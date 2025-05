Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd0bea21-665a-4c28-8659-2d11c7be730f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este árverés legnagyobb értékű kocsija ez az 1948-as Ferrari.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este árverés legnagyobb értékű kocsija ez az 1948-as Ferrari.","id":"20250514_a-legdragabb-tobb-milliard-forintos-tetel-ez-a-77-eves-apro-ferrari-166","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0bea21-665a-4c28-8659-2d11c7be730f.jpg","index":0,"item":"966c5b92-ef9d-4c81-bbe0-bb7702390d72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_a-legdragabb-tobb-milliard-forintos-tetel-ez-a-77-eves-apro-ferrari-166","timestamp":"2025. május. 14. 07:21","title":"A legdrágább, több milliárd forintos tétel ez a 77 éves apró Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067d6e16-b621-4ca3-b17e-1782b35f03cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 1 éves és egy 1 hónapos orángutánbébit adott volna el épp, amikor a hatóság lecsapott rá.","shortLead":"Egy 1 éves és egy 1 hónapos orángutánbébit adott volna el épp, amikor a hatóság lecsapott rá.","id":"20250515_Orangutanbebi-csempeszes-miatt-tartoztattak-le-egy-thai-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/067d6e16-b621-4ca3-b17e-1782b35f03cb.jpg","index":0,"item":"0bed7ebb-b12e-4962-a669-d296fa7f791e","keywords":null,"link":"/elet/20250515_Orangutanbebi-csempeszes-miatt-tartoztattak-le-egy-thai-ferfit","timestamp":"2025. május. 15. 12:57","title":"Orángutánbébivel bukott le egy thai csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az átláthatósági törvényt elemzi a francia lap az EU szempontjából nézve.","shortLead":"Az átláthatósági törvényt elemzi a francia lap az EU szempontjából nézve.","id":"20250515_Le-Monde-lapszemle-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18.jpg","index":0,"item":"46d0dc67-828f-4679-8373-b2c318d3eba8","keywords":null,"link":"/360/20250515_Le-Monde-lapszemle-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 15. 07:30","title":"Le Monde: Orbán ismét bemutatott Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben összegyűjtöttük néhány hasznos információt, amely segítséget nyújthat az utazás megtervezésében. A választék ugyanis mindkét parton bőséges, hiszen vannak modern, klímás vonatok, 40 éves kocsik, és egy vonat, ami az ukrán határról indul a Balatonhoz. Segítünk eligazodni.","shortLead":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben...","id":"20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"42d6a28c-2a54-4e29-beb3-74220383c5f0","keywords":null,"link":"/elet/20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","timestamp":"2025. május. 14. 05:01","title":"Hogyan utazzunk vonattal a Balatonra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindezt azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor az ukrán titkosszolgálattal való összejátszással vádolja a Tisza Pártot.","shortLead":"Mindezt azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor az ukrán titkosszolgálattal való összejátszással vádolja a Tisza Pártot.","id":"20250513_Lazar-meglepetest-igert-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-szerdai-ulesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"41e03b2e-7bce-4a6a-913e-f2a5ad936e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Lazar-meglepetest-igert-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-szerdai-ulesere","timestamp":"2025. május. 13. 20:46","title":"Lázár meglepetést ígért a nemzetbiztonsági bizottság szerdai ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület jelenlétét, ahol az ártalmatlanítást végeznék.","shortLead":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület...","id":"20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"73e61d96-2311-4657-9a89-e90febd67539","keywords":null,"link":"/360/20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","timestamp":"2025. május. 15. 06:15","title":"Megtörtént az első lépés a magyar akkugyárak magzatkárosító anyagának semlegesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd267471-e2a8-4fd0-b7ad-6ab054eb106b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint az átláthatósági törvénnyel gyakorlatilag büntethetővé teszik az uniós pénzek felhasználását.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint az átláthatósági törvénnyel gyakorlatilag büntethetővé teszik az uniós pénzek felhasználását.","id":"20250514_Tompos-Marton-Ezzel-a-javaslattal-kivegezhetnek-minden-fuggetlen-magyar-sajtotermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd267471-e2a8-4fd0-b7ad-6ab054eb106b.jpg","index":0,"item":"6285cd8d-4975-43f0-a1ed-b2ac354670d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Tompos-Marton-Ezzel-a-javaslattal-kivegezhetnek-minden-fuggetlen-magyar-sajtotermeket","timestamp":"2025. május. 14. 10:56","title":"Tompos Márton: „Ezzel a javaslattal kivégezhetnek minden független magyar sajtóterméket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c702f668-556d-441c-8ffd-f34478f167d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok 15 napon belül elkapták az elkövetőket, akik több tíz milliós kárt okoztak az idős nőnek.","shortLead":"A hatóságok 15 napon belül elkapták az elkövetőket, akik több tíz milliós kárt okoztak az idős nőnek.","id":"20250514_csalo-obuda-rendorseg-fogva-tartas-eltunes-lopas-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c702f668-556d-441c-8ffd-f34478f167d1.jpg","index":0,"item":"1cb37473-2c44-4c9d-a424-846b0a5f53c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_csalo-obuda-rendorseg-fogva-tartas-eltunes-lopas-budapest","timestamp":"2025. május. 14. 13:30","title":"Fogva tartottak egy 89 éves nőt, majd eladták az óbudai lakását, most a rendőröknek magyarázkodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]