f88-441b-9626-2b34fcb6da01","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_Tenyleg-nehezebb-ma-lakast-venni-mint-10-eve","timestamp":"2025. május. 12. 10:49","title":"A számok nem hazudnak: tényleg nehezebb ma lakást venni, mint 10 éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]